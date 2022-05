Grupo de K-Pop hizo homenaje a Café Tacvba con cover de “Eres”

La banda surcoreana 2Z hizo un cover de la famosa canción de Café Tacvba, Eres. Foto: Gettyimages Instagram/@2zband_official

La boyband conocida como TuZi (2Z) es un grupo de cinco chicos provenientes de Corea del Sur y sus géneros son el K-Pop y K-Rock.

Hace unos días la banda lanzó un cover de la conocida canción Eres de Café Tacvba. Pese a que aún no son muy conocidos en México han dado mucho de qué hablar en redes sociales.

Escena del video musical Eres de Café Tacvba. Screenshot: Youtube/Café Tacvba

Indudablemente TuZi supo como llegar a los corazones de los fans mexicanos, pues hacer un cover de una de las canciones favoritas del rock en español atraparía a quienes también son admiradores de Café Tacvba.

En el clip del cover muestra a los cinco chicos (Bumjun, lider y baterista; Hojin, vocalista; Jiseob, guitarrista; Junghyun, bajista y Maknae; Zuzon, vocalista, tecladista y percusionista) en una especie de plazuela con la playa de fondo interpretando el tema Eres.

El video tiene algunos elementos del original, dejando un poco de su esencia en el. Muchas de las tomas son en blanco y negro, además de que la melodía casi no tiene modificaciones en comparación a la de Café Tacvba.

Los chicos postearon en Instagram una foto del clip con la descripción: “Los que son ingeniosos pueden adivinar dónde está este lugar. Es un lugar donde filmamos un video musical una vez. Puedes verlo en el canal oficial de 2Z en YouTube ahora mismo”.

El grupo 2Z atrás de escenas en el video de Eres. Foto: Instagram/@2zband_official

El próximo 19 de junio de 2022 la boyband estará visitando tierras mexicanas. Se presentarán en el Auditorio Black Berry lo que abriría el retorno de conciertos de K-pop en México.

Los costos de los boletos varían por ser exclusivos o sencillos. La entrada con acceso general tiene un precio de 690 pesos.

El monto de una de las entradas VIP es de mil 890 pesos e incluye una foto con la banda, la entrada anticipada y disfrutar del concierto en una zona exclusiva.

Hay otra opción que es Hi Touch VIP que incluye la entrada anticipada, zona exclusiva delimitada y el saludo con abrazo. El costo de este boleto es de mil 890.

La venta de los boletos está disponible desde el 14 de febrero en todos los puntos de Ticketmaster México (Mixup, Liverpool, Gandhi, Office Depot), a través de la página oficial o en taquillas del Auditorio Black Berry.

Imagen de la cuenta oficial de 2Z en Instagram. Foto: Instagram/@2zband_official

La banda debutó el 14 de enero del 2020 con el álbum We TuZi junto con el single My First Hero.

El 17 de junio de ese mismo año, la boyband dio un comunicado a través de Instagram sobre la salida de uno de los integrantes llamado Hyun Woong.

Aunque principalmente hacen K-Pop y K- Rock sus temas exploran otros géneros como hip-hop y R&B. Muchas de sus canciones son covers pero también tienen varias originales.

Según una página de fans del grupo, el nombre de TuZi (2Z) tiene varios significados. Uno de ellos es que la letra Z honra a la conexión entre el grupo musical y sus admiradores.

El otro hace alusión al corazón fuerte para llegar hasta el final de cualquier sueño luego de trabajar por el y también significa espíritu luchador en coreano.

Photoshoot del video de Eres. Foto: Instagram/@2zband_official

En el año 2021 regresaron a la música con su primer álbum completo ACT1. Este sería lanzado el 3 de abril del mismo año.

Han participado en la musicalización de diversas series coreanas como Oh! Boarding House, Kissable Lips, Behind Cut y The Tasty Florida.

