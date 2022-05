Magaly TV La Firme: ¿Cuántos puntos de rating logró tras la caída de la señal de América TV?

El programa de espectáculos se posicionó en los primeros puesto del rating general. (Foto: Captura TV)

La repentina caída de la señal de América TV provocó que los programas más vistos del canal 4 dejen de transmitirse. Como se sabe, Esto es Guerra se encontraba al aire y de un momento a otro se congelaron las pantallas de los televidentes hasta aproximadamente 10 de la noche.

Esto ocasionó que, no solo los fanáticos del reality se queden sin ver la competencia, sino que el público que sintoniza las exitosas teleseries “Junta de Vecinos” y “Maricucha” no vean sus respectivos capítulos. Es por ello que, la tabla general del rating diario no pudo contabilizar a las producciones nacionales y algunos programas subieron sus posiciones.

Este fue el caso de Magaly TV La Firme, que sacó ventaja de lo ocurrido y subió al segundo lugar . Según el informe de Ibope Media, el espacio de ATV obtuvo 12.9 puntos en Lima y 12.5 en Lima +6 ciudades. Todo parece indicar que la teleaudiencia quiso saber lo que Magaly Medina tenía para decir sobre el hecho que perjudicó al canal de Pachacamac y sus clásicos rajes.

Para sorpresas de muchos, Esto es Guerra se quedó en el primer lugar logrando 15 puntos de rating en Lima y 15.6 en Lima + 6 ciudades. Pese a que solo se transmitió los primeros 20 minutos del reality, esto bastó para que sus seguidores sigan otorgándoles altas cifras.

RATING DE OTROS PROGRAMAS

- ATV Noticias - ATV (7.8)

- En Boca de Todos - América Televisión (5.6)

- Los Milagros de la Rosa - América Televisión (11.7)

- Mi Fortuna es Amarte - América Televisión (6.5)

- América Hoy - América Televisión (5.2)

- Andrea - ATV (11.3)

- Arriba Mi Gente - Latina (3.6)

- La Banda del Chino - América Televisión (5.1)

- Yo Soy, 10 años - Latina (7.4)

- ATV Noticias al estilo Juliana - ATV (8.8)

- Amor y Fuego - Willax TV (2.4)

MAGALY MEDINA LE RESPONDE A JANET BARBOZA

Magaly Medina se tomó unos minutos para responder a Janet Barboza y aclarar que ella y su equipo de trabajo no fueron los responsables de propalar el falso ampay de Christian Domínguez con Giuliana Rengifo. Esto luego que la popular Rulitos dejara entrever que fue una acción contra la cantante de cumbia.

“Hay mujeres que son tan indignas, se quieren tan poco que salen a contar que se revolcaron con cual, con este, con aquello. Y lo peor, pobrecitas que no han entendido que para un hombre no significó ni michi. Qué se avergüenzan de mencionarlas, que dicen que no existe ese capítulo, si es que alguna vez existió”, señaló la conductora de TV.

La periodista acotó que no tiene la culpa de que la envidien porque nunca ha sido la segundona o tachada como la amante de alguien. “Desde chiquita trabajé por lo que hoy tengo, y si ustedes no lo hicieron y se dedicaron a explotar su cuerpo y su belleza, y así creyéndose como las segundonas de algo, es un problema. Yo me dediqué a tener esto qué es mío (lo logrado). Trabajen por ustedes mismas, 10 soles de dignidad si ustedes quieren se lo vendemos, porque a granel tampoco se vende eso”, sentenció.

“No dices una mentira y luego quieres arreglar tu mentira con unas victimización en público (Giuliana Rengifo)”, indicó la conductora de TV, anunciando que con ello no van a llegar muy lejos. “Así que solo eso voy a decir, ahora por la parte legal, mejor me quedo callada. Las cosas vienen cuando menos se lo esperan”, concluyó.

Magaly Medina arremete contra Giuliana Rengifo y Janet Barboza. (Video: ATV)

SEGUIR LEYENDO