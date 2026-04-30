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Adrián Ugarriza encamina el triunfo de Kiryat Shmona con solitario tanto y alcanza la cima de artilleros en la Liga de Israel

El ariete nacional de 29 años se despachó con 15ava diana en el torneo doméstico e igualó la línea de Dan Biton, ambos líderes de goleo

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Adrián Ugarriza - Fernando Pacheco - Kiryat Shmona – Perú – deportes – 19 abril
Adrián Ugarriza lidera la tabla de goleo de la Liga de Israel. Crédito: Facebook / Kiryat Shmona.

El delantero peruano Adrián Ugarriza continúa escribiendo una temporada consagratoria en el fútbol israelí. Este martes, el atacante de 29 años fue el protagonista absoluto en la victoria de Kiryat Shmona por 1-0 sobre Maccabi Netanya. Ugarriza anotó el único gol del partido y, con esa conquista, se subió a la cima de la tabla de artilleros, igualando a Dan Biton con 15 tantos en el campeonato doméstico.

El tanto de Ugarriza llegó tras una jugada de penal que sintetiza su instinto goleador. El exjugador de Deportivo Garcilaso ejecutó la pena máxima, pero el arquero Nival Antman detuvo el disparo con una gran intervención. Sin embargo, el peruano estuvo atento al rebote y no perdonó: cazó el balón en el área y lo envió al fondo de las redes, desatando la celebración de los hinchas y del cuerpo técnico liderado por Shai Barda. Con ese gol, Ugarriza sumó su decimoquinta diana en la liga y se consolidó como el atacante más determinante de su equipo.

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La campaña individual de Ugarriza en Israel es notable. El delantero acumula 17 goles en la temporada: 15 en la Premier League y 2 en la Copa de la Liga. Su presencia ofensiva ha sido clave para que Kiryat Shmona se mantenga con altas expectativas de mantener la categoría.

Adrián Ugarriza marcó su 15avo gol en la Liga de Israel. Registra 17 si se toma en cuenta la Copa. El tanto valió tres puntos para el Ironi Kiryat Shmona. Crédito: X Gian Franco Zelaya.

¿Cómo marcha el Kiryat Shmona en la tabla de relegación?

La reciente victoria de Kiryat Shmona ante Maccabi Netanya fue clave para consolidar su posición en la Premier League de Israel 2025/26, específicamente en la ronda de relegación. El equipo se ubica en el tercer lugar con 33 puntos tras 29 partidos disputados, producto de 9 victorias, 6 empates y 14 derrotas.

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El Kiryat Shmona mantiene una racha positiva en las últimas jornadas, con dos victorias desde el inicio de la segunda fase que le han permitido tomar distancia sobre los equipos que luchan por evitar el descenso.

Actualmente, el club está a 12 puntos del colero Maccabi Bnei Reine, que suma 21 unidades, y a 8 del séptimo, Ironi Tiberias. Con solo cuatro fechas por disputarse, una victoria más prácticamente aseguraría la permanencia de Kiryat Shmona en la máxima categoría, un objetivo que parecía complejo al inicio del año futbolístico.

Tabla de relegación de la Ligat Ha Al. Crédito: Sofascore.
Tabla de relegación de la Ligat Ha Al. Crédito: Sofascore.

Opción para Mano Menezes

El gran presente de Adrián Ugarriza no pasa desapercibido para el comando técnico de la selección peruana liderado por Mano Menezes. Antes de su llegada al fútbol israelí, el atacante destacó en equipos de altura como Cienciano y Deportivo Garcilaso, experiencia que cobra especial valor ante la posibilidad de que ’la bicolor’ dispute sus próximos partidos de Eliminatorias en ciudades como Cusco o Puno.

La adaptación de Ugarriza a las condiciones geográficas de la altura lo convierte en una pieza estratégica para el seleccionado nacional. Junto a Álex Valera, otro delantero habituado a esos escenarios, el futbolista de Kiryat Shmona representa una opción real para fortalecer el ataque de Perú en contextos exigentes y de presión máxima. Su regularidad, olfato goleador y experiencia internacional suman argumentos para que Menezes lo considere en futuras convocatorias.

En síntesis, el gol ante Maccabi Netanya no solo refuerza el nombre de Ugarriza en el fútbol israelí, sino que también lo posiciona como uno de los delanteros peruanos más eficaces en el extranjero. El atacante vive el mejor momento de su carrera y se prepara para afrontar nuevos retos con la confianza de quien ha demostrado que puede marcar diferencias en cualquier escenario. Con cuatro partidos por disputarse, la lucha por el título de goleador y la permanencia en la élite están más vivas que nunca para el peruano.

Alex Valera y Adrián Ugarriza son los delanteros habituales en las últimas convocatorias de la selección peruana.
Alex Valera y Adrián Ugarriza son los delanteros habituales en las últimas convocatorias de la selección peruana.

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