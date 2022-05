Mamá de Melissa Paredes tras entrevista a Rodrigo Cuba: “El mentiroso se hace la víctima”

Celia Rodriguez Taboada envió contundente mensaje tras declaraciones de Rodrigo Cuba en el programa de Magaly. (Foto: Composición Infobae)

Rodrigo Cuba desmintió a su exesposa Melissa Paredes a nivel nacional al afirmar en el programa de Magaly Medina que no estaban separados cuando se difundieron las imágenes de la modelo besando a Anthony Aranda. Sus recientes declaraciones no fueron del agrado de Celia Rodríguez Taboada, madre de la exconductora, quien no tuvo reparos en publicar contundentes mensajes en redes sociales.

Luego de emitida la entrevista del ‘Gato’ Cuba en Magaly TV La Firme, Rodríguez Taboada usó su cuenta de Instagram para lanzar indirectas que estarían dirigidas al padre de su nieta. En las publicaciones, la señora da a entender que el futbolista no ha sido sincero y que, en realidad, su hija sí fue honesta al decir que ya habían acordado terminar su relación amorosa antes del ampay.

“El mentiroso cuando se ve descubierto, se enoja o se hace la víctima”, publicó en dicha red social. Sin embargo, eso no fue lo único que dijo en relación a su exyerno, pues más adelante compartió otra reflexión en defensa de su hija.

“Es la sinceridad lo que hace especial a una persona, en este mundo lleno de falsas apariencias”, posteó en clara referencia a Melissa Paredes, llamando la atención de los usuarios.

Madre de Melissa Paredes envía indirecta a Rodrigo Cuba. (Foto: Instagram)

Recordemos que este enfrentamiento volvió a resurgir luego que Melissa Paredes señalara en un programa de televisión que solo se divorció de Rodrigo Cuba por la presión mediática, ya que ambos habían quedado, supuestamente, en separarse sin la necesidad de pasar por un proceso legal.

“Nosotros pedimos divorciarnos por todo lo que pasó. Cuando nosotros decidimos que íbamos a terminar, habíamos quedado en que no íbamos a divorciarnos, porque teníamos un precedente que son sus papás que no están divorciados y, sin embargo, hasta el día de hoy, no están juntos. Me dijo ‘hay que hacer lo mismo, para qué divorciarnos’, explicó en el espacio En Boca de Todos.

Debido a esto, el actual jugador del Sport Boys le mandó una carta notarial a su expareja por mentir en los detalles de su separación. Además, le aclaró que tenía todas las pruebas necesarias para demostrar que sí lo había engañado con Anthony Aranda, por más que ella se esforzara en negarlo para limpiar su imagen.

Anthony Aranda y Melissa Paredes se conocieron en Reinas del Show. (Foto: GV Producciones)

JORGE CUBA EXPLOTA CONTRA MELISSA PAREDES

El padre de Rodrigo Cuba no se quedó callado tras la difusión de las conversaciones de WhatsApp, donde se deja evidenciado que Melissa Paredes y el futbolista aún mantenían un romance días antes de su ampay con Anthony Aranda. El programa Amor y Fuego presentó este 23 de mayo diversos chats donde, según se puede leer, la modelo llama ‘amor’ al futbolista.

“Yo en alguna oportunidad leí la biblia y a la persona que dice algo y actúa de manera diferente se le llama ‘farisea’. Eso define completamente lo que es la madre. Ven ustedes, están mostrando unos chats con una conducta amorosa y melosa, pero por otro lado decía que no tenía nada con él (Rodrigo), ya no lo amaba. ¡Por favor! ¿De qué estamos hablando? ¡Más mentiras! ”, dijo el economista.

A continuación, la conversación que mantuvo la expareja el 07 y 08 de setiembre, cuando presuntamente ya se habían separado en buenos términos.

RC: ¿Amor?

MP: Ensayando amor. Están cuadrando mi música.

-

RC: Amor, ¿cómo vas?.

MP: Ya en camino a la casa. Me está llevando un chico de producción porque me sentí muy mareada.

RC: ¿Qué pasó? ¿Te sientes muy mal?