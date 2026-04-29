Perú

El título de marqués otorgado a Mario Vargas Llosa pasó oficialmente a su hijo Álvaro Vargas Llosa tras proceso legal en España

La sucesión del marquesado no fue automática: incluyó verificación legal, pago del impuesto de sucesiones y la emisión de un despacho oficial validado por el Gobierno español

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La sucesión del marquesado de Vargas Llosa se formalizó mediante una Real Carta de Sucesión firmada por el rey de España. (Composición: Infobae)
La sucesión del marquesado de Vargas Llosa se formalizó mediante una Real Carta de Sucesión firmada por el rey de España. (Composición: Infobae)

La sucesión de títulos nobiliarios en España sigue un procedimiento regulado que combina tradición histórica y normas administrativas vigentes. En ese marco, la transmisión del marquesado vinculado al escritor peruano Mario Vargas Llosa se formalizó mediante un acto oficial del Estado español. La decisión quedó respaldada por un documento firmado por el rey Felipe VI, que reconoce al nuevo titular conforme a la legislación aplicable.

El proceso se desarrolló tras el fallecimiento del autor, lo que dejó vacante la dignidad nobiliaria que le fue concedida años atrás. La sucesión no ocurre de manera automática, sino que exige el cumplimiento de requisitos legales y fiscales, además de la emisión de una carta oficial que valida el traspaso. En este caso, el procedimiento culminó con la expedición de la Real Carta de Sucesión a favor de su hijo.

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El propio Álvaro Vargas Llosa informó públicamente sobre la recepción del documento a través de su cuenta en la red social X. En ese mensaje, confirmó que la concesión responde a la voluntad de su padre y al cumplimiento de las disposiciones establecidas por la normativa española.

Reconocimiento oficial mediante Real Carta de Sucesión

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El documento emitido por la Corona española establece de forma expresa el reconocimiento del nuevo titular del marquesado. Según el texto, la resolución que autoriza la sucesión se firmó el 18 de febrero de 2026, luego de verificar que el solicitante cumplía con los requisitos exigidos.

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En la carta, el rey Felipe VI señala: “por resolución de dieciocho de febrero de dos mil veintiséis, con arreglo a lo previsto en el Real Decreto de veintisiete de mayo de mil novecientos doce, tuve a bien disponer que [...] se os expidiera [...] Real Carta de Sucesión en el Título de Marqués de Vargas Llosa”. El documento añade que el título se encontraba vacante “por fallecimiento de vuestro padre”.

El texto también deja constancia de que Álvaro Vargas Llosa completó las obligaciones correspondientes, entre ellas el pago del impuesto de sucesiones. A partir de ese cumplimiento, la autoridad real resolvió emitir el despacho que legitima el uso del título.

Facultades y reconocimiento institucional

La Real Carta no solo valida la titularidad, sino que también ordena su reconocimiento por parte de las instituciones del Estado. En el documento se indica que el nuevo marqués puede “usar y uséis el Título de Marqués de Vargas Llosa, y, que desde ahora en adelante, con él os podáis llamar y titular”.

Además, el texto incluye una instrucción directa a distintas autoridades civiles, militares y judiciales para que reconozcan formalmente esa condición. La disposición alcanza a altos órganos del Estado, como el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, así como a autoridades locales y representantes del Gobierno.

En ese sentido, la carta señala que dichas instancias deben “recibir y tener por tal Marqués de Vargas Llosa [...] y hagan guardar las honras, preeminencias y prerrogativas que gozan y deben disfrutar los demás Títulos del Reino”. Esta indicación refuerza el carácter institucional del reconocimiento.

El documento fue expedido en Madrid el 18 de marzo de 2026 y cuenta con la validación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, lo que completa el proceso administrativo requerido para este tipo de actos.

La declaración pública se limita a confirmar la recepción del documento y a destacar el carácter hereditario del título, sin añadir comentarios adicionales sobre implicancias personales o políticas.

El proceso se activó tras el fallecimiento de Mario Vargas Llosa, dejando vacante el título. Vía: X de Álvaro Vargas Llosa
El proceso se activó tras el fallecimiento de Mario Vargas Llosa, dejando vacante el título. Vía: X de Álvaro Vargas Llosa

Naturaleza y alcance del título de marqués

El marquesado constituye una de las dignidades nobiliarias tradicionales dentro de la jerarquía española. Se sitúa por debajo del ducado y por encima del condado, lo que define su posición en el sistema histórico de títulos.

Su origen se vincula con funciones militares en territorios fronterizos. La palabra proviene del término francés marche y del latín marca, en referencia a zonas limítrofes que requerían defensa. En ese contexto, los marqueses ejercían responsabilidades estratégicas para proteger el reino.

En la actualidad, el título posee un carácter honorífico y hereditario. En España existen más de 1.500 títulos de este tipo activos. No implican privilegios legales ni funciones de gobierno, aunque conservan reconocimiento social e institucional dentro del marco protocolar.

El tratamiento habitual para quienes ostentan esta dignidad es “Ilustrísimo señor”, salvo en casos específicos en los que se aplica una denominación distinta por razones de rango adicional.

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