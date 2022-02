Ale Venturo cuenta cómo la conquistó Rodrigo Cuba: “Le llevó chocolates a mi mamá y flores a mi hija”

Ale Venturo dio detalles de su relación con Rodrigo Cuba. (Foto: Composición)

Ale Venturo brindó una entrevista exclusiva para el programa Estás en Todas, conducido por Natalie Vértiz y ‘Choca’ Mandros. La actual pareja de Rodrigo Cuba dio todos los detalles de su romance con el futbolista, quien se divorció de Melissa Paredes hace pocos meses.

Aunque se mostró algo nerviosa por aparecer ante cámaras, la emprendedora se abrió por completo con la ex Miss Perú, quien es su mejor amiga desde la niñez. Natalie aprovechó la oportunidad para preguntarle cómo inició su relación y cómo el ‘Gato’ Cuba la conquistó.

“Me invitó a una parrilla porque amo hacer parrillas, es uno de nuestros planes favoritos porque solo comemos carnes y ensaladas. Fue un encuentro normal, me moría de roche ... como ahorita. Siempre fue de perfil bajo”, inició contando Venturo, quien también dejó en claro que no tiene pensado incursionar en la televisión.

En ese momento, Natalie Vértiz confesó que Ale le había contado que Rodrigo Cuba era un hombre bastante clásico al momento de afanar a una mujer. “Me contaste que Gato es súper tradicional, le gusta hacer las cosas a la antigua. Antes de estar contigo, fue a visitar a tu mamá, ¿verdad?”.

Ale Venturo confirmó que Rodrigo Cuba visitó a su madre a los pocos días de estar saliendo y que incluso le llevó chocolates, dejándola sorprendida por tal gesto.

“Me preguntó qué chocolates le gustaban y yo le decía ‘ay no sé’. Fue y habló con ella porque, obviamente, cualquier mamá se preocuparía porque es muy rápido. Él se abrió completamente con ella. Cuando es la persona, no necesitas un tiempo de espera”, expresó.

DETALLES CON SU HIJA

Ale Venturo es madre de una pequeña niña, quien ya conoce al ‘Gato’ Cuba y hasta a la hija del futbolista. Según le contó a Natalie Vértiz, otra cosa que le encanta de su pareja es lo detallista que es con la menor.

“No solamente es lindo conmigo, sino también con mi hija. Y eso es algo que sí o sí debe haber primero un check, lo valoro demasiado. Si él viene flores, siempre le trae flores a mi hija también ”, sostuvo.

Ale Venturo cuenta cómo inició su romance con Rodrigo Cuba. (VIDEO: América TV / Estás en Todas)

RODRIGO CUBA SE SIENTE EN PAZ CON ELLA

Luego de oficializar su romance, Rodrigo Cuba brindó una entrevista para el programa Teledeportes de Panamerica TV, donde contó lo feliz que se siente con Ale Venturo, su nueva pareja.

“Estoy feliz, tranquilo y en paz. Creo que me he tomado tiempo para mi mismo para darme cuenta que era lo que quería y no quería, y que estaba haciendo bien y no. En la primera entrevista estaba con mil problemas y cosas metidas pero hoy en día me encuentro en paz”, señaló.

“Me encuentro en el momento más estable en mucho tiempo. Para mi la tranquilidad y la paz es oro”, añadió a su comentario.

¿QUIÉN ES ALE VENTURO?

Alexandra Venturo o Ale Venturo, como se hace llamar en sus redes sociales, es una joven empresaria que se dedica a la vida saludable, pues tiene un exitoso emprendimiento llamado “La Nevera Fit” , que se encuentra en Miraflores, Surco y La Molina. Además, es conocido porque varios influencers han promocionado su negocio.

En el perfil de su cuenta oficial de Instagram, se califica como “pastelera y cocinera”. Asimismo, es la madre de una pequeña niña, llamada Aria, a quien presume constantemente publicando varias fotografías que se pueden ver en su red social.

Ale Venturo ganó gran popularidad por ser la novia de Rodrigo Cuba , quien se divorció de Melissa Paredes tras un sonado ampay difundido por Magaly Medina. Desde que confirmaron la relación, la pareja no ha dejado de subir contenido a sus redes para demostrar su amor.

Ale Venturo y Rodrigo Cuba se muestran enamorados. (Foto: Instagram)

