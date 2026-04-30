Pamela Franco evita hablar sobre el rol de padre de Christian Cueva: “Le he pedido que solucione sus problemas”

Pamela Franco fue consultada en vivo por el programa ‘Amor y Fuego’ sobre el rol de padre de Christian Cueva, pero dejó en claro que no está dispuesta a pronunciarse sobre el tema.

La cantante de cumbia, que en las últimas semanas ha cuestionado abiertamente a su expareja Christian Domínguez por su ausencia y falta de compromiso en la vida de su hija, optó por mantener en reserva su opinión acerca de la relación de Cueva con su propia familia.

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Durante la entrevista telefónica, Gigi Mitre buscó conocer el punto de vista de Franco sobre el futbolista, quien ha estado en el centro de la polémica por asuntos personales y familiares.

Sin embargo, la artista fue tajante: “La verdad no quiero hablar de él. Te voy a ser franca, porque es meterme en algo, pucha. Sus problemas de él son muy, muy fuertes, en serio, y sería meterme en algo que al final es... ahorita no”.

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Pamela Franco: “Le he pedido que solucione sus problemas”

Ante la insistencia de la conductora, Pamela Franco explicó que ha preferido no involucrarse en los problemas ajenos y que, en todo caso, ha exhortado personalmente a Christian Cueva a hacerse cargo de sus asuntos.

“Si yo digo algo, voy a meterme en problemas y la verdad, suficientes con los que tengo. Lo único que te puedo decir es que en algún momento, justo le decía a la parte de tu producción que él sí, que sí quiere hablar, que sí va a hablar, sobre todo el lado de padre”, dijo en un inicio.

“Y yo sí le he dicho que de verdad, para mí es un problema lo que él está llevando y que no pueda solucionar, porque más allá de nuestros errores y todas las cosas que hayamos pasado, tanto él como hombre y yo como mujer, el lado de madre y de padre es otra cosa. Y yo, sinceramente, le he pedido que por favor solucione sus cosas”, declaró.

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Con estas palabras, Franco da a entender que su relación con el futbolista está marcada por la discreción y la preocupación por el bienestar de los hijos, pero que no está dispuesta a exponerse a más conflictos mediáticos.

Pamela Franco evita hablar sobre el rol de padre de Christian Cueva. IG

Contraste con la postura sobre Christian Domínguez

La actitud reservada de Pamela respecto a Christian Cueva contrasta con la postura firme que ha asumido frente a su expareja Christian Domínguez. En recientes declaraciones, Franco no ha dudado en señalar la falta de compromiso del cantante con la crianza y las necesidades especiales de su hija, quien padece autismo no verbal.

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La artista expuso los problemas financieros y emocionales que ha enfrentado sola, subrayando que Domínguez no aporta lo suficiente para cubrir los gastos de su hija, más allá de la pensión mensual.

“Me he tenido que ir de viaje y para la niña ni diez céntimos. Porque la pensión no lo es todo, hay que pasar cosas muy fuertes”, indicó Franco en una entrevista anterior, añadiendo que los tratamientos y terapias que requiere su hija no dependen únicamente de la manutención formal.

Viaje por salud de Pamela Franco y reclamo de apoyo

Uno de los episodios más recordados fue el viaje de Pamela Franco a República Dominicana, donde consultó al doctor José Ernesto Fadul, especialista en autismo no verbal, en busca de un tratamiento adecuado para su hija.

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Según su testimonio, Christian Domínguez no contribuyó económicamente para costear el viaje ni los gastos médicos, pese a que estos representan un esfuerzo considerable.

“Me he tenido que ir de viaje y para la nena ni diez céntimos. Porque la pensión no lo es todo, hay que pasar cosas muy fuertes”, reiteró Franco, enfatizando que la manutención cubre solo una parte de las necesidades de una niña con autismo.

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La cantante también criticó que Domínguez gaste dinero en abogados y demandas en vez de priorizar la salud y el bienestar de su hija. “Los abogados son plata y yo creo que deberíamos utilizarlo en cosas más importantes y no en demandas innecesarias”, expresó.

La cantante Pamela Franco rompe su silencio y arremete contra su expareja, Christian Domínguez, revelando que no aportó económicamente para un viaje a República Dominicana por la salud de su hija. Video: TikTok @farandula.lorcha

Situación económica y demandas legales

Durante la relación con Christian Domínguez, Pamela Franco experimentó dificultades económicas y relató episodios en los que recibía pagos mínimos por sus presentaciones en el grupo Puro Sentimiento, además de préstamos no devueltos durante la pandemia.

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La artista recordó que ambos emprendieron juntos negocios durante la cuarentena, pero que la carga económica recaía principalmente sobre ella.

El detonante del conflicto actual fue la carta notarial que Domínguez envió a Franco, exigiendo una rectificación en 48 horas tras ser calificado como “mal padre” y “mantenido”. Franco fue tajante: “Mi abogado va a responder esta carta notarial; no pienso rectificarme de nada, porque todo lo que he dicho es verdad. Me ratifico”.

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Pamela Franco denuncia públicamente a Christian Domínguez por supuesta falta de apoyo económico y presencia en la vida de su hija con autismo. (Instagram Pamela Franco / Captura de video)