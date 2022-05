Ani Alva Helfer: “Me dijeron que No me digas solterona no tendría éxito por ser una película ‘femenina’” | ENTREVISTA

No me digas solterona 2 sigue en cartelera. (Foto: Instagram/ Big Bang Films)

Le dijeron que No me digas solterona era una película “femenina” y que nunca tendría éxito por el simple hecho de ser protagonizada por mujeres. Sin embargo, la directora Ani Alva Helfer nunca hizo caso ni mucho menos se dejó intimidar por estas palabras.

Es así que en el 2018, decidió lanzar su primera cinta, obteniendo 53,419 espectadores, la mejor respuesta a sus críticos. Sin embargo, eso no quedó allí. Tras el insistente pedido de una segunda parte, Ani confirmó la continuación de la historia de Patty (Patricia Barreto), la cual terminó siendo retrasada por la pandemia. Este 2022, finalmente la cinta vio la luz, logrando en la primera semana más de 230 mil personas.

No me digas solterona 2 sigue en cartelera, y Ani Alva Helfer espera con ansias que el público siga asistiendo a las salas, pues solo de ello depende que la producción continúe en cartelera, Infobae conversó con la directora, quien no solo celebró y agradeció la aceptación de la cinta, sino que también nos contó si habrá tercera parte o no. Además, se animó a hablar de las críticas que recibió su colega Bruno Ascenzo, por ‘Hasta que nos volvamos a encontrar’.

Iniciaste tus primeras semanas con pie derecho…

Realmente estoy muy agradecida con los espectadores. Estaba bastante ansiosa y nerviosa antes del estreno.

¿Por qué los nervios? Tras el éxito de la primera cinta, ¿sentías la valla muy alta?

Siento que la gente quiso bastante a la primera película, la hizo suya, y yo lo que más deseaba es que la segunda cinta también vaya por ese lado. Y sí, en un principio dudé en hacer una continuación, por el hecho de las comparaciones. La primera película tuvo éxito en taquilla, sacamos el DVD y se agotó, luego América TV la puso en su programación y después Netflix. Entonces, cuando me propusieron hacer la segunda cinta, sí lo pensé mucho. Sin embargo,sentía que la gente quería una segunda parte.

¿Qué hizo que te decidieras?

Para serte sincera, si yo no hubiera encontrado el tema, no lo hubiera hecho, por eso me demoré un tiempo en plantearlo. No quería lanzar una segunda parte solo por lanzarla. Esta nueva película toca un tema bastante identificable, que es esto de encontrarnos muy perdidos en un momento de nuestras vidas, una crisis existencial que tendrá Patty al ver cómo sus amigas han evolucionado y ella sigue en el mismo lugar. La protagonista sigue aprendiendo, el personaje se cuestiona nuevas cosas, y ese tipo de situaciones la pasamos mucho todos, es real. Mi intención es plasmar siempre que uno vale siendo cómo es y con lo que tiene, que eso es suficiente, no por lo que indica la sociedad.

(Big Bang Films)

¿Y qué indica la sociedad?

En la primera película hablamos de una sociedad que dice “si no estás casada a determinada edad eres una solterona”, en esta segunda propuesta, nos enfocamos en una sociedad que te dice que si no reúnes “ciertos requisitos”, no eres suficiente. Por ahí va el tema, el luchar contra eso y hacer lo que uno quiere porque quiere y no porque así lo dice la sociedad.

Siempre recordaré que me dijeron que por ser una película protagonizada por mujeres, no iba a ser tan visto o tener éxito, porque es considerada una película “femenina” , cosa con la que discrepo porque una comedia no es femenina ni masculina, es solo una película que busca transmitir sin importar el género. Creo que mientras más voces hayan en una película, más nos vamos a parecer a esta realidad.

¿Basas tus propuestas en tus vivencias?

Yo escribo guiones desde las propias preguntas que yo me hago, creo que lo importante es tener un tema y cómo manejar este tema. No me baso en el amor, porque todo lo que hago debe identificarse conmigo. Y bueno, creo que el amor nunca ha sido para mí, nunca ha sido lo que me perturba más, al contrario, siempre han sido mis metas, mi trabajo, mis sueños. Eso en principio. Considero que una película es un puente de empatía con el espectador, y por qué no, dejar un mensaje con personajes reales, que no todo es una historia de amor.

(Big Bang Films)

Ya se habla de una tercera entrega. ¿Qué tan probable es esta posibilidad?

