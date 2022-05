Retiro AFP 2022: SBS ya trabaja en el procedimiento operativo para retirar los S/ 18,400 del fondo de pensiones

La Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) sacó un comunicado minutos después de que el presidente de la república, Pedro Castillo, firmara la autógrafa de ley que permite el retiro extraordinario, de hasta 4 UIT (18,400 soles), de los fondos privados de pensiones.

En el documento, la SBS comunicó a los afiliados del Sistema Privado de Pensiones (SPP) que ya se encuentran elaborando el procedimiento operativo que permitirá el retiro de las AFP. Asimismo, puntualizó que cautelarán el estricto cumplimiento de los protocolos de ciberseguridad por parte de las entidades supervisadas, a fin de que los afiliados puedan efectuar su retiro de forma segura.

Por último, Superintendencia de Bancos y Seguros aseguró que los afiliados podrán informarse a través de los canales oficiales de cada AFP.

La Superintendencia de Bancos y Seguros informó a sus afiliados que cautelarán el estricto cumplimiento de los protocolos de ciberseguridad por parte de las entidades supervisadas.

RETIRO DE AFP ES UNA REALIDAD

Desde inicios de mes, millones de aportantes estaban a la espera que se dé la aprobación de este sexto retiro, pese a que en los últimos días se reportaron pérdidas en la rentabilidad de las AFP.

Durante la ceremonia realizada en Palacio de Gobierno, el jefe de Estado dijo esperar que en un plazo máximo de 15 días los trabajadores afiliados al sistema privado de pensiones puedan presentar sus solicitudes para retirar el monto que decidan de sus cuentas individuales.

Explicó que el Gobierno respaldó la iniciativa para el retiro extraordinario de hasta 4 UIT de los fondos de las AFP, luego de un análisis exhaustivo.

“Este Gobierno se debe al pueblo, no se debe a otros intereses. Los escuchamos y los escucharemos siempre y no podemos negarnos al clamor del pueblo, y no podemos negarles a ustedes el dinero de sus ahorros”, expresó.

Enfatizó que la norma promulgada busca aliviar la economía de las familias peruanas que tienen la necesidad de cubrir gastos de alimentación, salud, deudas u otros compromisos pendientes en un contexto de crisis económica.

¿CUÁNDO PUEDO RETIRAR EL DINERO DE MI AFP?

El desembolso se realizaría a partir del cronograma que publique la SBS. Para ello, este se dividirá en tres partes y se otorgará en un plazo de 90 días calendario.

1. El primer desembolso sería de S/ 4,600 soles (1 UIT) en un plazo de 30 días calendarios, desde la presentación de la solicitud.

2. El segundo desembolso sería por el mismo monto (1 UIT) en un plazo máximo de 30 días calendaros, desde el primer desembolso.

3. El tercer desembolso sería de S/ 9,200 soles (2 UIT) en un plazo máximo de 30 días calendario, desde el segundo desembolso.

Entonces, una vez presentada la solicitud de retiro de forma remota, virtual o presencial, las AFP deberán realizar el desembolso dentro de los 90 días calendarios posteriores a la vigencia del reglamento de la presente ley.

Por otro lado, en caso el afiliado decida dejar de retirar sus fondos de su cuenta individual de capitalización, podrá solicitarlo a la AFP 10 días calendarios antes de que se concrete el desembolso.

¿CÓMO SOLICITAR EL RETIRO DE AFP?

El retiro extraordinario de los fondos se realizaría de la siguiente manera:

- Los afiliados presentan su solicitud de forma remota, virtual o presencial, por única vez, dentro de los 90 días calendario posteriores a la vigencia del reglamento de la presente Ley.

- Se abonará hasta 1 UIT cada 30 días calendario, realizándose el primer desembolso a los 30 días calendario después de presentar la solicitud. Ello es aplicable hasta el segundo desembolso, y el resto del dinero será entregado en el tercero.

- En caso el afiliado decida dejar de retirar sus fondos de su cuenta individual de capitalización, podrá solicitarlo por única vez a la administradora privada de fondos de pensiones 10 días calendarios antes de que se concrete el desembolso.

¿CÓMO SABER EN QUÉ AFP ESTOY?

Si se aprueba la ley de retiro de AFP y quieras retirar tu dinero primero deberás conocer en qué fondo estás, para poder realizar la solicitud correspondiente. Conócelo aquí:

1. Entra a la web Consulta de afiliados AFP de la SBS y llena tu datos.

2. Escoge la opción para buscar por DNI o nombres y apellidos. Llena los campos y dale en “buscar”.

3. La aplicación de la SBS te mostrará la AFP a la que aportas y el tipo de comisión que te cobran.

¿CÓMO VER CUÁNTO DINERO TENGO ACUMULADO EN MI AFP?

Para poder hacer efectivo el retiro de dinero de los fondos de la AFP, es importante primero asegurarse de que se cuenta con los fondos suficientes. En ese sentido, las personas pueden revisar sus cuentas por las distintas páginas web.

- AFP Integra: Ingresa a www.afpintegra.pe/iniciar-sesion o haz CLIC AQUÍ.

- Prima AFP: Ingresa a http://www.prima.com.pe/wcm/portal/PrimaAFP/inicio y en “Mi cuenta” colocas el número de tu DNI y contraseña; o haz CLIC AQUÍ.

- AFP Hábitat: Ingresa a www.afphabitat.com.pe/mi-cuenta o haz CLIC AQUÍ.

- Profuturo AFP: Ingresa a https://enlinea.profuturo.com.pe/zonaprivada/login o haz CLIC AQUÍ.

- Calculadora de pensiones de la Asociación de AFP.

SEGUIR LEYENDO