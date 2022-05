BTS: ¿Cúantos álbumes tiene la banda de K-pop y cuáles serán las canciones de Proof? (Foto: Captura)

La banda surcoreana es probablemente la más influyente del género K-pop a nivel mundial. En la actualidad ha acumulado varios álbumes, logrando vender millones de copias en todo el mundo.

El grupo Bangtan Soyeondan, conocida por sus iniciales BTS, cuenta con 9 años de trayectoria en total. Su debut fue el 12 de junio del 2013, y en la actualidad, según Guinnes World Record son los artistas que tienen el récord de más seguidores en Instagram para un grupo musical. En febrero de 2022, alcanzaron 60.151.959 seguidores en la popular plataforma de redes sociales.

ÁLBUMES DE BTS

La boyband integrada por Jin, RM, Suga, J-Hope, V, Jimin y Jungkook, cuenta con 30 álbumes en total desde el inicio de su carrera. Estos incluyen canciones en inglés, coreano, discos en japonés, sencillos, grabaciones de estudio, entre otras más. Si quieres conocer cuáles son, te los mostramos a continuación.

- SKOOL TRILOGY / DARK & WILD

Skeool trilogy tiene un total de 5 álbumes que la componen, estos son: 2 COOL 4 SKOOL (2013), O!RUL8,2 (2013), SKOOL LUV AFFAIR (2014), SKOOL LUV AFFAIR edición especial (2014) y DARK & WILD de agosto del 2014.

- THE MOST BEAUTIFUL MOMENT IN LIFE

Tiene un total de 3 álbumes: The Most Beautiful Moment in Life Pt. 1 (2015), The Most Beautiful Moment in Life Pt.2 (2015), y The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever (2016).

- WINGS /YOU NEVER WALK ALONE

WINGS (2016) fue liberado como un álbum aparte, sin contar con una triología necesaria como las anteriores. Y su álbum repackage fue You Never Walk Alone (2017)

- LOVE YOURSELF

En el caso de Love yourself, se trata de una triología que va contando una historia sobre las etapas del amor. Cuenta con 3 álbumes: LOVE YOURSELF: Her (2017), LOVE YOURSELF: Tear (2018) y LOVE YOURSELF: Answer (2018).

- MAP OF THE SOUL

Este disco tiene un total de 2 álbumes, los cuales son MAP OF THE SOUL: PERSONA (2019) y MAP PF THE SOUL: 7 (2020).

Dentro de sus álbumes de estudio se encuentran además Wake up (2014), Youth (2016), Face Yourself (2018) y Be (2020).

En el caso de sus sencillos se encuentran: No More Dream (2014), Boy In Luv (2014), Danger (2014), For You (2015), I Need U (2015), Run (2016), Chi, Ase, Namida (2017), MIC Drop/DNA/Crystal Snow (2017), Fake Love/ Airplane Pt.2 (2018), Lights/Boy With Luv (2019) y Butter (2021).

PROOF, LO NUEVO DE BTS

Se trata del noveno álbum de estudio que prepara BTS. Su venta regular se dará el 10 de junio del 2022 . La canción seleccionada como el single de Proof ha sido “Yet to come”, la cual también es la canción del primer tracklist y D-1. Proof se dividirá en tres CD’s y las canciones que incluirá son las siguientes:

La famosa boyband BTS vuelve con “Proof, su esperado álbum.

Tracklist - CD1:

- Born singer

- No more dream

- N.O

- Boy in luv

- DangerI need u

- Run

- Fire

- Blood, sweat and tears

- Spring day

- DNA

- Fake love

- Idol

- Boy with luv. ft Halsey

- On

- Dynamite

- Life goes on

- Butter

- Yet to come (The Most Beautiful Moment)

Tracklist - CD2:

- Run BTS

- Intro: Persona

- Stay

- Moon

- Jamais Vu

- Tricia: Seesaw

- BTS Cypher PT. 3: Killer

- Outro: Ego

- Her

- Filter

- Friends

- Singularity

- 00:00

- Euphoria

- Dimple

Tracklist - CD3:

- Jump

- Young Love

- Boy In Luv

- Quotation Mark

- I NEED U

- Boyz With Fun

- Tony Montana ft Jimin

- Young Forever

- Spring Day

- DNA

- Seesaw

- Still With You Acappella

- For Youth

