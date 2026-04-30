Perú

Jorge Nieto decidirá alianza con Sánchez o López Aliaga tras conteo final y no descarta postularse a gobernador de Arequipa

El candidato presidencial del Partido del Buen Gobierno condicionó cualquier acuerdo político al anuncio oficial de resultados y dejó abierta la opción de una postulación al GORE de Arequipa, tras recibir apoyo en la región

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Peruvian presidential candidate Jorge Nieto speaks to members of the media at his campaign headquarters as the vote count in Peru's general election continues for a third day, in Lima, Peru April 14, 2026. REUTERS/Stifs Paucca
Peruvian presidential candidate Jorge Nieto speaks to members of the media at his campaign headquarters as the vote count in Peru's general election continues for a third day, in Lima, Peru April 14, 2026. REUTERS/Stifs Paucca

El candidato presidencial del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, indicó este miércoles que aguardará los resultados oficiales de las elecciones antes de manifestarse sobre eventuales alianzas políticas con Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) o Rafael López Aliaga (Renovación Popular).

En diálogo con Canal N, Nieto explicó que no conversará sobre acuerdos con otras agrupaciones hasta que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficialice los resultados. En ese momento, afirmó, “decidiremos”.

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“El JNE es el único que determina quiénes son los candidatos. Nadie más, todo lo demás son especulaciones”, señaló. Al ser consultado sobre una posible postulación al Gobierno Regional de Arequipa, donde recibió un respaldo mayoritario, Nieto expresó agradecimiento.

“Lo tomo como una muestra de afecto de mis paisanos hacia mí, lo agradezco mucho. Me alegra bastante”, dijo, ante la pregunta sobre si descartaba o no presentarse como candidato de esa región. “Ni descarto ni encarto”, respondió.

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Peruvian presidential candidate Jorge Nieto, with his vice-presidential candidate Susana Matute, speaks to members of the media at his campaign headquarters as the vote count in Peru's general election continues for a third day, in Lima, Peru April 14, 2026. REUTERS/Stifs Paucca
Peruvian presidential candidate Jorge Nieto, with his vice-presidential candidate Susana Matute, speaks to members of the media at his campaign headquarters as the vote count in Peru's general election continues for a third day, in Lima, Peru April 14, 2026. REUTERS/Stifs Paucca

Finalmente, precisó que su formación presentará candidatos para el gobierno regional, distritos y provincias en Arequipa. Nieto visitó el Mercado Mayorista Acomare, en el distrito Cerro Colorado, donde conversó con comerciantes y vecinos, y luego encabezó una reunión con dirigentes.

En desarrollo.

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