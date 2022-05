El triste reclamo de Rodrigo Cuba Melissa Paredes por haberlo ilusionado con tener otro bebé

Rodrigo Cuba afirmó que Melissa Paredes quería tener un hijo varón para solucionar sus problemas familiares . (Foto: Instagram)

Fue luego de la trasmisión del ampay entre Melissa Paredes y el bailarín Anthony Aranda, cuando Rodrigo Cuba le increpa a la exconductora por qué lo había ilusionado y estaba hablando de incrementar la familia cuando tenía otros planes con su nueva pareja.

En el programa del martes 24 de mayo de Magaly Tv La Firme, el ‘Gato’ Cuba comentó que un mes antes del escándalo mediático, en una reunión familiar le comunicaron a su padre Jorge Cuba que estaban pensando en darle un hermanito a su hijita, es por ello que iban iniciar un tratamiento ginecológico para que el bebé sea varón.

“Cuando pasa el ampay yo le reclamo a Melissa, sí tú estabas en todo esto …¿por qué me hablabas de que teníamos cita en el ginecólogo para que salgas embarazada?, ¿por qué me decías que querías darle un hermano a M?, ¿por qué jugar con esa ilusión de seguir agrandado a la familia?, si tú, en la cabeza tenías otra cosa”, dijo el deportista

LA EXPLICACIÓN DE MELISSA PAREDES

Cuando el futbolista de Sport Boys le pidió una explicación a la modelo, de por qué lo había ilusionado tanto, de armar planes para incrementar la familia, ella le respondió que pensaba que era la mejor solución para reparar su matrimonio.

“Me dio una explicación que al final no sé si sea real o no… porque ella era la más entusiasta, incluso me dijo que había hablado con una clínica … para orientar a que él bebé sea hombre, porque nosotros queríamos tener un niño, estábamos en esos temas …y le reclamo y me respondió en ese momento, que ella pensaba que era la solución, porque eso iba a salvar el matrimonio…”, enfatizó el futbolista.

Sin embargo, el deportista de Sport Boys lo tenía claro, y declaró en la entrevista, que tener un niño no era la solución para salvar su matrimonio, ya que, quién estaba en falta, era la ex reina de belleza de Ventanilla.

“¿Salvar qué?, le digo. Uno no toma la decisión de tener un niño para salvar una cosa, que en teoría está mal… eso no es sano y ella me responde: muchas relaciones lo hacen así y me quedé helado”, terminó de contar Cuba.

Rodrigo Cuba comenta que Melissa Paredes quería salvar su matrimonio, teniendo otro niño. (VIDEO: ATV/Magaly La Firme)

EL ‘GATO’ AFIRMA QUE MELISSA LE PIDIÓ RETOMAR LA RELACIÓN

El deportista contó que tras destaparse el ampay, la modelo le pidió perdón y hasta cambió de número de celular para no estar en contacto con el bailarín. Declaraciones que sorprendió a muchos, pues la joven en reiteradas ocasiones señaló que no regresaría con el padre de su hija, pues ya no había amor de pareja desde hace mucho.

Incluso, Melissa Paredes indicó que estaba separada de Rodrigo Cuba desde mucho antes de tener una relación con Anthony Aranda, palabras que el futbolista a través de un comunicado se encargó de desmentir y lo reafirmó en una reciente entrevista.

“Me pidió perdón a los dos días del ampay. Eso no lo sabe nadie, pero me pidió perdón para volver y tengo los WhatsApp. Me dijo que quería intentarlo, es en ese momento donde me voy a concentrar y le digo: ‘Yo no voy a intentar volver contigo, si quieres esforzarte por recuperar esto, es tu tema, yo no lo voy a hacer’”, contó ante una atónita Magaly Medina.

“Ella se cambió de número para un borrón y cuenta nueva, le dije que era su decisión. Al final, llega esa noche y fue en ese momento que le digo que tiene que empezar a pagar sus cosas y ella me dice que ya no quiere nada”, acotó Cuba, indicando que le sorprendió que un día diga que va a luchar por su familia y otro se eche para atrás.

Sobre todo porque en todo momento, Melissa le pedí que saque su comunicado porque la estaba perjudicando y estaba sin trabajo..

“En ese ínterin de esos días intentó convencerme a que saque mi comunicado. ‘Saca tu comunicado por favor, me has hecho daño, me he quedado sin trabajo’, me dijo”, comentó.

PLAN CONQUISTA: “HOLA, GUAPO”

Sin embargo, eso no fue todo, porque Melissa Paredes tuvo intención de reconquistarlo. El jugador del Sport Boys cuenta que un día recibe un mensaje inesperado del nuevo número de la modelo. “Hola, guapo”, le escribió la modelo, frase que Rodrigo no le dio importancia.

“Justo me he tomado el trabajo de revisar ese WhatsApp ayer en la noche. Es la primera conversación que tengo con ella de su nuevo número y todavía me pone: ‘Hola guapo’”, contó el deportista.

Sin embargo, la intención de Melissa cambió cuando su exesposo le comunica que debe empezar a pagar las cuentas a medias, y que mucho menos iba a sacar el comunicado.

El futbolista confesó que Melissa Paredes intentó convencerlo para que elimine su comunicado. “Ella se cambió de número para un borrón y cuenta nueva”, dijo.

SEGUIR LEYENDO