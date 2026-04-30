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Gol de Maximiliano Silvera tras desatención defensiva en Universitario vs Nacional por Copa Libertadores 2026

El delantero uruguayo capitalizó un descuido en el área ‘crema’, con Williams Riveros como cómplice involuntario, para firmar el 2-2 parcial en el Monumental

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Maximiliano Silvera puso el 2-2 en el Monumental por el certamen Conmebol - Crédito: ESPN.

Universitario de Deportes y Nacional de Uruguay protagonizaron un duelo intenso por la fecha 3 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026, que volvió a tomar emoción con el gol del 2-2 en el estadio Monumental. El conjunto crema había logrado levantarse parcialmente en el marcador, pero el partido volvió a igualarse tras una acción clave en el área local.

El delantero uruguayo Maximiliano Silvera apareció con oportunismo para capitalizar una jugada en la que la defensa crema no logró despejar con claridad. En esa acción, Williams Riveros quedó involucrado tras un descuido en la cobertura, lo que permitió la definición del atacante visitante para marcar el empate parcial.

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