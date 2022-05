Zamir Villaverde acusa a Pedro Castillo de recibir S/2 millones por licitación de biodiesel en Petroperú

Zamir Villaverde declarando en la Comisión de Fiscalización del Parlamento. Foto: Captura.

En la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, el empresario encarcelado, Zamir Villaverde, acusó al presidente Pedro Castillo de presuntamente haber recibido 2 millones de soles por licitaciones de Petroperú, que ganó la empresa Heaven Petroleum Operators en noviembre del 2021.

En sus declaraciones, el investigado aseguró que el exsecretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, fue el intermediario para hacer llegar dicho dinero al mandatario. Sin embargo, no brindó pruebas al respecto.

“Dos millones de soles que le entregaron a Bruno Pacheco para que le entregara al señor presidente de la República por la licitación del biodiesel de Petroperú”, precisó Villaverde sin brindar más detalles ante dicho grupo de trabajo.

Cabe precisar que el 18 de octubre del 2021, el entonces gerente general de Petroperú, Hugo Chávez; Samir Abudayeh, gerente general de Heaven Petroleum Operators; y la empresaria Karelim López se reunieron con el mandatario en Palacio de Gobierno, según el registro de visitas de lugar.

Esta reunión generó suspicacia en la opinión pública debido a que, días después, la empresa de Abudayeh ganó una licitación con el Estado, la cual posteriormente fue cancelada, pero luego Heaven Petroleum Operators volvió a ganar el concurso.

MÁS DETALLES DE LOS 20 MIL DÓLARES DE PACHECO

En otro momento de su intervención ante la Comisión de Fiscalización, Villaverde contó de dónde habría sacado Bruno Pacheco el dinero que el Ministerio Público le incautó en el baño de la secretaría presidencial.

“Sobre los US$ 20.000 encontrados, el señor Bruno me pidió que diga que yo le presté ese dinero. Luego del escándalo le dije que no. Él me dijo que esos US$ 20.000 eran producto del cobro de cupos para los ascensos que hacían Karelim y el presidente”, agregó.

FRAUDE ELECTORAL

En cuanto al fraude electoral que habría orquestado Pedro Castillo en las Elecciones Generales 2021, y que supuestamente perjudicó a los excandidatos presidenciales Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori, el empresario se volvió a referir al exalcalde de Huaraz, Vladimir Meza, quien presuntamente ayudó al presidente a manipular las actas de votación.

“Al señor lo conozco desde la segunda campaña, desde el mes de mayo de 2021, junto con el señor Bruno Pacheco y la señora Silvia Barrera. Es ahí cuando el señor Vladimir Meza comienza a gestionar luego de haber favorecido en la segunda vuelta, sacando de la segunda vuelta al señor Rafael López Aliga, porque si él pasaba a la segunda vuelta, era obvio que el señor iba a ganar”, mencionó el investigado.

Asimismo, denunció que Meza habría coordinado directamente con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, a efectos de presuntamente “garantizarle la manipulación de la voluntad popular en el conteo de las actas”. Villaverde tampoco presentó pruebas sobre estas acusaciones.

“Pienso declarar con pruebas, pienso declarar la verdad, pero cuando tenga las garantías que mi abogado, Julio Rodríguez, está gestionando para poner en salvaguarda mi integridad personal y tener garantía de mi seguridad jurídica, que pueda defenderme en igualdad de condiciones e igualdad de armas”, aclaró Villaverde.

En sus últimas intervenciones, Zamir Villaverde decidió no responder las preguntas de los congresistas y acogerse a su derecho de guardar silencio.

