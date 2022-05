Supuesto audio entre Zamir Villaverde y Bruno Pacheco mostraría negociados en el actual gobierno

Zamir Villaverde y Bruno Pacheco

Este lunes, el programa Combutters reveló un audio donde se escucha una conversación entre dos interlocutores. Los protagonistas serían dos personas del entorno del presidente del Perú, Pedro Castillo: el empresario Zamir Villaverde y el exsecretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco.

La grabación se realizó dentro de un auto, según reveló el conductor del espacio, Philip Butters. Y aseguró que tuvo que viajar al extranjero para conseguir el material.

Como se sabe, Villaverde cumple prisión preventiva por su posible participación en una licitación irregular, mientras que Pacheco permanece prófugo ya que pesa sobre él una orden de prisión preventiva. Recordemos que el exfuncionario salió del cargo luego de que se le encontraran 20 mil dólares en el baño de su despacho, en el mismo Palacio de Gobierno.

Así es como se desarrolla la conversación mostrada en el programa de Willax. Cabe resaltar, que no se ha podido corroborar que Villaverde y Pacheco sean los interlocutores.

Supuestos audios de Zamir Villaverde y Bruno Pacheco mostrarían negociados en el gobierno. VIDEO: Willax

ZV: Me has dejado sorprendido con ese pata Juan Silva. ¿O me estás bromenado? Ese no es el del maletín del millón de dólares o soles que... Asu, qué abuso.

BP: Pedro no lo dice todavía...

ZV: Pero Pedro sabe del millón de soles.

BP: Sabe, pero se hace el hue***.

ZV: Entonces, está metiendo un pata comercial.

BP: Es que ese pata está viniendo apoyo. Pero no le ha respondido.

ZV: Sabiendo que iba a Transportes.

BP: Ese pend*** es un comerciante de tierras.

ZV: Allí va a negociar otras cosas. Oye, Bruno, ¿y por qué no te vas a un ministerio donde haya gestión? Por ejemplo, Vivienda, o...

BP: Si tú me dices me voy, pero me tienes que avisar que voy a ganar. Porque si voy por las hue***.

ZV: Otra cosa que parece absurdo. En Transporte tengo todo organizado. ¿Y si tú te vas como vice de Transportes?

BP: ¿Vice? ¿Tan poco?

ZV: Bueno. Yo digo que se quemen ellos y tú asciendes. Sino Vivienda. Digamos con Juan Silva. Si cada uno va a ser un rey en su propio reino. En Vivienda se manejan millones. Te armo todo el cuadro. Allí también manejas a Sedapal. Es el segundo monstruo después de Transporte es Vivienda.

BP: Pero piensa, respira un poco. ¿No crees que en estos tres meses les van a sacar la mierda a los ministerios?

ZV: Según me he enterado, quieren hacer un complot, pero en tres meses suficiente para irse con plata. Además, no es que los botan. A algunos los cambian. En este gobierno está demostrado que no les interesa nada. Se va a otro ministerio.

BP: Yo voy a negociar con Pedro. Contigo, soporte, ah. Y deja de fregarme.

ZV: Pero como vice. Ponlo como vice y a mí ponme como asesor.

BP: No, pues, no pidas tampoco tanto.

ZV: Es que tengo que estar allí para hacer toda la figura.

BP: De afuera.

ZV: Ya, está bien. Si es así como comentas está bien. ¿Pero se podrá poner como vice? ¿Juan nos dejará trabajar?

BP: Qué va a hacer Juan, pues...

ZV: Y tú, ¿qué prefieres? ¿Secretaría general o Vivienda? Si tuvieras que escoger.

BP: Yo ahorita, pensando a lo frío, la secretaría general.

VILLAVERDE PODRÍA ENFRENTAR NUEVO JUICIO

Recientemente, Villaverde acusó a Pedro Castillo de haber orquestado un fraude electoral y de recibir S/ 2 millones por licitación de biodiesel en Petroperú. Si bien se trata de declaraciones que han llamado la atención de los medios de comunicación y las autoridades que investigan al mandatario, se espera que Villaverde presente las pruebas necesarias para validar lo señalado. Sin embargo, desde la defensa legal del presidente ya se está estudiando la posibilidad de presentar una demanda contra el empresario que está detenido hasta el momento.

“Una opción es la querella porque está afectando el honor de mi patrocinado. Vamos a ver si presenta las pruebas. Yo estoy seguro (de) que no las va a presentar porque todo lo que dice ha ocurrido solo en su mente”, dijo Benji Espinoza, abogado de Pedro Castillo, durante una conversación con el canal del Estado. Sobre la acusación en el caso Petroperú, la defensa resaltó que no se ha presentado ninguna prueba o testigo que valide lo anunciado.

