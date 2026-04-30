Perú

Onelia Molina lanza fuerte amenaza a Said Palao al tildarlo de ‘mentiroso’: “Sé muchas cosas”

La modelo respondió sin filtros luego del tenso cruce en televisión y dejó abierta la posibilidad de revelar información que podría remecer el espectáculo

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La tensión en 'Esto es Guerra' aumenta. Onelia Molina acusa directamente a Said Palao de haber mentido sobre su lesión, cuestionando su rápida recuperación y su participación en una competencia de Ironman. Said se defiende y pide que lo dejen en paz. América TV/ Esto es Guerra.

El conflicto entre Onelia Molina y Said Palao ha dejado de ser un simple intercambio de comentarios para convertirse en uno de los episodios más tensos de la televisión reciente.

Lo que comenzó como un cruce en vivo dentro de un programa de competencia terminó escalando fuera de cámaras, con declaraciones que no solo evidencian incomodidad, sino también una evidente ruptura en la relación cordial que ambos intentaban sostener ante el público.

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Onelia rompe su silencio y amenaza a Said Palao en medio de polémica: “Decido no hablar por tranquilidad”. Captura: Esto es Guerra.
Onelia rompe su silencio y amenaza a Said Palao en medio de polémica: “Decido no hablar por tranquilidad”. Captura: Esto es Guerra.

Un enfrentamiento que traspasó la pantalla

Todo se intensificó tras el intercambio que protagonizaron en ‘Esto es Guerra’, donde las miradas, gestos y comentarios dejaron entrever que había un trasfondo no resuelto. Aquella escena no pasó desapercibida para los televidentes, quienes rápidamente comenzaron a especular sobre el origen del distanciamiento.

Lejos de calmarse, la situación tomó mayor fuerza cuando Onelia Molina fue abordada por las cámaras de ‘América Hoy’, espacio en el que decidió pronunciarse sin rodeos. Con una actitud firme y sin titubeos, dejó en claro que no se siente afectada por los comentarios que puedan surgir en torno a su persona.

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Como siempre digo. La gente no es ciega, se da cuenta de las cosas y ellos pueden sacar sus propias conclusiones. Y para mí es una lesión que es difícil de curar, o sea, estar postrado en una cama, que te den un descanso médico 3 días y que vayas a una competencia, sí me parece descabellado”, expresó.

Sus palabras no solo apuntaron directamente a Said Palao, sino que también pusieron en duda la veracidad de la lesión que él había mencionado previamente.

Onelia rompe su silencio y amenaza a Said Palao en medio de polémica: “Decido no hablar por tranquilidad”. Captura: Esto es Guerra.
Onelia rompe su silencio y amenaza a Said Palao en medio de polémica: “Decido no hablar por tranquilidad”. Captura: Esto es Guerra.

La lesión que encendió la polémica

Uno de los puntos más sensibles del enfrentamiento gira en torno a la supuesta lesión de Said Palao. Mientras el chico reality habría indicado que se trataba de una condición que requería reposo, la versión de Onelia Molina sugiere inconsistencias.

Al cuestionar que alguien con descanso médico pueda volver rápidamente a competir, la influencer dejó una frase que muchos interpretaron como una acusación indirecta. Para ella, la situación no resulta lógica, lo que abre espacio a dudas sobre lo ocurrido.

Sin embargo, pese a lo contundente de sus palabras, optó por marcar un límite claro en su discurso.

Yo me refiero a eso, otros temas no voy a tocar, no quiero levantar polémica no quiero hablar de temas que para mí ya fueron cerrados”, añadió.

Onelia rompe su silencio y amenaza a Said Palao en medio de polémica: “Decido no hablar por tranquilidad”. Captura: Esto es Guerra.
Onelia rompe su silencio y amenaza a Said Palao en medio de polémica: “Decido no hablar por tranquilidad”. Captura: Esto es Guerra.

La respuesta de Said Palao y el pedido de límites

Antes de estas declaraciones, Said Palao también había decidido pronunciarse públicamente. Durante una emisión del mismo programa de competencia, intentó bajar el tono de la situación, asegurando que no mantiene un enfrentamiento directo con su compañera.

Yo hasta el día de hoy no me meto con Onelia. Lo único que le pido es que no haga esas caras, que no se moleste, que no haga esos comentarios, porque yo no me meto. Ella puede opinar, pero ella no puede decir: ‘En boca de mentiroso...’, Yo también puedo decir muchas cosas de ella, que a mí también parece que son mentiras o cosas de ella”, manifestó.

Onelia rompe su silencio y amenaza a Said Palao en medio de polémica: “Decido no hablar por tranquilidad”. Captura: Esto es Guerra.
Onelia rompe su silencio y amenaza a Said Palao en medio de polémica: “Decido no hablar por tranquilidad”. Captura: Esto es Guerra.

La advertencia que elevó la tensión

Lejos de cerrar el tema, la reacción de Onelia Molina ante estas declaraciones terminó por encender aún más el ambiente. En una nueva intervención, lanzó una frase que rápidamente se volvió viral y que muchos interpretaron como una advertencia directa.

Que diga lo que quiera yo también sé muchas cosas, pero decido no hablar y decido esta vez optar por mi tranquilidad y no decir nada”, afirmó.

Onelia rompe su silencio y amenaza a Said Palao en medio de polémica: “Decido no hablar por tranquilidad”. Captura: Esto es Guerra.
Onelia rompe su silencio y amenaza a Said Palao en medio de polémica: “Decido no hablar por tranquilidad”. Captura: Esto es Guerra.

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