Yo siento que todavía es muy apresurado para decirlo, cien por ciento no lo sé, tiene que ver mucho por el tema del total de taquilla, por la respuesta del público. Si bien es cierto, el final de la película tiene un poco de comidilla y da pie a pensar que habrá una tercera parte, esto no fue pensando en ello. Es solo que la vida es así, me gusta que el personaje complete el conflicto que se planteó en la película, pero que también existan otras líneas secundarias que sigan complementando la historia de Patty. El final es abierto porque es como la vida misma.

Si el éxito continúa, sí existe la posibilidad de una tercera entrega, pero no es algo que he pensado aún, no tengo el tema aún. Por ahora me gusta ir paso a paso.

Entonces, ¿tampoco hay propuestas para llevar la segunda película a Netflix?

Mira, No me digas solterona 2 no está pensado para Netflix, Prime Video, HBO, etc, no está pensado para ninguna plataforma, es una película cien por ciento pensado para el cine. Es por eso que es importante que nos sigan acompañado en la pantalla grande. Todo lo que es streaming, se ve después. Hasta la fecha de hoy, no tenemos ningún acercamiento con ninguna plataforma , es lo que te puedo decir.

HASTA QUE NOS VOLVAMOS A ENCONTRAR

Sin embargo, no me dirás que no te gustaría hacer una película para Netflix, y tener una oportunidad como la tuvo Bruno Ascenso con Hasta que nos volvamos a encontrar

Mira, este es un tema muy importante que tratar, las grandes productoras como Netflix, Prime Video, HBO y más, a diferencia de otros países, no llegan a Perú con gran facilidad, porque en nuestro Estado no hay una estrategia de inversión. En otros países los impuestos son más bajos, existen otro tipo de negociaciones, pero aquí, no. Hoy en día estamos viendo desde el Ministerio cómo hacer más atractiva esa propuesta que de hecho traerá muchísimos empleos y, claro que nos gustaría como directores. Ojalá se concrete.

Ahora, si bien es cierto es una oportunidad para que se conozca el talento peruano, la crítica en las redes sociales termina siendo más incisiva, como fue en el caso de Hasta que nos volvamos a encontrar…

Creo que en este caso, elegir a Stephanie Cayo fue un golazo, ella finalmente es la peruana con más representación afuera y la más internacional también, eso te genera un gancho, y eso está muy bien. Y si el director quiere trabajar con ella, también me parece bien. Ahora, respecto a las críticas. En este juego siempre van a criticar, uno ya sabe las reglas y no podemos basarnos en ello para tomar decisiones. La película finalmente fue muy bien recibida, no solamente en Perú, sino que sigue siendo el top ten de varios países. El tener un protagonista de España, que es absolutamente popular en su país, también me parece un golazo, la película tuvo la repercusión que se quiso y está muy bien. ¿Si me pareció una buena opción? No lo sé, ni siquiera he visto la película (risas), ¿en qué tiempo? Yo a Bruno (Ascenzo) lo quiero, pero con las justas duermo (risas). Sin embargo, creo que cada personaje elegido es el ideal para cada proyecto, me parece que existe esa libertad.

'Hasta que nos volvamos a encontrar' está en el top 10 de Netflix en varios países. (Foto: Instagram)

Después de No me digas solterona 2, ¿qué sigue?

Yo sigo dirigiendo Maricucha hasta finales de mayo. Además, tengo 3 películas para este año: La Biografía de Everardo Zapata, creador del libro Coquito. La gente podrá conocerlo mejor, su historia es muy bonita, él es huérfano, ¿puedes creerlo? un huérfano nos enseñó a leer ‘mi mamá me mima’. Es muy conmovedora realmente. La empiezo a grabar en diciembre.

Grabaré antes una comedia en Iquitos, que se trata sobre el éxito, es una comedia Finalmente tengo otra cinta, la cual aún no tengo fecha de grabación. Las tres producciones se estrenarán en el 2023.

NOTA:

La más reciente película de la productora peruana Big Bang Films, “No me digas Solterona 2″ se ha mantenido como una de las cintas más vistas de la temporada. El filme nacional ha logrado llevar en su primera semana a más de 230 mil personas convirtiéndose así en el mejor estreno nacional del año y todo apunta a que seguirá aumentando su taquilla en los siguientes días.

El reparto está conformado por gran parte del elenco original como Patricia Barreto, Angélica Aragón, André Silva, Andrés Vílchéz, Anahí de Cárdenas, Natalia Salas, Yiddá Eslava, Maricarmen Marín, Rodrigo Sánchez Patiño, entre otros. Además, se integrarán nuevos rostros, tales como Merly Morello, Marisa Minetti, Mabel Duclós, Regina Alcóver y la legendaria Eva Ayllón.

SEGUIR LEYENDO