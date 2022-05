¿BTS cantará en español? Bangtan sorprende al ARMY con su respuesta

BTS pose on the red carpet as they attend the 64th Annual Grammy Awards at the MGM Grand Garden Arena in Las Vegas, Nevada, U.S., April 3, 2022. REUTERS/Maria Alejandra Cardona

El exitoso grupo surcoreano de K-pop, BTS al parecer ya se encuentra listo para sumergirse a la música latina y así expandir mucho más su mercado. La noticia ha causado revuelo y emoción a todo su fandom de Latinoamérica quienes al fin podrán escuchar cantar en español a sus ídolos musicales.

Hay que recordar que Bangtan es la banda con mayor cantidad de seguidores en el mundo y su música se encuentra posicionada entre las más escuchadas en diversas plataformas. Esto no solo sucede en América, sino también en los demás continentes. Sus fieles seguidores no dudan en mantener las canciones de sus artistas en tendencia.

BTS EN ESPAÑOL

Como ya sabemos la boy band ha creado canciones en su idioma natal, que es el coreano y en inglés. Pero a estas dos lenguas se sumaría el español, que es la cuarta lengua más hablada en el mundo según el portal de estadística alemán, Statista.

El anuncio fue hecho por el líder de Bangtan. El rapero RM confirmó que en el grupo todos están listos para cantar en español. Esta afirmación la hizo como parte de un comentario sobre los planes que tienen para seguir lanzando nuevas canciones. Entre ellas, canciones ajenas al idioma coreano e inglés.

Esto se dio durante el evento “Muster Sowoozoo”, Jimin y RM cantaron en español, al realizar un cover de “Chicken Noodle Soup”, que es una colaboración de J-Hope (también integrante de BTS) con la artista latina Becky G. El rapero los felicitó por la interpretación y el líder de la Bangtan no dudó en asegurar que han estado trabajando y perfeccionando su español , por lo que ya se encontrarían listos para entrar al mercado latino por la puerta grande.

Luego de dicho episodio, ARMY se pronunció en redes sociales, asegurando que no falta mucho para que BTS lance alguna colaboración o canción en español, ya que HYBE, empresa encargada de representar al septeto, compró Ithaca Holdings, firma bajo la que están artistas como J Balvin, por lo que las posibilidades de incursionar en videoclips en español son muy grandes.

Recordemos que, en abril de este año, la popular agrupación coreana confesó su deseo de hacer una colaboración con el reguetonero colombiano, J Balvin, luego de ser consultados sobre a qué artistas tienen en mente para una colaboración. Este anuncio fue hecho en la alfombra roja de los Premios Grammy.

RM, Líder de BTS dijo que la banda se encuentra lista para cantar en español. Los fanáticos de Latinoamérica mostraron su emoción en redes sociales. Video: Twitter

PROOF, LO NUEVO DE BTS

Por otro lado, el noveno álbum de estudio que preparó BTS se encuentra a pocos días de la venta regular, la cual se dará el 10 de junio del 2022. La canción seleccionada como el single de “Proof” ha sido “Yet to come”, que a su vez es la canción del primer tracklist y D-1. El trabajo de estudio se dividirá en tres CD’s y las canciones que incluirá son las siguientes:

Tracklist - CD1: Born singer; No more dream; N.O; Boy in luv; DangerI need u; Run; Fire; Blood, sweat and tears; Spring day; DNA; Fake love; Idol; Boy with luv. ft Halsey; On; Dynamite; Life goes on- Butter; Yet to come (The Most Beautiful Moment).

Tracklist - CD2: Run BTS; Intro: Persona; Stay; Moon; Jamais Vu; Tricia: Seesaw; BTS Cypher PT. 3: Killer; Outro: Ego; Her; Filter; Friends; Singularity; 00:00; Euphoria; Dimple.

Tracklist - CD3: Jump; Young Love; Boy In Luv; Quotation Mark; I NEED U; Boyz With Fun; Tony Montana ft Jimin; Young Forever; Spring Day; DNA; Seesaw; Still With You Acappella; For Youth

