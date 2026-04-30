Qué se celebra el 30 de abril en el Perú: memoria, poder y construcción social a través de los siglos

Entre fundaciones coloniales, muertes ilustres, magnicidios y reconocimientos internacionales, esta fecha condensa momentos que marcaron el rumbo político, social y cultural del país. (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 30 de abril reúne hechos que marcan la historia del Perú. En 1532 se fundó Paita, puerto estratégico del virreinato y eje del comercio marítimo.

En 1706 murió Alonso de los Ríos y Berriz, figura clave de la Iglesia y la academia limeña. En 1933 fue asesinado el presidente Luis Miguel Sánchez Cerro durante un acto militar, en medio de tensiones políticas.

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En 2003, el teólogo Gustavo Gutiérrez recibió el Premio Príncipe de Asturias por su compromiso social. Además, se celebra el Día del Psicólogo peruano, destacando su aporte a la salud mental y al bienestar de la sociedad.

30 de abril de 1532 – Fundación de Paita como primer puerto estratégico del Perú colonial en el Pacífico

La fundación de Paita marcó el inicio de un enclave marítimo clave, donde el comercio y la navegación definieron su crecimiento y su lugar en la historia del Perú. (U.S. Navy)

El 30 de abril de 1532 se fundó la ciudad de Paita con el nombre de San Francisco de Paita de Buena Esperanza, convirtiéndose en uno de los primeros asentamientos españoles en la costa norte del Perú.

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Ubicada estratégicamente frente al océano Pacífico, la ciudad se consolidó como un puerto clave para el comercio y la navegación durante la época colonial.

A lo largo de los siglos, Paita fue escenario de ataques de corsarios y punto de conexión marítima internacional. Su desarrollo estuvo ligado a su actividad portuaria, manteniendo hasta hoy su importancia económica y su legado histórico.

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30 de abril de 1706 – Muere Alonso de los Ríos y Berriz, clérigo y rector clave del Virreinato del Perú

La muerte de Alonso de los Ríos y Berriz cerró una trayectoria marcada por el poder eclesiástico y académico en Lima, donde dejó huella en la formación intelectual virreinal. (Andina)

En Lima, el 30 de abril de 1706, murió Alonso de los Ríos y Berriz, figura influyente en la Iglesia y la vida académica del Virreinato del Perú. Nacido en 1619, destacó por su formación en leyes y cánones en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde llegó a ser rector.

Su trayectoria lo llevó a España, donde obtuvo el hábito de la Orden de Calatrava, y luego a Roma, participando como procurador en asuntos eclesiásticos, incluida la canonización de Toribio de Mogrovejo.

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Ocupó cargos como racionero, maestrescuela y chantre, consolidando su influencia en la Iglesia limeña.

30 de abril de 1933 – Luis Miguel Sánchez Cerro es asesinado en Lima durante desfile militar oficial

El magnicidio de Sánchez Cerro sacudió al Perú en medio de tensiones políticas, dejando al descubierto un clima de polarización que marcó toda una época. (Centro de Estudios Histórico Militares del Perú)

El 30 de abril de 1933 fue asesinado el presidente del Perú, Luis Miguel Sánchez Cerro, mientras pasaba revista a tropas en el hipódromo de Santa Beatriz, en Lima.

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El mandatario, militar y líder político, había asumido el poder tras un periodo de inestabilidad y encabezaba un gobierno marcado por tensiones internas y conflictos externos, como la guerra con Colombia.

Su muerte ocurrió a manos de un atacante vinculado a la oposición aprista, en un contexto de alta polarización política. El magnicidio generó conmoción nacional y dio paso a un nuevo escenario de reorganización del poder en el país.

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30 de abril de 2003 – Gustavo Gutiérrez gana el Príncipe de Asturias por su labor social en España

El galardón a Gutiérrez destacó una vida dedicada a repensar la fe desde América Latina, con una mirada que puso en el centro la dignidad humana. (PUCP)

El 30 de abril de 2003, el teólogo y sacerdote peruano Gustavo Gutiérrez Merino recibió el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, compartido con el escritor polaco Ryszard Kapuściński.

El jurado destacó su papel como iniciador de la teología de la liberación y su compromiso con los más pobres. La ceremonia se realizó en octubre en Oviedo, presidida por el Príncipe Felipe.

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A sus 75 años, el reconocimiento valoró una vida dedicada a pensar la fe desde la justicia social. Gutiérrez murió en 2024, a los 96 años, dejando una huella profunda en la Iglesia y América Latina.

30 de abril – Día del Psicólogo peruano

Cada 30 de abril se honra a quienes trabajan por la salud mental, recordando la creación de una institución que dio voz y respaldo a la psicología en el Perú. (Andina)

Cada 30 de abril, el Perú conmemora el Día del Psicólogo, una fecha instaurada en 1980 con la creación del Colegio de Psicólogos del Perú, hecho que dio reconocimiento institucional a la profesión.

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Esta jornada destaca la labor de quienes trabajan por la salud mental, el equilibrio emocional y el desarrollo humano en diversos ámbitos sociales. Los psicólogos cumplen un rol clave en educación, salud y comunidad, promoviendo valores, derechos humanos y bienestar integral.

Su ejercicio profesional busca mejorar la calidad de vida de las personas y construir una sociedad más justa, consciente y emocionalmente equilibrada.