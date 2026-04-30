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Pamela Franco marca distancia entre Christian Domínguez, Cueva y Pamela López: “Nunca le cerré las puertas para que vea a su hija”

La cantante rompió su silencio y comparó su situación con la de su actual pareja, dejando entrever diferencias en el rol de padre

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En una entrevista exclusiva para "Amor y Fuego", la cantante Pamela Franco habla sin tapujos sobre la situación paternal de Christian Cueva, mencionando sus problemas económicos y su responsabilidad con sus hijos. Además, aclara aspectos de su relación con Christian Domínguez. Willax/ Amor y Fuego.

En medio de un escenario marcado por conflictos personales y mediáticos, Pamela Franco decidió tomar la palabra y ofrecer su versión sobre dos situaciones que han estado en el centro de la atención pública: su relación pasada con Christian Domínguez y el complejo momento que atraviesa su actual pareja, Christian Cueva, en medio de los problemas con la madre de sus hijos, Pamela López.

Con un tono reflexivo, pero firme, la cantante trazó una línea clara entre ambas historias, dejando en evidencia diferencias que, según ella, resultan fundamentales.

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Todo ocurrió durante una entrevista para el programa ‘Amor y Fuego’, donde inicialmente la intérprete de cumbia se mostró reservada respecto al tema. Sin embargo, con el avance de la conversación, optó por pronunciarse y explicar su perspectiva, generando un nuevo foco de debate sobre la responsabilidad parental y las dinámicas familiares en contextos de separación.

Pamela Lopez, Christian Domínguez, Pamela Franco y Christian Cueva en una conferencia de prensa. Pamela Franco con micrófono, frente a medios.
Pamela Franco ofrece una conferencia de prensa en la que aborda su relación con Christian Cueva y aclara su postura respecto a Christian Domínguez y Pamela Lopez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comparación que marcó la diferencia

Lejos de evadir la pregunta, Pamela Franco fue directa al señalar que las situaciones no pueden equipararse. Para ella, existe una diferencia sustancial entre su experiencia con Christian Domínguez y la que enfrenta Christian Cueva.

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Sus problemas de él son muy fuertes. Hay una gran diferencia: a Domínguez nunca le cerré las puertas para que vea a su hija. La oportunidad de ser padre siempre la ha tenido y la tiene y la va a tener por mi parte. Yo he visto algo diferente en él (Cueva), es lo único que te puedo decir”, afirmó.

Composición de cuatro paneles: arriba izquierda, Pamela Franco; arriba derecha, Christian Cueva; abajo izquierda, Pamela López; abajo derecha, un hombre en traje.
Composición visual con Pamela Franco, Christian Cueva, Pamela López y el presentador Domínguez, abordando las declaraciones de Franco sobre sus vínculos personales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un matiz en su defensa: entre comprensión y límites

A pesar de su cercanía con Christian Cueva, Pamela Franco evitó posicionarse de manera absoluta. En lugar de calificarlo como buen o mal padre, optó por una postura intermedia, reconociendo tanto sus intenciones como sus dificultades.

Ahora, yo no voy a decir que es el mejor padre o el peor padre. He visto que sí tiene las ganas, sí, pero tiene otra situación. Ahora, él que se defienda solo, ¿me entiendes? Porque él es una persona adulta y seguro que también está pagando las consecuencias de sus errores como hombre, ahora como papá”, sostuvo.

Pamela Franco compara a Domínguez y Cueva y genera debate sobre la paternidad. Captura: Amor y Fuego.
Pamela Franco compara a Domínguez y Cueva y genera debate sobre la paternidad. Captura: Amor y Fuego.

El conflicto con Pamela López y la manutención

Uno de los aspectos más delicados del tema es la demanda interpuesta por Pamela López contra Christian Cueva, en la que lo acusa de no cumplir con la manutención de sus hijos. Este punto ha generado gran repercusión mediática, ya que pone en discusión no solo la situación económica del futbolista, sino también su compromiso como padre.

Al respecto, Pamela Franco decidió pronunciarse, aportando un elemento clave: la situación financiera actual del jugador.

Tienen que tener en cuenta algo, y yo se lo he dicho a él: lo que él antes ganaba no gana ahora. Nadie sabe la situación económica por la que él está atravesando. Entonces ahora, de acuerdo a lo que él tiene, yo le he dicho que tiene que darles lo mejor”, explicó.

Pamela Franco compara a Domínguez y Cueva y genera debate sobre la paternidad. Captura: Amor y Fuego.
Pamela Franco compara a Domínguez y Cueva y genera debate sobre la paternidad. Captura: Amor y Fuego.

<b>Entre lo personal y lo mediático</b>

El pronunciamiento de Pamela Franco no ocurre en un vacío. Se da en un contexto donde cada declaración es analizada minuciosamente y donde las figuras públicas enfrentan el desafío de equilibrar su vida privada con la exposición mediática.

En este caso, la cantante no solo habló como pareja de Christian Cueva, sino también desde su experiencia como madre y como alguien que ha atravesado una relación compleja con el padre de su hija. Esa combinación de perspectivas le permitió construir un discurso que, aunque personal, tiene resonancia en un debate más amplio.

Collage de cuatro imágenes: Pamela Franco, Christian Cueva con camiseta de Perú, Domínguez pensativo y Pamela Lopez.
Pamela Franco se pronuncia sobre Christian Cueva y aclara su relación con Domínguez y Pamela Lopez en una entrevista televisiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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