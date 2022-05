Congresista Wilson Soto afirma que pronto estará listo primer informe de denuncia constitucional contra Pedro Castillo

Foto: Captura Canal del Congreso

Wilson Soto, congresista de Acción Popular expresó que ya tiene a la mano el oficio de la denuncia constitucional 219, que acusa al jefe de Estado, Pedro Castillo, por presunta traición a la patria por declarar una supuesta salida al mar de Bolivia.

El parlamentario de Acción Popular tuvo una entrevista con RPP en donde contó que en cinco días puede estar listo el informe para iniciar con el debido proceso. Sin embargo, prefirió no adelantar opinión sobre el caso. Como se recuerda, la denuncia está siendo investigada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

“En cinco días estaremos emitiendo un informe. Vamos a hacer la determinación de hechos. El informe final ya será posterior a eso”, señaló en Ampliación de Noticias.

PEDRO CASTILLO

Como se recuerda, durante una entrevista con el periodista Fernando del Rincón en CNN, Pedro Castillo fue consultado sobre la posibilidad de ceder parte de nuestro mar peruano a Bolivia para que tengan entrada al mar y puedan tener un puerto para la ayuda comercio en ese país. Sin embargo, aseguró que dicha propuesta lo realizó cuando era candidato.

Tras las duras criticas que el presidente recibió en aquel entonces, salió a disculparse sobre todo con los peruanos por haber dejado entrever la entrega del mar a los ciudadanos bolivianos. Ante esto, su acto fue señalado como una traición a la patria.

“No podría ceder un centímetro del territorio peruano a otro país”, explicó en aquella época. Asimismo, el Jefe de Estado señaló que no tomará una decisión de este tipo sin previamente consultarlo con la población. “Sí, me expresé mal, pido disculpas a nuestro pueblo. Quiero nuevamente decirle que nada haré en mi gobierno sin consultar al pueblo”, señaló Castillo Terrones para el medio regional.

“Nunca en mi vida podría ceder un centímetro del territorio peruano a otro país. Tengan por seguro nuestros hermanos que seré el primero en defender la integridad de nuestro país y que nuestra propuesta de concesión marítima no contempla soberanía nacional”, agregó el primer mandatario.

Pedro Castillo en entrevista con el periodista Fernando del Rincón de CNN en español

WILSON SOTO

Wilson Soto, el congresista que tiene a cargo el caso de Pedro Castillo, estuvo este martes en la ciudad de Huancavelica junto a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, cumpliendo con su agenda laboral. El parlamentario lamentó que esta zona del Perú esté tan olvidada y dejada por sus autoridades.

Soto, también criticó que la región “sea siempre ha sido olvidada por los gobiernos de turno” y que se busquen soluciones en el sector agrícola ya que “el 70% de la población en Huancavelica vive de la agricultura”.

Además, señaló que el día de ayer estuvo en la central de Mantaro para evaluar la situación de la energía eléctrica y criticó que ello no beneficie a los trabajadores.

“¿Cómo es que Huancavelica produce energía eléctrica, pero los mismos pobladores no pueden tener? De Colcabamba sale para las grandes empresas. Estoy promoviendo un proyecto de ley para la masificación de la energía eléctrica”, dijo para RPP Noticias.

“Todas las veces que los señores ministros venían al Congreso a exponer su agenda política yo siempre he sido objetivo y les he dicho que este gobierno no tiene en agenda a Huancavelica”, criticó en Ampliación de Noticias.

VIDEO RECOMENDADO

María del Carmen Alva asegura que “el Congreso está más cerca del pueblo” pese a desaprobación de 82 % | Video: Canal N

SEGUIR LEYENDO