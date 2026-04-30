Sorteo de La Tinka del 29 de abril de 2026: conoce los números ganadores y el pozo millonario

¡Descubre todo lo que puedes ganar con las loterías de La Tinka! Participa por un viaje doble a la semifinal en Atlanta, el pozo millonario y muchos premios más. Además, te mostramos cómo cobrar tus ganancias fácil y rápido. América Televisión/ La web Tinka.

La expectativa volvió a apoderarse de miles de peruanos la noche del miercoles 29 de abril, cuando La Tinka, la popular lotería nacional, celebró una nueva edición de su sorteo y puso en juego un pozo millonario que superó los S/ 9′405,782 de soles.

El evento, transmitido en directo a partir de las 22:30 tanto por televisión nacional a través de América TV como por el canal oficial de YouTube de la lotería, captó la atención de apostadores de todas las regiones, atentos a cada número extraído y a la posibilidad de convertirse en el próximo ganador.

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Aprende paso a paso cómo se juega La Tinka, la lotería número 1 del Perú. Te explicamos cómo elegir tus números, las jugadas múltiples y todas las oportunidades que tienes para ganar el Pozo Millonario o el premio del 'Sí o Sí'.

Resultados oficiales del sorteo del miercoles 29 de abril

La combinación ganadora del Pozo Millonario estuvo conformada por los números 37, 20, 23, 51, 39, y 45, según el reporte oficial difundido al cierre de la transmisión. Esta vez, el pozo milonario de La Tinka no reventó.

La Tinka hoy 22 de abril: resultados en vivo y números ganadores del sorteo. Captura: La Tinka.

Además del sorteo principal, la jornada incluyó las modalidades “Sí o Sí” y “Boliyapa”, que ofrecen premios adicionales. En la modalidad “Sí o Sí”, el número ganador fueron los 29, 12, 07, 33, con tres personas afortunadas. En el caso de “Boliyapa”, la bolilla ganadora fue la 53, pero no se registraron ganadores del premio mayor en esta ronda.

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Números ganadores de La Tinka hoy 19 de abril: consulta aquí el resultado oficial. Captura: La web La Tinka.

De acuerdo con la información oficial, ningún participante logró acertar la combinación completa del pozo millonario en esta edición. Por ese motivo, el premio se incrementa y alcanzará la cifra de 9 millones 603 mil 143 soles(S/9′603,143).

¿A qué hora se juega la Tinka?

La Tinka celebra dos sorteos a la semana, cada domingos y los miércoles y los números ganadores se dan a conocer después de las 20:30 horas.

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La Tinka hoy 29 de abril de 2026: números ganadores y cuánto salió el pozo millonario. Captura: La Tinka web.

Hasta cuándo puedes reclamar tu premio

Estos son los números de días estipulados para reclamar los premios de La Tinka: 30 días si el premio es mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles.90 días si el premio es mayor al millón de soles.180 días si el premio es menor a los 5.000 soles.Cabe mencionar que los días son naturales y se cuentan a partir del día siguiente de la realización del sorteo ganador.

Qué errores cometen los jugadores al intentar ganar La Tinka

Esta lotería es una de las más populares de Perú por su gran cantidad de premios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los errores más comunes que cometen los jugadores al intentar aumentar sus posibilidades en La Tinka:

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Centrarse sólo en jugar cuando hay grandes premios acumulados , lo que generalmente implica más competencia y probabilidades menores de ganar, además de un mayor riesgo de tener que compartir el premio si se gana.

No entender las probabilidades del juego , subestimando lo difícil que es ganar, lo que puede llevar a expectativas poco realistas y a gastar más dinero del necesario.

Elegir números predecibles o populares , especialmente basarse en fechas de cumpleaños o aniversarios, limita la variabilidad de números elegidos y aumenta la posibilidad de compartir el premio con otros ganadores.

Seguir patrones numéricos o visuales al elegir números (por ejemplo, formar figuras en la cartilla), lo cual limita combinaciones y aumenta la probabilidad de compartir el premio si se gana.

Creer en sistemas o teorías como números “calientes” o “fríos” , lo que es erróneo ya que cada sorteo es un evento independiente y no tiene correlación con anteriores.

