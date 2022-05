Lisa de BLACKPINK: el día que pensó en renunciar, su lucha contra las inseguridades y el efecto Rosalía

Lisa de BLACKPINK se ha convertido en una de las máximas referencias del K-pop. Créditos: Rolling Stones.

La revista Rolling Stones presentó en exclusiva una entrevista con las cantantes del grupo femenino BLACKPINK, una de las ‘girl bands’ más famosas de los últimos años que han logrado un reconocimiento internacional, hecho que les ha permitido ingresar a la industria musical donde el idioma inglés es el más empleado por los artistas.

Las jóvenes artistas, no todas nacidas en Corea del Sur, narraron cómo fueron sus primeros pasos para convertirse en intérpretes, desde su etapa como ‘trainees’ en YG Entertainment, hasta la actualidad, donde se han consolidado en el mercado, además de ser escogidas como rostros de reconocidas marcas.

Pese a ser un grupo, Jennie, Jisoo, Rosé y Lisa han iniciado sus carreras como solistas con el respaldo de su agencia. En el caso de Lalisa Manobal captó el interés de otros famosos, quienes la convocaron para que participe en los famosos ‘featurings’. El más conocido fue su surgimiento con la canción “SG”, bajo la invitación de DJ Snake, tema en el que intercambió coros con Ozuna y Megan Thee Stallion.

RECONOCIMIENTO AL TALENTO

A la edad de 14 años su vida cambió por completo cuando audicionó para YG Entertainment en el año 2010, durante un concurso realizado en Tailandia, convirtiéndose en la única en ser aceptada entre cuatro mil aspirantes.

Su aventura recién comenzaba y pese a sentirse insegura por no manejar el coreano a la perfección, ella recibió todo el apoyo de sus padres, sobre todo de su mamá, con quien mantiene una comunicación constante.

El idioma fue uno de los obstáculos que logró vencer para poder mantener su objetivo durante la etapa de entrenamiento. Detalla que en un momento, mientras se encontraba sola en Corea del Sur, se comunicó con su mamá para decirle que se daba por vencida, que no podía continuar. Ella recibió como respuesta fuerza y apoyo para que no deje ir su sueño. “... Me decía que aguantara solo un año más”.

PARTE DE BLACKPINK

En una entrevista alterna a Rolling Stones, Lisa recuerda uno de los pasajes más difíciles en sus inicios como cantante. “Todo ese año, entre “As If It’s Your Last” y “Ddu-du Ddu-du” fue difícil para mí. No podía cantar. Cuando fui al estudio a grabar, no salió nada. Lloré. Sentí que estaba derribando al equipo. Teddy (el productor) me empujó con fuerza: ‘¿No puedes? No. Esfuérzate más. Vuelve allí’. Gracias a él, lo superé” .

Sobre ser una ‘idol’, Lisa menciona que no se considera lo suficientemente perfecta para serlo. Al hablar del futuro de BLACKPINK y qué pasaría cuando pasen los 10 años de formación.

“Algún día nos casaremos y cosas así. Pero luego veo a las Spice Girls, cómo se juntaron para un concierto de reunión. ¿Podremos hacer eso también algún día? ¿Seré capaz de bailar entonces, como lo hago ahora?”.

Lisa de BLACKPINK en su trabajo como solista con la canción "Money". Créditos: YG Entertainment Inc.

LISA SOBRE ROSALÍA

La intérprete de “Money” habló de su esencia como artista y los géneros que han incluido su faceta como solista. Frente a la entrevistadora se preguntó si es que solo es buena para el hip-hop o hay algo más para ella. “¿Qué pasa si resulta que también soy buena en la música tradicional tailandesa?”, recordemos que parte de su cultura la proyecto en su tema que se ganó la aceptación del público.

Fue en esta parte de la conversación donde se refirió a Rosalía, quien anteriormente dijo a Radio Disney: “Me gusta Lisa, soy fan de ella. Realmente la amo, esta chica baila demasiado bien”. En respuesta, Manobal indicó que ella “es muy genial. Tiene su propia cultura española, eso está dentro de ella, lo que influye su música. Tengo curiosidad de saber cuánto más puedo expandir lo que hago -música y baile- siento que todavía debo aprender más”.

