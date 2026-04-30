Caín Fara recordó a Álvaro Barco tras su gol en victoria de Universitario ante Nacional: “Él tuvo que ver que yo esté acá”

El defensa argentino se pronunció por la victoria 'crema' en Copa Libertadores y recordó a Álvaro Barco. (Video: Jax Latin Media)

El triunfo de Universitario de Deportes por 4-2 sobre Nacional de Uruguay en el estadio Monumental marcó un punto de inflexión para el club en la Copa Libertadores 2026. La victoria, correspondiente a la jornada 3 del grupo B, mantiene viva la esperanza del equipo peruano de avanzar a los octavos de final. En un partido intenso, Caín Fara fue protagonista al marcar un gol clave y quedar en el centro de la polémica por una jugada que pudo costarle la expulsión.

El resultado permitió a Universitario reponerse de los tropiezos anteriores y recuperar confianza dentro de un grupo que había sufrido derrotas recientes. “Necesitábamos este triunfo y devolverle a la gente un poco del apoyo que nos dio”, expresó el zaguero argentino tras el encuentro. La actitud del equipo fue determinante para revertir el mal momento y seguir compitiendo en la máxima competencia continental.

PUBLICIDAD

El ‘Faraón’ se mostró satisfecho por su desempeño individual, celebrando su segundo gol con la camiseta ‘crema’ (el primero fue ante Deportivo Garcilaso) y valorando la importancia de haberlo hecho en el torneo internacional. “Estoy muy contento por mi segundo gol y porque fue en Copa Libertadores, es otro sueño cumplido para mí”, reconoció.

En relación con el futuro inmediato, Fara ya piensa en el próximo duelo ante Coquimbo Unido en territorio chileno, al que considera una verdadera revancha tras la derrota sufrida en Lima. El zaguero fue claro: “Necesitamos ganar de visitante, seguir sacando la cara por el club y tratar de pelear lo más arriba para clasificar”.

PUBLICIDAD

Caín Fara anotó el primer gol de Universitario ante Nacional de Uruguay. - créditos: Conmebol

Sobre la situación en el Torneo Apertura, el futbolista ‘gaucho’ dejó en claro que el plantel ‘merengue’ no baja los brazos pese a la lejanía con los punteros, Alianza Lima y Los Chankas. “Mientras haya esperanza, la ‘U’ pelea todo”, sentenció.

Caín Fara recordó a Álvaro Barco tras Universitario vs Nacional

El partido ante Nacional también fue ocasión para que Caín Fara manifestara su agradecimiento a Álvaro Barco, exdirectivo de Universitario que dejó su cargo recientemente. “Estoy muy agradecido a Álvaro Barco, que fue el que me trajo y me dio esta oportunidad”, destacó.

PUBLICIDAD

El robusto defensa reiteró su satisfacción por el respaldo recibido tanto de la ‘U’ como de la hinchada. Sobre la salida de Barco, Fara consideró que es una decisión que corresponde a los directivos del club, pero no quiso dejar pasar la oportunidad para expresar públicamente su gratitud: “Quería aprovechar públicamente para agradecerle”.

Estas declaraciones reflejan el vínculo de respeto y reconocimiento que el jugador mantiene con el dirigente, quien apostó por su contratación en condición de libre tras su paso por Atlético Atlanta de Argentina.

PUBLICIDAD

El periodista Gustavo Peralta dio a conocer detalles de la interna e la 'U' en referencia a la relación con el director deportivo. (Video: Colectivo WORLD)

Caín Fara sobre jugada polémica que pudo ser tarjeta roja

La actuación de Caín Fara no estuvo exenta de controversia. Durante el encuentro, una entrada fuerte generó dudas sobre la posibilidad de una expulsión. El propio Fara ofreció su versión de los hechos: “No es para roja porque no voy con la plancha. Sí, fue fuerte, pero son cosas de partido”.

El zaguero de 32 años consideró que la intensidad propia de la Copa Libertadores influye en el criterio arbitral. “En Copa se deja jugar un poco más que en Liga 1. Así como tienen ellos, también con nosotros. Pero no es roja para nada”, insistió.

PUBLICIDAD

El cuadro 'crema' se impuso 4-2 ante los uruguayos en el estadio Monumental - Crédito: Conmebol.

Caín Fara sobre lesión que arrastra en Universitario

El esfuerzo físico de Fara en la victoria ante Nacional cobra mayor relevancia al conocerse que el jugador arrastra molestias desde antes del clásico ante Alianza Lima. El propio defensor reveló: “Vengo arrastrando como una microfractura en costilla de antes del clásico, pero todo el cuerpo médico acá hace un esfuerzo grande”.

A pesar del dolor, Caín se mostró decidido a aportar al equipo en cada partido. Explicó que durante los encuentros suele olvidar la molestia, pero que el resto de la semana permanece en contacto constante con los médicos para controlar la lesión. “Después estoy toda la semana ahí molestando a los médicos”, relató con humor.

PUBLICIDAD