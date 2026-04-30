UNI ofrece cursos gratis: conoce cuáles son las materias disponibles

El PIT incluye capacitaciones en áreas como análisis de datos, ciberseguridad, inteligencia artificial, programación, gestión de proyectos, diseño digital e ingeniería - Créditos: Andina.

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) anunció el inicio de inscripciones para la novena edición del Programa de Iniciación Tecnológica (PIT), una propuesta de formación que ofrece más de 80 cursos virtuales orientados al fortalecimiento de competencias digitales y profesionales.

La matrícula estará disponible desde el 4 de mayo a través de la página oficial de Facebook de Cursos Gratuitos OTI - UNI. El ciclo académico dará comienzo el 12 de mayo.

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El programa está dirigido a estudiantes y egresados de universidades e institutos de todo el país, así como a trabajadores del sector público que cuenten con correo institucional. Para inscribirse, es indispensable registrar un correo electrónico activo vinculado a la institución de procedencia.

La formación se apoya en la experiencia de docentes especializados y proporciona acceso a un aula digital, donde los participantes pueden consultar grabaciones de las sesiones y reforzar los conocimientos adquiridos.

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La oferta contempla niveles desde básico hasta intermedio en herramientas digitales, programación, gestión de bases de datos y plataformas de productividad - Créditos: Freepik.

¿Cuáles son los cursos disponibles?

Análisis de Datos, Ciencia de Datos y Business Intelligence

Análisis de Datos con Excel

Ciencia de Datos 1: Exploratory Data Analysis

Ciencia de Datos 2: Big Data

Estadística básica con SPSS

Excel con Macros

Fundamentos de Minitab

Gestión de Datos, Gráficos y Tablas Dinámicas

Inteligencia de Negocios con Excel

Machine Learning con Python

Power BI - Básico

Power BI - Intermedio

Bases de Datos y Gestión de la Información

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Database Administrator (DBA) con Oracle 19C

Fundamentos de Oracle

SQL - Base de Datos 1

SQL - Base de Datos 2

Ciberseguridad y Redes

CCNA CISCO: Fundamentos de Redes

CCNA CISCO: Switching & Wireless

Ciberseguridad: Análisis de malware (CIAM)

Ciberseguridad: CyberSOC (CICS)

Ciberseguridad: Ethical Hacking (CIEH)

Ciberseguridad: Pentesting Web (CIPW)

Ciberseguridad: Pentesting y Técnicas de Ataque (CIPTA)

Fundamentos de Firewall Fortinet

Cloud Computing, DevOps y Automatización TI

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Ansible: Automatización de Servidores en Linux

AWS Architect 1

Azure Fundamentals

Cloud Computing: AWS - Azure - Google Cloud

Fundamentos de Docker: Crea y Despliega Aplicaciones

Fundamentos de Linux

Git y GitHub: Control de Versiones Software

Entre los cursos destacados figuran Machine Learning con Python, Power BI, Ethical Hacking, Cloud Computing, Fundamentos de ISO, y Automatización de Negocios - Créditos: Freepik.

Diseño, UX/UI, Multimedia y Comunicación Digital

CANVA: Diseño Visual Creativo

Diseño Gráfico con Inteligencia Artificial

Fundamentos de FIGMA para UX/UI

Marca personal y perfil profesional digital

Geomatica y Teledetección

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Fundamentos de Geoservicios Web

Geoinformática y Teledetección Aplicada

Gestión de Proyectos, Procesos y Transformación Digital

Business Process Management – BPM con software Bizagi

Diseño y Gestión de Proyectos I+D+i+e

Fundamentos de Gestión de Proyectos bajo el enfoque PMI – 1

Fundamentos de Gestión de Proyectos bajo el enfoque PMI – 2

Fundamentos de Gestión de Proyectos bajo el enfoque Scrum

Fundamentos de Proyectos de Inversión Pública

MS Project aplicado a la Gestión de Proyectos

Primavera P6 – Enterprise Project Portfolio Management

Liderazgo y trabajo en equipo

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) abrió inscripciones para la novena edición del Programa de Iniciación Tecnológica (PIT) - Créditos: Freepik.

Industria, Producción e Innovación

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Análisis de Negocio para la Transformación Digital

Finanzas: Principios y Tendencias para la Toma de Decisiones Tecnológicas

Fundamentos de Control Estadístico de Procesos con Excel

Gestión de Procesos con Kanban

Manufacturing Lean

Six Sigma

Ingeniería, CAD, BIM y Manufactura

Autocad 1: Dibujos planos a escala

Autocad 2: Dibujos (isometría e Impresiones)

Autocad 3: Renderizado e Iluminación

Autodesk Inventor

Fundamentos de Civil 3D

Modelado para edificaciones con BIM 1 (Revit)

Modelado para edificaciones con BIM 2: Elaboración de expedientes técnicos

Solidworks

Inteligencia Artificial, Machine Learning y Tecnologías Avanzadas

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Aplicaciones de Inteligencia Artificial

Automatización de Negocios

Computación Cuántica

Fundamentos de Deep Learning: Construcción de Redes Neuronales

IoT, Robótica y Tecnologías Emergentes

Fundamentos de ESP32: IOT

Programación de Robots con ROS

Normas, Calidad, Gobierno TI y Gestión Empresarial

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Fundamentos de ISO 14001 – Sistema de Gestión Ambiental

Fundamentos de ISO 19011– Auditoría de Sistemas de Gestión

Fundamentos de ISO 27001: Sistema de Gestión de seguridad de la Información

Fundamentos de ISO 31000: Gestión del Riesgo

Fundamentos de ISO 45001:2018 – Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Fundamentos de ISO 9001 – Sistema de Gestión de la Calidad

Fundamentos de ISO/IEC 17025 – Gestión de la Calidad en Laboratorios de Ensayo y Calibración

Fundamentos de ITIL 4

Fundamentos de SSOMA

Productividad y Automatización Empresarial (Microsoft / Low-Code)

Copilot Office 365

Power Apps

Power Automate

Herramientas Digitales Básicas: Excel y Word

Programación y Desarrollo de Software

Desarrollo de Aplicaciones con Inteligencia artificial Gemini

ERP – Odoo funcional y técnico

Fundamentos de C++

Fundamentos de C#

Fundamentos de JAVA

Fundamentos de PHP

Javascript Básico

LATEX

Programación en PYTHON Básico

Programación en PYTHON Intermedio

Para consultas e información adicional, se ha habilitado el número de WhatsApp 971 683 282 y el correo electrónico pit@uni.edu.pe. También pueden asistir a la UNI, específicamente a la puerta 5 que se ubica en la avenida Túpac Amaru.