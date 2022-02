Milene Vásquez en Instagram: las últimas fotos de ‘Fernanda’ en Maricucha

La actriz Milene Vásquez forma parte del elenco de Maricucha. Fotos: Instagram

Siguen sumando puntos en el rating semanal. El estreno de la miniserie Maricucha por América Televisión ha cautivado al público peruano con la historia que presenta Del Barrio Producciones. El rol protagónico recae en la actriz Patricia Barreto y el antagónico le corresponde a Milene Vásquez, quien inició su carrera actoral desde temprana edad, sumando a su historial profesional telenovelas como Qué buena raza, Demasiada belleza, Pulseras rojas, El regreso de Lucas, Te volveré a encontrar, entre otras producciones en cine y TV.

Milene se ha encargado de dar vida a Fernanda, quien tiene una doble vida oculta de todos y que no dudará en buscar mil y un razones para hacer quedar mal a Maricucha, interpretado por Patricia Barreto (No me digas solterona).

Lejos de la pantalla chica, la actriz Milene Vásquez en Instagram posee un perfil muy activo, en el que comparte fotos y videos de las actividades que realiza día a día. Claro está que también usa la plataforma para compartir con sus fans los avances de los próximos episodios de la miniserie que se transmite de lunes a viernes por canal 4.

La actriz Milene Vásquez forma parte del elenco de Maricucha. Fotos: Instagram

MILENE VÁSQUEZ EN INSTAGRAM

En la información de su perfil podemos encontrar los siguientes datos: actriz, coach ontológico integral, conductora de TV y locutora. En sus historias destacadas podemos ver los mejores momentos de sus últimos trabajos en televisión, mostrando el detrás de cámara de cada uno de ellos.

Su primera publicación la realizó el 6 de diciembre del 2017. Sus primeros seguidores no dudaron en comentarle que la recordaban por su papel de Fiorella, de Qué buena raza. En esta telenovela de Frecuencia Latina, ahora Latina Televisión, compartió diálogos con Gerardo Zamora, quien fue su pareja en la ficción.

Las últimas publicaciones de Milene Vásquez en Instagram corresponden a los últimos episodios transmitidos de Maricucha. Los seguidores inician hilos de conversación en cada post que realiza para aplaudir su rol en la miniserie de América TV.

La actriz Milene Vásquez forma parte del elenco de Maricucha. Fotos: Instagram

“Conoce al elenco de Maricucha, la novela que le dará sabor a tus noches de verano y donde cada personaje te sorprenderá en esta inigualable historia”.

La actriz Milene Vásquez forma parte del elenco de Maricucha. Fotos: Instagram

“Fernanda nunca se imaginó encontrarse con su ‘íntimo amigo’ en su propia casa. Las cosas parecían salirse de control, pero ella tiene un plan entre manos y no son precisamente románticos”.

La actriz Milene Vásquez forma parte del elenco de Maricucha. Fotos: Instagram

“¡El chismoso del barrio! El ‘gatito’ le cuenta a su rubia debilidad todo lo que Beto le confesó entre copas, ahora Fernanda aprovechará esa información a su conveniencia”.

SOBRE MARICUCHA

Maricucha (Patricia Barreto) es una joven emprendedora y carismática que no teme decir lo que piensa ni hacer lo imposible a fin de lograr el sueño de convertirse en una gran profesional, hecho que la llevará a trabajar en la cocina de don Antonio Corbacho Robles (Gustavo Bueno).

SOBRE AMÉRICA TELEVISIÓN

América Televisión es uno de los canales más vistos de la televisión peruana. Se encuentra en todas las plataformas digitales brindando entretenimiento a su audiencia. Canal 4 cuenta con membresías pagadas para países que disfrutan de series de televisión, telenovelas, magazines y televisión en vivo. Encuentra todo esto y más en su plataforma tvGO.

DÓNDE VER MARICUCHA EN VIVO

Estos son los canales disponibles donde puedes ver en vivo y en directo los episodios de Maricucha. El horario es de lunes a viernes de las 9:30 p. m.

- Por Movistar TV: Canal 04 (SD) y Canal 704 (HD).

- Por DirecTV: Canal 194 (SD)

- Por DirecTV: Canal 1194 (HD)

- Por ClaroTV: Canal 04 (SD) y Canal 504 (HD).

- Por Cablemas: Canal 04 (SD) y Canal 110 (HD).

- Por Cable Perú: Canal 04

SEGUIR LEYENDO