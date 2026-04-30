Médicos peruanos logran proeza médica: bebé de 1,8 kilos es la paciente más pequeña de Latinoamérica en recibir un marcapasos

Con apenas 1.8 kilos de peso y nacida de forma prematura a las 32 semanas, la menor enfrentó desde sus primeros días una condición extremadamente rara y de alto riesgo. // Video: Exitosa Noticias

En el Hospital Guillermo Almenara, un equipo multidisciplinario protagonizó un procedimiento de alta complejidad que hoy es considerado un hito en la medicina peruana. La protagonista es Aitana, una bebé que nació en condiciones críticas y que, contra todo pronóstico, logró salir adelante tras una intervención quirúrgica excepcional.

Con apenas 1,8 kilos de peso y nacida de forma prematura a las 32 semanas, la menor enfrentó desde sus primeros días una condición extremadamente rara y de alto riesgo. Su caso no solo puso a prueba la capacidad del equipo médico, sino que también encendió las alertas por la gravedad del diagnóstico. Sin embargo, gracias a una intervención oportuna, Aitana se ha convertido en la paciente más pequeña de Latinoamérica en recibir un marcapasos, marcando un precedente en la región.

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Bebé Aitana: el complejo diagnóstico y la intervención que marcó un precedente

Un médico supervisa al bebé Mateo, un prematuro extremo que nació con solo 900 gramos y sobrevivió tres meses en la UCI del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, siendo dado de alta sin complicaciones. (Foto: EsSalud)

El diagnóstico que enfrentó Aitana fue un bloqueo auriculoventricular congénito, una patología poco frecuente que, según especialistas, afecta aproximadamente a uno de cada 22 mil nacidos vivos. Esta condición impide que los impulsos eléctricos del corazón se transmitan adecuadamente, lo que compromete seriamente la vida del paciente. En estos casos, la tasa de mortalidad puede alcanzar hasta el 40%, especialmente cuando se trata de bebés prematuros y con bajo peso.

De acuerdo con la cardióloga electrofisióloga Frida Eulogia, el principal reto se presenta en pacientes que no superan los dos kilos al nacer. “Es una condición clínica extremadamente rara. El reto está en los pacientes que tienen menos de dos kilos y sobre todo prematuros”, explicó durante una entrevista. En el caso de Aitana, su estado obligó a realizar de emergencia un implante de marcapasos epicárdico, un procedimiento altamente especializado que requiere precisión quirúrgica y soporte intensivo.

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La intervención fue posible gracias al trabajo articulado de cirujanos cardiovasculares, especialistas en neonatología y personal médico altamente capacitado. Este tipo de cirugía no solo demanda experiencia técnica, sino también infraestructura adecuada y seguimiento constante del paciente, especialmente en los primeros meses de vida.

Siete meses después de la operación, los resultados son alentadores. Aitana presenta un desarrollo psicomotor acorde a su edad y el marcapasos funciona correctamente, lo que ha permitido mejorar significativamente su calidad de vida. Su evolución ha sido seguida de cerca por el equipo médico, que destaca el monitoreo permanente como una de las claves del éxito del tratamiento.

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Desde el entorno familiar, el proceso ha sido descrito como un camino complejo. Nicole, madre de la menor, expresó su emoción al presentar públicamente a su hija. “Agradecer a Dios por la oportunidad de presentar a mi milagrito, que es Aitana. La amamos mucho con mi esposo”, señaló. Asimismo, destacó el acompañamiento del personal de salud durante los momentos más críticos.

Otra intervención en el Hospital Almenara evita secuelas graves en adolescente

Contraloría alerta fallas en tomógrafos de Rebagliati y Almenara que afectaron la salud de pacientes. Composición Infobae Perú.

Otro nuevo caso de éxito médico en el Perú se registró en el hospital Almenara, donde especialistas lograron salvar la vida de una adolescente de 16 años mediante una técnica altamente especializada que no requirió abrir el cráneo. La paciente, diagnosticada con una malformación arteriovenosa (MAV) profunda, se encontraba en riesgo de sufrir una hemorragia cerebral potencialmente mortal, lo que podía derivar en daño neurológico irreversible si no era tratada a tiempo.

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La joven, identificada como Camila, fue trasladada desde Trujillo tras presentar síntomas de alarma como un intenso dolor de cabeza y pérdida de movilidad en el lado izquierdo del cuerpo. Los estudios médicos confirmaron la presencia de una lesión vascular compleja ubicada en una zona profunda del cerebro, lo que complicaba una intervención convencional. Ante este escenario, el equipo de Neurocirugía Intervencionista optó por una alternativa mínimamente invasiva que permitió abordar la lesión sin recurrir a cirugía abierta, reduciendo significativamente los riesgos asociados.

El procedimiento aplicado fue la embolización transvenosa, una técnica avanzada que consiste en introducir microcatéteres a través del sistema vascular hasta llegar con precisión al punto afectado. Desde allí, los especialistas lograron cerrar completamente la malformación, evitando su ruptura. Según explicaron los médicos a cargo, una hemorragia en esa zona habría provocado consecuencias severas en el tejido cerebral. Tras la intervención, la paciente mostró una evolución favorable, recibió el alta médica y proyecta retomar sus actividades cotidianas, incluyendo su regreso al colegio.

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