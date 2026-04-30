Perú

Gobierno peruano responde por declaraciones de José Balcázar tras polémica: “Lamentamos percepción equívoca sobre el pueblo judío”

La Presidencia reconoció el impacto de las declaraciones y sostuvo que estas generaron interpretaciones erróneas sobre el pueblo judío

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Ilustración en acuarela de Alberto Fujimori mirando a la derecha, con gafas y banda presidencial, flanqueado por dos banderas peruanas estilizadas.
Ilustración en acuarela a todo color y trazo manual del presidente José María Balcázar vestido con traje formal y banda presidencial, con las banderas de Perú ondeando suavemente en un fondo suelto tipo pintura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La difusión de un comunicado oficial del Despacho Presidencial marcó la respuesta institucional ante una controversia originada por declaraciones del mandatario durante un evento público. El pronunciamiento se centra en precisar el alcance de esas expresiones y en reafirmar la posición histórica del Estado peruano frente a uno de los episodios más graves del siglo XX.

El documento, fechado en Lima el 29 de abril de 2026, se refiere a palabras del presidente José María Balcázar, emitidas en el marco del 138° aniversario de la Cámara de Comercio de Lima. Según el texto oficial, dichas afirmaciones estuvieron vinculadas a una referencia al libro Los enemigos del Comercio, del autor Antonio Escohotado, y buscaban exponer una interpretación histórica sobre el desarrollo económico europeo.

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En este contexto, la Presidencia de la República precisó que el contenido del discurso generó interpretaciones que motivaron la emisión del comunicado, el cual fija la postura del Ejecutivo frente a lo ocurrido.

El texto oficial precisa que el mandatario “lamenta que dichas declaraciones hayan generado una percepción equívoca sobre el pueblo judío en el marco del inicio de la II Guerra Mundial”. Esta mención constituye el eje central de la aclaración emitida por el Ejecutivo.

Posición histórica del Estado peruano

El comunicado reafirma la postura del Estado peruano frente a la Segunda Guerra Mundial y los hechos asociados a ese conflicto. En particular, subraya que el Perú ha sostenido de manera constante que el origen de la guerra se encuentra en el fanatismo nazi.

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Según el documento, esa posición identifica al régimen liderado por Adolf Hitler como responsable del conflicto y del genocidio perpetrado contra el pueblo judío. El texto califica estos hechos como un “imperdonable genocidio”.

Asimismo, la Presidencia recuerda que esta postura histórica llevó al Perú a respaldar la creación del Estado de Israel. El comunicado enfatiza que esta línea diplomática y política se mantiene sin variaciones en la actualidad.

El pronunciamiento oficial incluye una declaración explícita de rechazo a los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. En ese sentido, el presidente expresa “su más enérgico rechazo al genocidio cometido contra el pueblo judío en el marco de la II Guerra Mundial”.

El texto también indica que el mandatario reitera su condena al antisemitismo y a toda forma de discriminación. Esta afirmación se presenta como parte de la posición institucional del Estado peruano frente a ideologías que promueven la exclusión o el odio.

Además, el comunicado expresa solidaridad con las víctimas del Holocausto. Esta referencia se incorpora como parte de la reafirmación de principios vinculados a la memoria histórica y al respeto de los derechos humanos.

Comunciado de Despacho Presidencial
Comunciado de Despacho Presidencial

Contexto de las reacciones institucionales

El comunicado de la Presidencia se difunde luego de diversas reacciones a las declaraciones del mandatario. Entre ellas, destaca el pronunciamiento conjunto de las embajadas de Alemania e Israel en el Perú, que solicitaron una rectificación.

En ese documento, las misiones diplomáticas señalaron: “Debemos rechazar todas las formas de antisemitismo y odio, prevenirlas y erradicarlas. Esperamos que el presidente Balcázar se retracte de sus declaraciones”. Asimismo, calificaron como “absurda, históricamente insostenible” la afirmación que vincula al pueblo judío con el inicio de la guerra.

Las representaciones diplomáticas recordaron que “fueron Adolf Hitler y los nazis quienes iniciaron la II Guerra Mundial al atacar Polonia en 1939” y subrayaron que la ideología nazi derivó en el asesinato de seis millones de judíos.

Primer plano de José María Balcázar con gafas, hablando en un podio, superpuesto con una carta de la Asociación Judía del Perú
La Asociación Judía del Perú exige una disculpa pública al presidente José María Balcázar (imagen) por sus comentarios antisemitas emitidos durante un acto oficial en Lima. (Composición: Infobae Perú)

En el ámbito local, la Asociación Judía del Perú expresó su “estupor” ante las declaraciones del mandatario y sostuvo que “es increíble que en pleno siglo XXI argumentos que son dignos de oscuros tiempos medievales sean usados para culpar a las víctimas de su propio holocausto”. Por su parte, el analista Jeffrey Radzinsky cuestionó las afirmacio nes en redes sociales y señaló: “Sus prejuicios y mentiras refuerzan estereotipos antisemitas”.

El comunicado del Despacho Presidencial se presenta como la respuesta oficial del Ejecutivo frente a estas reacciones y fija la posición del Estado peruano respecto a los hechos mencionados.

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