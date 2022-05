Madre de Melissa Paredes reprocha ampay pero defiende a Anthony Aranda: “Mi hija estaba separada”

Madre de Melissa Paredes habla del ampay de su hija con Anthony Aranda. (Foto: América TV)

Celia Rodríguez Taboada concedió una entrevista a América Hoy este miércoles 25 de mayo donde respondió cuál fue su reacción cuando supo del ampay de Melissa Paredes con Anthony Aranda. La madre de familia indicó que, si bien es cierto, ya sabía de esta relación, le molestó mucho saber de estas imágenes.

Rodríguez cuenta que su propia hija le contó que fue captada con el bailarín, hecho que le enojó mucho. Asimismo, señaló la actriz le cuenta todo, es por ello que ya sabía de su separación con el futbolista.

Doña Celia relata que las imágenes del ampay estuvieron mal, y que no dudó en llamarle la atención a Melissa Paredes a respecto. Sobre todo porque en muchas oportunidades le dijo a la joven que no viva en la misma casa de Rodrigo Cuba si ya había decidido terminar su matrimonio.

“Esas imágenes estuvieron mal, obviamente, porque ella no debió confiar en lo que supuestamente acordaron, en que en diciembre iba a estar juntos pero cada uno hacía su vida”, indicó Diña Celia.

Asimismo, se animó a contar qué hizo cuando Melissa decidió contarle sobre las imágenes que grabaron las cámaras de Magaly Medina.

“Meli misma me llamó para contarme y claro que le dije de todo, y lógico que está mal. Le dije: ‘no debiste de confiarte’. Yo le dije no debiste quedarte ahí, me dijo no mamá. Y ya ves lo que pasó”, acotó Rodríguez.

En muchas oportunidades indicó que reprochaba este ampay, pero que no era culpa solo de su hija, sino también de Rodrigo Cuba. Según Doña Celia, la pareja no debió ponerse de acuerdo en ese modo de vida, donde al final el deportista terminó dejando como mentirosa a la modelo.

“Por supuesto, yo sí sabía (de la separación), no sé las fechas exactas, fue aquí en mi casa que ella vino a contarme: ‘mamá, hemos terminado’, pero fue mucho antes del ampay. Me dijo: ‘No le digas a la mamá de Rodrigo, no lo sabe, él dice que lo va a manejar’. Estoy cometiendo una infidencia, pero me gusta hablar con la verdad”, indicó Celia Rodríguez en ‘América Hoy’.

Celia Rodríguez desaprueba el ampay de su hija Melissa Paredes y Anthony pero aprueba su relación (VIDEO: América TV /América Hoy)

MADRE DE MELISSA SÍ SABÍA DE ANTHONY ARANDA

En otro momento, la madre de Melissa Paredes indicó que sí sabía de la relación que su hija tenía con Anthony Aranda. La mujer señala que el bailarín no se metió en ningún matrimonio, pues para ese entonces, su hija ya estaba separada de Rodrigo Cuba.

“Yo ya sabía, yo soy confidente de mi hija y ella es confidente mía. Yo sé todo sino que hay cosas que no puedo hablar porque no me compete, yo no te puedo hablar de tiempos, de cosas porque ella ya es adulta”, aseguró.

“Él no se metió en un matrimonio, ellos estaban separados. La otra persona (Rodrigo Cuba) también estaba haciendo su vida, que no haya salido su ampay es muy diferente y de seguro jamás va a salir, pero algún día se va a saber la verdad... Melissa vende más, lógicamente”, añadió.

Respecto a la relación que el coreógrafo tiene con la hija de Melissa, Rodríguez indicó que la pequeña piensa que solo son amigos.

“Anthony Aranda, incluso para Mía no es nada de Melissa (Paredes). No es un desconocido porque es parte de la casa, ella no sabe que es pareja de Melissa, está muy pequeña para entender estas cosas. Es lo mismo que hace Rodrigo con su pareja”, remarcó.