Comprar muchos boletos sin una estrategia y sin respetar un presupuesto, lo que puede llevar a pérdidas mayores sin aumento significativo de probabilidades.

No revisar los resultados de los sorteos , perdiendo premios menores que podrían ser reclamados.

No leer o entender bien las reglas específicas del juego, lo que puede ocasionar errores al jugar o reclamar premios.

Estos errores reducen efectivamente las chances de ganar o pueden provocar pérdidas innecesarias, por lo que es importante jugar con conocimiento y responsabilidad.

¿Cómo se juega La Tinka?

Como cada domingo, se llevó a cabo un sorteo de La Tinka (Pixabay)

Para jugar Tinka se tiene que entrar a esta página de internet, donde se podrá elegir la combinación con un costo mínimo de cinco soles .

El siguiente paso en el sorteo es elegir seis números de una lista que va del 1 de 48 , los cuales conformarán la jugada.

Se puede elegir cualquier número sin repetir, si no se sabe qué elegir, existe la opción “Al Azar” y el sistema los escogerá de forma aleatoria.

Si existe un error a la hora de elegir la apuesta, se puede seleccionar el botón de limpiar y elegir los números de nuevo.

Cuando se haya elegido los números de la jugada, hay que hacer clic en el botón con la leyenda “Finaliza tu compra” para confirmarla y listo.

Para ganar el premio mayor de La Tinka, el Pozo Millonario, la apuesta tiene que coincidir con los seis números del sorteo. Sin embargo, hay recompensas para aquellos que solo aciertan con dos o más números del sorteo.

Para los que consiguieron de tres a cinco aciertos, se puede ganar de cinco a 50.000 soles; si son sólo dos, se obtiene una jugada gratis o una jugada al dos por uno.

Los resultados de los sorteos y los videos se publican en la página principal del juego.

¿Cómo ganar La Tinka? (Infobae)

¿Qué es La Tinka?

La Tinka es una compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú que administra las loterías Tinka, Gana Diario, Kábala, Raspaditas, Kinelo, los juegos rápidos Casino, Raspa Ya!, Deportes virtuales y las apuestas deportivas Te Apuesto y Ganagol.

Parte de las ganancias de La Tinka son destinadas a sociedades de beneficencia de Huancayo, Jaén, Lima y Arequipa bajo la supervisión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. También contribuye con los municipios donde operan dichas beneficencias.

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Los aportes de La Tinka se destinan a los servicios de protección social permanentes dirigido a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores que se encuentren en situación de riesgo o vulnerabilidad. A través de estos programas miles de personas se benefician año a año desde 1994.

El premio más grande de la historia de la Tinka han sido de 20 millones de soles, obtenido por un arequipeño en 2019 y el de 9 millones de soles cuyo suertudo fue un cuzqueño, en octubre de 2020.

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Una mano sostiene un boleto de Mega Millions en Nueva York, donde se observa un premio de USD 2,000,000 y el monto real recibido de USD 1,300,000. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Probabilidades de ganar la Tinka

Ganar el premio mayor de la Tinka, que consiste en acertar los seis números de un universo de 50, es un desafío estadístico extremo con una probabilidad exacta de 1 entre 15,890,700. Para ponerlo en perspectiva, esta cifra se obtiene mediante el cálculo de combinaciones lo que significa que si compraras un boleto cada semana, podrías tardar más de 300,000 años en asegurar matemáticamente el pozo. Es un escenario donde las leyes de la probabilidad sugieren que es mucho más factible ser alcanzado por un rayo o ganar un torneo internacional de póker que dar con la combinación ganadora en un solo intento.

Precios de loterías en Latinoamérica

Los precios de las loterías en Latinoamérica se mantienen accesibles para fomentar el juego masivo, con apuestas básicas que suelen rondar entre $1 y $2 USD. En México, el boleto base de Melate cuesta $15 pesos, mientras que en Colombia el Baloto tiene un valor de $5,700 pesos y MiLoto se adquiere por $4,000 pesos. Por su parte, en Chile el Loto se juega desde los $1,000 pesos chilenos, en Brasil la Mega-Sena tiene un costo de R$ 5,00, y en Argentina el Quini 6 parte aproximadamente de los $1,000 pesos, ajustando sus valores periódicamente para mantener la competitividad de sus pozos millonarios.

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