Golazo de José Carabalí para sentenciar 4-2 la victoria de Universitario vs Nacional por Copa Libertadores 2026

El lateral aumentó el marcador con genial definición en la parte final del encuentro - Crédito: ESPN.

Universitario ha sacado adelante un partido determinante. El equipo que dirige Jorge Araujo venció por 4-2 a Nacional en el Estadio Monumental para encender sus ilusiones en la Copa Libertadores 2026. El tanto que sentenció la historia estuvo a cargo de José Carabalí tras una asistencia de Héctor Fertoli.

Ha sido un partido vibrante en el Estadio Monumental, digno de Copa Libertadores. Nacional y Universitario lucharon más de lo que jugaron, pero brindaron un espectáculo deportivo atractivo. El ’bolso’ se había adelantado a través de un tiro penal ejecutado por Maximiliano Gómez.

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La expulsión de Lucas Rodríguez marcó un punto de inflexión en el encuentro. Los ánimos se caldearon en la escuadra uruguaya, quienes alegaban que el colegiado debió expulsar a Caín Fara minutos antes. Con un hombre de más, los de Odriozola sacaron rédito y lo dieron vuelta.

Primero, el citado Fara se desmarcó en un tiro de esquina para mover las redes de Mejía. Apenas iniciado el complemento, Álex Valera lo dio vuelta tras un rechazo corto del portero Luis Mejía. Sin embargo, pese al hombre de más, el ’bolso’ sacó a relucir ese intangible del fútbol uruguayo que también comparte con Universitario. Maximiliano Silvera puso tablas al encuentro.

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Gol de José Carabalí en Universitario vs Nacional por Copa Libertadores 2026. Crédito: captura ESPN.

El ingreso de Lisandro Alzugaray fue crucial. Ya había estrellado un zurdazo en el travesaño y se despachó con el tanto que desniveló nuevamente el compromiso. En la agonía del encuentro, José Carabalí selló la victoria en Ate tras una precisa asistencia de Héctor Fertoli.

Pieza clave

En una temporada marcada por altibajos y cambios en el banquillo, José Carabalí ha emergido como una de las figuras más regulares y determinantes en Universitario de Deportes. El carrilero ecuatoriano ha sabido adaptarse al exigente entorno ’crema’ y se ha convertido en un punto alto dentro de un equipo que busca reencontrar su mejor versión. Carabalí ya había dejado su huella en el empate ante Sporting Cristal, anotando un gol fundamental, y volvió a ser decisivo con su tanto en el cierre del partido ante Nacional por la Copa Libertadores.

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El gol de Carabalí ante el conjunto uruguayo es mucho más que una estadística: representa el premio al esfuerzo, la constancia y el despliegue físico que aporta partido tras partido. Su capacidad para recorrer la banda, sumarse al ataque y también colaborar en la recuperación lo han convertido en pieza indispensable en el esquema de la ‘U’. En medio de la incertidumbre institucional y deportiva, la regularidad de Carabalí ofrece aliento y esperanza a una hinchada que reconoce en el ecuatoriano el perfil de futbolista que puede marcar diferencia en los momentos clave de la temporada.

El carrilero llegó hasta el área rival y definió con mucha calidad el 1-0 en el Estadio Alberto Gallardo - Crédito: L1MAX

Triunfo revitalizador

Universitario llegó a este encuentro con una actualidad que preocupaba sobremanera a sus aficionados. La salida del técnico Javier Rabanal tras sendas derrotas ante Coquimbo Unido y frente a Melgar generaron el fin del proceso antes de lo que se había firmado en los papeles.

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El triunfo ante Deportivo Garcilaso bajo la dirección técnica de Jorge Araujo le dio un respiro al equipo, pero en la misma semana sufrió otro golpazo, pues cayó por 2-1 en casa de forma inopinada ante Alianza Atletico.

La derrota frente al ’vendaval’ acabó prácticamente con las aspiraciones de los ’cremas’ en el Torneo Apertura, certamen que se adjudicaron en las últimas dos temporadas. Por lo tanto, una hipotética victoria ante Nacional representaría más que tres puntos, dado que puede significar el envión que necesita el plantel para encarrilarse.

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El cuadro 'crema' no pudo de local y terminó cayendo 2-1 ante su gente - Crédito: L1MAX.

¿Cómo queda Universitario en la tabla de posiciones?

Con este resultado parcial, el Grupo B de la Copa Libertadores presenta una particularidad única en la actual edición. Los cuatro equipos registran cuatro unidades al término de la tercera fecha. Tanto Nacional como Coquimbo Unido, Deportes Tolima y Universitario están igualados, señal de lo parejo del grupo.

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026.