Roberto Martínez contó anécdota con Gisela Valcárcel y la televisión: armaron falsa sorpresa por su aniversario

Roberto Martínez y Gisela Valcárcel estuvieron peleados en uno de sus aniversarios. (Foto: Instagram)

Roberto Martínez estuvo casado durante varios años con Gisela Valcárcel, por lo que guarda varias anécdotas de la relación que tuvieron. El exfutbolista se animó a contar una de ellas en ‘La Fe de Cuto’, donde reveló que apareció en el programa de la ‘Señito’ para celebrar su aniversario pese a que estaban peleados.

Según el relato del excapitán de Universitario de Deportes, él se encontraba bastante tranquilo en su casa cuando de repente lo llaman de la producción del programa de su entonces esposa para que se presente con una sorpresa por su aniversario.

“ Le digo que estoy peleado y me dicen “me llega al h… que estés peleado, tú vienes al programa”. Le pregunto si ha hablado con Gisela y al toque: “Acá hablamos, olvídate, esta es una sorpresa” . Y les digo que cómo va ser sorpresa si estoy mechado, me va a mandar a la m… “Tú no te preocupes, mientras haya una cámara prendida, no te preocupes, así que ponte tus mejores prendas”, me dijeron”, comentó.

El exdeportista no podía faltar a su programa y se hizo presente en el set de televisión. Recuerda que le dieron un arreglo de flores grande y lo hicieron bajar por unas escaleras para sorprender a Gisela Valcárcel.

“ Y de repente se abre la puerta y el estudio estaba llenecito, el estudio 4 de Barranco, había un montón de prensa, yo me creía Brad Pitt con Angelina Jolie. Bajé con mi ramo de flores, yo estaba físicamente enterito ”, indicó.

Asimismo, cuando hizo su ingreso él de manera inmediata le dio un beso a su esposa y recordaron los bonitos momentos que han vivido en su matrimonio, esto sin imaginar lo que sucedería cuando acabara el programa.

“Me amisté, el ramo de rosas, la beso, y cuándo termina el programa dice “chau, chau”. Le doy un beso de despedida todavía, la productora dice “manda un buen beso y termina”. Mientras la prensa va a otro ambiente, yo chapo mano de ella al toque ”, precisó.

Cuando el exfutbolista pensaba que las cosas ya estaban bien con su esposa, Gisela Valcárcel le suelta la mano y le dice que el programa ya había terminado, por lo que volvieron a estar peleados. “‘Ya terminó el programa’, me dijo ella. Me sacó la mano y me costó como cinco días amistarme”, sentenció.

Conoce la historia de amor entre Roberto Martínez y Gisela Valcárcel. (Foto: Difusión)

¿POR QUÉ ROBERTO MARTÍNEZ Y GISELA VALCÁRCEL TERMINARON SU MATRIMONIO?

El matrimonio de Gisela Valcárcel y Roberto Martínez solo duró tres año y su separación se dio en medio de un escándalo de infidelidad por parte del exfutbolista, pues la misma ‘Señito’ reveló que lo botó de la casa que compartían al descubrir que él estaba saliendo con la modelo Viviana Rivasplata.

Años más tarde, el mismo excapitán de Universitario de Deportes reveló que dicha información era totalmente cierta y que estaba arrepentido por la manera en que terminó su relación con la conductora de televisión.

