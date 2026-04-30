Cusco FC afina la puntería en la sede de Atlético Nacional para enfrentar al DIM por la Copa Libertadores 2026

El equipo peruano, dirigido por Alejandro Orfila, llega al Estadio Atanasio Girardot con la urgencia de revertir dos derrotas y pelear sus primeros puntos ante un Independiente de Medellín que también busca su primera victoria (Facebook / Cusco FC)

El plantel de Cusco FC se preparó en las instalaciones de Atlético Nacional este miércoles, afinando detalles para el decisivo encuentro de la Copa Libertadores ante Independiente de Medellín.

La escuadra peruana, dirigida por Alejandro Orfila, llega a Colombia con la urgencia de revertir su situación tras dos derrotas consecutivas en el Grupo A, mientras que el conjunto local, bajo la conducción de Sebastián Botero, también necesita sumar para no quedar relegado en la tabla.

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El choque se disputará hoy, jueves 30 de abril, en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín a las 21:00 horas de Perú y Colombia, con transmisión a cargo de ESPN y opción de streaming a través de Disney Plus.

Entrenamiento de Cusco FC en la sede de Atlético Nacional

Cusco FC afinó su libreto en Medellín con una práctica cargada de táctica y cohesión. El equipo de Orfila busca corregir errores y sostenerse ante la presión local en un duelo decisivo. (Facebook / Cusco FC)

La jornada previa al partido estuvo marcada por el entrenamiento de Cusco FC en el complejo deportivo de Atlético Nacional, donde el grupo realizó una sesión enfocada en aspectos tácticos y de cohesión.

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El club compartió imágenes de la práctica en sus canales oficiales y destacó el ambiente de unidad y confianza entre sus jugadores. Bajo la guía de Orfila, el equipo buscó corregir errores de los compromisos anteriores y fortalecer su estructura defensiva, clave para enfrentar la presión local en Medellín. Para los peruanos, este compromiso representa una oportunidad crítica de sumar sus primeros puntos en el certamen continental y mantener vivas sus aspiraciones matemáticas.

En el entorno del club cusqueño se percibe una mezcla de determinación y expectativa. El mensaje difundido por la dirigencia a través de redes sociales fue claro: “Unión, alegría y confianza. ¡Vamos con todo, Dorados!”. La consigna interna es lograr un desempeño sólido que les permita soportar la intensidad y el ritmo que propone el conjunto colombiano en su casa.

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Sebastián Botero, DT de DIM: “Ya los conocemos”

Sebastián Botero anticipa un duelo de detalles ante Cusco FC. El técnico del DIM confía en el análisis previo y en la capacidad de su plantel para imponer condiciones en casa. (El Colombiano)

El entrenador de Independiente de Medellín, Sebastián Botero, abordó el desafío que implica enfrentar a Cusco FC en esta tercera jornada del Grupo A. En diálogo con el diario El Colombiano, Botero detalló: “Tenemos muchísima información de Cusco; como entrenador, hay que entregarle a los jugadores lo que realmente les sirva para el partido. Además de confiar en la capacidad y calidad de los jugadores para encontrar los caminos”.

El estratega hizo hincapié en la preparación detallada junto a su equipo técnico: “Junto a los analistas y el preparador físico, estamos analizando los puntos fuertes y débiles del rival para diseñar el plan de partido. Queremos que el equipo gane y encuentre el comportamiento que buscamos”.

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Botero subrayó la importancia del apoyo local en el Atanasio Girardot, así como la exigencia que representa cada partido de Copa Libertadores: “Necesitamos que la gente esté cerca. Los partidos de Copa siempre son difíciles; nadie regala nada por prestigio y factores económicos. Estamos dedicados al detalle para que el jueves logremos el resultado”. El DIM llega al duelo con un punto en dos presentaciones, mientras que Cusco FC aún no suma en la tabla del grupo.

Horario, transmisión y posibles alineaciones<b> </b>

El atacante se sacó al último hombre del cuadro argentino y definió con mucha calidad ante Muslera - Crédito: ESPN.

El enfrentamiento entre Cusco FC y DIM se disputará el jueves 30 de abril a las 21:00 horas de Perú y Colombia (2:00 GMT) en el Estadio Atanasio Girardot. El duelo será transmitido en toda Latinoamérica por la señal de ESPN, con la opción de seguirlo online mediante Disney Plus, permitiendo acceso desde computadoras, televisores inteligentes y dispositivos móviles.

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Respecto a las formaciones probables, Independiente de Medellín podría alinear a Eder Chaux; Urieta, Londoño, Loboa; Mena, Cataño, Serna, Frank Fabra; Francisco Chaverra, Francisco Fydriszewski y Yony González, bajo la dirección de Botero.

Por su parte, Cusco FC se perfila con Carlos Díaz; Ruidías, Fuentes, Ampuero, Bolívar; Soto, Valenzuela, Herrera; Silva, Callejo y Carabajal, todos bajo la conducción técnica de Orfila. Este será el primer enfrentamiento oficial entre ambos clubes en la historia de la Copa Libertadores.

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