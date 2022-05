Directora de Maricucha despide su exitosa telenovela y cuenta si tendrá segunda parte | ENTREVISTA

Ani Alva, directora de Maricucha, habla sobre una segunda parte de la novela.

A pocas horas de conocer el final de una de las novelas mejor recibidas del año, el público está a la expectativa de saber si se trata de un cierre definitivo de “Maricucha” o si deberán esperar unos meses para su continuación. En conversación con Infobae, la directora de la telenovela, Ani Alva Helfer, brindó algunos indicios y comentó sobre su manera de abordar la comedia.

Ha sido un proceso súper bonito por el recibimiento de la historia y lo que significó el día a día de la grabaciones. Ha sido mi segunda novela, pero la primera en comedia, así que el género fue todo un reto, pero es uno que te permite jugar más. Era muy importante marcar a los actores el perfil de sus personajes para que lleguen al set muy vinculados a ellos.

¿A alguno le costó generar esa conexión más que a otro?

Todos lo trabajaron muy bien. Felizmente se me dio la posibilidad de proponer a algunos actores para algunos papeles, así que fue fácil trabajar con ellos. Con Patricia Barreto (Maricucha) he trabajado en comedia así que solo le decía “Haz la cara que ya sabes” y me entendía rápidamente. Con otros ha sido mi primera vez trabajando, pero hemos hecho buena química actoral y amical.

A la telenovela le cayeron muchos elogios, pero ¿hubo alguna crítica que rescates?

La crítica no la sigo mucho. Luego de estrenar mi primera película que fue de suspenso, leí un comentario que decía que no le encontraba nada bueno a la cinta. Fue en una página conocida y me hicieron porquería. Eso me hizo mucho mal, pero bueno, la crítica viene, supuestamente, de gente especializada. Tiempo después, tras el estreno de “No me digas solterona”, esa persona me volvió a escribir diciendo que le disculpara por su comentario porque había sido muy duro conmigo.

No recuerdo que una serie haya despertado tanto cariño desde “Al fondo hay sitio”

Cuando daba la serie no vivía en el Perú, pero por supuesto sé lo que es “Al fondo hay sitio”. El mejor termómetro de reconocimiento se vivía en la calle. Hubo días en que, por cuestiones de tiempo, Patricia Barreto salía a la calle vestida de Maricucha y la gente se emocionaba. Hay un cariño muy fuerte y la comedia permite eso. Si bien te ríes con la novela también reflexionas sobre los estratos sociales.

Tras estos meses, ¿puedes reconocer lo que busca ver el televidente peruano?

Como todos, busca diversión. Por la hora en que se transmite (21:30), la gente busca relajarse después de todo lo que ha hecho en el día. Estamos rodeados de tanta información y tanta violencia que creo que divertirse un rato es lo que uno busca. Además, “Maricucha” ha sabido abrazar ese momento familiar. Es pasar tiempo de calidad con una novela blanda.

¿Habrá una segunda parte?

Habrá una sorpresa en el capítulo de esta noche. Existen grandes posibilidades de una segunda parte de “Maricucha”.

Finalizada la serie, ¿tienes otro proyecto de comedia?

Sí. Terminé Maricucha el sábado y el lunes comencé con la lectura del guion de mi siguiente película, una comedia que se desarrolla en el norte del país. Se trata de una soltera, una casada, una viuda y una divorciada interpretadas por Gianella Neyra, Katia Condos, Milene Vásquez y Patricia Portocarrero. En agosto tengo otra comedia sobre tres limeñas que viajan a Iquitos y luego la historia del creador de “Coquito”.

Una crítica constante a la comedia peruana es que no apuesta por nuevas fórmulas y termina siendo repetitiva. ¿Cómo afrontas esto?

No sé exactamente a qué se refieren cuando dicen eso; sin embargo, yo hago películas sobre cosas que me pasan. Me pregunto cómo sería la sociedad si a las mujeres no se nos hubiese puesto la etiqueta de tener que casarnos o si fuésemos más libres. Mi trabajo va por ese camino, no trata de ser aleccionadores, pero sí abrazan un mensaje.

¿Ese es el sello con el que buscas diferenciarte de la comedia que ya conocemos?

Sí, busco tocar temas en comedia que te muevan porque finalmente una película es un puente de empatía entre la sociedad y alguien. Me gusta generar historias positivas, empáticas, que puedan interceder para que la sociedad lo sea. No pienso en una comedia que no tenga carne y que solo se dedique a generar risa.

Hoy por hoy, ¿la comedia es una arena peligrosa?

Eso lo decide el público. Se analiza la comedia de cierta forma, pero al final es lo que el público busca. Los proyectos que hago buscan compartir algo más que un buen gag.

