UNI ofrece cursos gratis: conoce cuáles son las materias disponibles

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) anunció el inicio de inscripciones para la novena edición del Programa de Iniciación Tecnológica (PIT), una propuesta de formación que ofrece más de 80 cursos virtuales orientados al fortalecimiento de competencias digitales y profesionales.
La matrícula estará disponible desde el 4 de mayo a través de la página oficial de Facebook de Cursos Gratuitos OTI - UNI. El ciclo académico dará comienzo el 12 de mayo.
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El programa está dirigido a estudiantes y egresados de universidades e institutos de todo el país, así como a trabajadores del sector público que cuenten con correo institucional. Para inscribirse, es indispensable registrar un correo electrónico activo vinculado a la institución de procedencia.
La formación se apoya en la experiencia de docentes especializados y proporciona acceso a un aula digital, donde los participantes pueden consultar grabaciones de las sesiones y reforzar los conocimientos adquiridos.
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¿Cuáles son los cursos disponibles?
Análisis de Datos, Ciencia de Datos y Business Intelligence
- Análisis de Datos con Excel
- Ciencia de Datos 1: Exploratory Data Analysis
- Ciencia de Datos 2: Big Data
- Estadística básica con SPSS
- Excel con Macros
- Fundamentos de Minitab
- Gestión de Datos, Gráficos y Tablas Dinámicas
- Inteligencia de Negocios con Excel
- Machine Learning con Python
- Power BI - Básico
- Power BI - Intermedio
Bases de Datos y Gestión de la Información
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- Database Administrator (DBA) con Oracle 19C
- Fundamentos de Oracle
- SQL - Base de Datos 1
- SQL - Base de Datos 2
Ciberseguridad y Redes
- CCNA CISCO: Fundamentos de Redes
- CCNA CISCO: Switching & Wireless
- Ciberseguridad: Análisis de malware (CIAM)
- Ciberseguridad: CyberSOC (CICS)
- Ciberseguridad: Ethical Hacking (CIEH)
- Ciberseguridad: Pentesting Web (CIPW)
- Ciberseguridad: Pentesting y Técnicas de Ataque (CIPTA)
- Fundamentos de Firewall Fortinet
Cloud Computing, DevOps y Automatización TI
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- Ansible: Automatización de Servidores en Linux
- AWS Architect 1
- Azure Fundamentals
- Cloud Computing: AWS - Azure - Google Cloud
- Fundamentos de Docker: Crea y Despliega Aplicaciones
- Fundamentos de Linux
- Git y GitHub: Control de Versiones Software
Diseño, UX/UI, Multimedia y Comunicación Digital
- CANVA: Diseño Visual Creativo
- Diseño Gráfico con Inteligencia Artificial
- Fundamentos de FIGMA para UX/UI
- Marca personal y perfil profesional digital
Geomatica y Teledetección
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- Fundamentos de Geoservicios Web
- Geoinformática y Teledetección Aplicada
Gestión de Proyectos, Procesos y Transformación Digital
- Business Process Management – BPM con software Bizagi
- Diseño y Gestión de Proyectos I+D+i+e
- Fundamentos de Gestión de Proyectos bajo el enfoque PMI – 1
- Fundamentos de Gestión de Proyectos bajo el enfoque PMI – 2
- Fundamentos de Gestión de Proyectos bajo el enfoque Scrum
- Fundamentos de Proyectos de Inversión Pública
- MS Project aplicado a la Gestión de Proyectos
- Primavera P6 – Enterprise Project Portfolio Management
- Liderazgo y trabajo en equipo
Industria, Producción e Innovación
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- Análisis de Negocio para la Transformación Digital
- Finanzas: Principios y Tendencias para la Toma de Decisiones Tecnológicas
- Fundamentos de Control Estadístico de Procesos con Excel
- Gestión de Procesos con Kanban
- Manufacturing Lean
- Six Sigma
Ingeniería, CAD, BIM y Manufactura
- Autocad 1: Dibujos planos a escala
- Autocad 2: Dibujos (isometría e Impresiones)
- Autocad 3: Renderizado e Iluminación
- Autodesk Inventor
- Fundamentos de Civil 3D
- Modelado para edificaciones con BIM 1 (Revit)
- Modelado para edificaciones con BIM 2: Elaboración de expedientes técnicos
- Solidworks
Inteligencia Artificial, Machine Learning y Tecnologías Avanzadas
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- Aplicaciones de Inteligencia Artificial
- Automatización de Negocios
- Computación Cuántica
- Fundamentos de Deep Learning: Construcción de Redes Neuronales
IoT, Robótica y Tecnologías Emergentes
- Fundamentos de ESP32: IOT
- Programación de Robots con ROS
Normas, Calidad, Gobierno TI y Gestión Empresarial
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- Fundamentos de ISO 14001 – Sistema de Gestión Ambiental
- Fundamentos de ISO 19011– Auditoría de Sistemas de Gestión
- Fundamentos de ISO 27001: Sistema de Gestión de seguridad de la Información
- Fundamentos de ISO 31000: Gestión del Riesgo
- Fundamentos de ISO 45001:2018 – Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Fundamentos de ISO 9001 – Sistema de Gestión de la Calidad
- Fundamentos de ISO/IEC 17025 – Gestión de la Calidad en Laboratorios de Ensayo y Calibración
- Fundamentos de ITIL 4
- Fundamentos de SSOMA
Productividad y Automatización Empresarial (Microsoft / Low-Code)
- Copilot Office 365
- Power Apps
- Power Automate
- Herramientas Digitales Básicas: Excel y Word
Programación y Desarrollo de Software
- Desarrollo de Aplicaciones con Inteligencia artificial Gemini
- ERP – Odoo funcional y técnico
- Fundamentos de C++
- Fundamentos de C#
- Fundamentos de JAVA
- Fundamentos de PHP
- Javascript Básico
- LATEX
- Programación en PYTHON Básico
- Programación en PYTHON Intermedio
Para consultas e información adicional, se ha habilitado el número de WhatsApp 971 683 282 y el correo electrónico pit@uni.edu.pe. También pueden asistir a la UNI, específicamente a la puerta 5 que se ubica en la avenida Túpac Amaru.