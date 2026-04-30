Natalia Málaga respondió a Vivian Baella tras exponer su trato en la selección peruana: “Se puede cuestionar el método, pero no los resultados”

Natalia Málaga respondió a Vivian Baella tras exponer su trato en la selección peruana.

Natalia Málaga recurrió a sus redes sociales para responder a las declaraciones de Vivian Baella, quien relató episodios sobre el trato y el carácter de la entrenadora durante su paso por la selección peruana de vóley. La exvoleibolista había señalado que la actitud de la estratega la afectó al inicio de su carrera.

A través de su cuenta de Facebook, Málaga escribió: “Para todos aquellos que me han llamado para preguntarme por este tema, solo puedo decir lo siguiente: He escuchado lo dicho por Vivian Baella y no lo comparto”.

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La entrenadora sostuvo que respeta la percepción de cada deportista sobre su etapa en la selección, pero enfatizó que el alto rendimiento está orientado a conseguir resultados y no a agradar.

“El alto rendimiento no es para agradar, es para lograr resultados. Se puede cuestionar el método, pero no los resultados que son los que hacen historia. No todos los procesos son cómodos, siempre trabajé para que el Perú compita, no para caer bien. Y eso no va a cambiar”, señaló.

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Málaga indicó que cada persona es libre de recordar lo vivido a su manera, aunque subrayó que ella prefiere quedarse con los hechos. Añadió que no realiza juicios negativos sobre sus exjugadoras. “Tengo valores para no comentar algo malo de cada jugadora”.

También recalcó que su trayectoria como deportista y entrenadora ha estado marcada por el compromiso, la disciplina y los resultados, tanto como jugadora como desde el banco.

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“Mi trayectoria como deportista y entrenadora ha estado siempre marcada por el compromiso, la disciplina y los resultados representando al Perú en el más alto nivel. He sido parte de procesos exigentes como jugadora y también como entrenadora. Mi forma de trabajar siempre estuvo enfocada en competir, crecer y lograr objetivos. Los resultados de ese proceso son parte de la historia del vóley peruano”, afirmó.

Finalmente, Natalia Málaga dio por cerrado el tema y reiteró su intención de no entrar en polémicas ni en intercambios personales. Ratificó su compromiso con el desarrollo del voleibol nacional.

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“Cada persona tiene su propia experiencia, pero también creo que es importante reconocer el contexto completo y el trabajo realizado. Por mi parte, no voy a entrar en polémicas ni en intercambios personales. Doy este tema por cerrado y continúo enfocada en seguir aportando al deporte como siempre lo he hecho”, cerró.

La respuesta de Natalia Málaga a Vivian Baella tras revelar episodios de la selección peruana de vóley.

¿Qué dijo Vivian Baella?

Vivian Baella, exjugadora de la selección peruana de vóley, abordó en su podcast Bloqueo y Punto las experiencias vividas bajo la conducción de Natalia Málaga. Durante la conversación, detalló el ambiente que se vivía en los entrenamientos y el impacto emocional que tuvo el estilo de la entrenadora tanto en ella como en otras jugadoras del equipo.

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Según Baella, el grupo no tenía opciones para plantear su incomodidad respecto a los métodos de Málaga. “¿Te ibas a ir al presidente de la federación y decirle: ‘Oye, no nos gusta cómo entrena, saquen a Natalia Málaga’? No, no iba a pasar eso”, recordó.

La exatacante explicó que el cambio de entrenador resultó difícil, ya que venía de trabajar con Hernán Artieda, cuya actitud y métodos diferían por completo de los de Natalia. “Para serte sincera, al principio a mí sí me chocó bastante, porque de haber pasado de mi entrenador anterior, Hernán Artieda, la forma de entrenar de él, la actitud, la forma de ser era completamente diferente a la de Natalia. Para confesarte, yo pensaba retirarme”, admitió.

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La punta nacional habló sobre su paso en la selección peruana de vóley. Créditos: La Roro Network / Tik Tok.

La ahora comentarista también relató que la forma de dirigirse de Málaga era tan fuerte que, en un inicio, le afectó significativamente. Con el tiempo, algunas jugadoras aprendieron a no tomarlo de manera personal, aunque el impacto inicial fue profundo. “Su forma de expresarse hacia nosotros era tan fuerte que sí, personalmente a mí sí me chocaba. Ya después sabíamos cómo era, entonces entraba por acá y salía por acá, para serte sincera”, explicó.