Partidos de hoy, miércoles 29 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.

Hoy miércoles 29 de abril promete una jornada intensa para los aficionados al fútbol, con la participación de clubes de renombre en torneos internacionales y la presencia destacada de equipos peruanos, además de un representante nacional en el extranjero.

La expectativa en Perú es máxima: Universitario de Deportes recibe a Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores, mientras que Cienciano enfrenta como local a Atlético Mineiro en la Copa Sudamericana. El cuadro ‘crema’ quiere salir del mal momento que atraviesa y, con Jorge Araujo, buscará conseguir su primer triunfo en el certamen. En tanto, el ‘papá’, líder de su grupo, apunta a hacer respetar la casa contra el elenco brasileño.

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En la Champions League, el duelo entre Atlético Madrid y Arsenal ocupa la atención principal en Europa por la ida de las semifinales. El conjunto español llega con un historial sólido jugando en casa y una defensa que ha sido su punto fuerte en la temporada, pese a que en LaLiga se despidió de la lucha por el título. Por su parte, los ‘gunners’ quieren hacer historia en el torneo de la UEFA y motivados de seguir en la pelea por la Premier League.

El calendario de partidos de este día incluye también el choque entre Estudiantes de La Plata y Flamengo por la Copa Libertadores, una cita clave para las aspiraciones de ambos en el grupo.

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Durante la jornada de Copa Sudamericana, Cienciano intentará aprovechar la localía frente a un Atlético Mineiro que ha llegado a Cusco con varias figuras y la etiqueta de favorito. El plantel peruano ha mostrado solidez en sus últimos compromisos de la Liga 1 al ubicarse en el tercer puesto.

En otro escenario sudamericano, Palestino de Chile se medirá ante Gremio de Brasil, con la particularidad de que el volante peruano Erick Noriega será uno de los protagonistas en el cuadro local.

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En la Liga Profesional Saudí, el choque entre Al Nassr y Al Ahli destaca por la presencia de Cristiano Ronaldo en el equipo de Riad. El astro portugués sigue siendo el principal atractivo y su rendimiento goleador mantiene al club en la pelea por la cima del torneo.

Partido de UEFA Championes League

- Atlético Madrid vs Arsenal (14:00 horas / ESPN, Disney+)

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Partidos de Copa Libertadores

- Mirassol vs Always Ready (17:00 horas / ESPN 5, Disney+)

- Platense vs Independiente de Santa Fe (17:00 horas / ESPN, Disney+)

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- Barcelona SC vs Universidad Católica (19:00 horas / ESPN, Disney+)

- Cerro Porteño vs Palmeiras (19:30 horas / ESPN2, Disney+)

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- Estudiantes de La Plata vs Flamengo (19:30 horas / ESPN7, Disney+)

- Universitario vs Nacional (21:00 horas / ESPN, Disney+)

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Partidos de Copa Sudamericana

- Caracas FC vs Racing Club (17:00 horas / ESPN 2, Disney+)

- Deportivo Riestra vs Montevideo City Torque (17:00 horas / DSports)

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- Juventud de Las Piedras vs Academia Puerto Cabello (17:00 horas / ESPN 4, Disney+)

- Cienciano vs Atlético Mineiro (19:30 horas / DSports)

- Palestino vs Gremio (19:30 horas / DSports)

Partido de Concachampions

- Los Angeles FC vs Toluca (21.30 horas / Disney+)

Partidos de Sudamericano Sub 17 Femenino

- Venezuela vs Uruguay (17:00 horas / DSports)

- Ecuador vs Perú (18:00 horas / DSports)

Partidos de Primeira Liga

- Sporting de Lisboa vs Tondela (14:15 horas)

Partidos de Liga Profesional Saudí

- Al Riyadh vs Al Qadisiyah (11:00 horas)

- Al Taawon vs Al Ittihad (11:10 horas)

- Al Nassr vs Al Ahli (13:00 horas)