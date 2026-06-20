Laura Bozzo sorprende y perdona a Alejandro Toledo: “Borrón y cuenta nueva. Qué Dios lo bendiga”

Laura Bozzo envió un mensaje de perdón a Alejandro Toledo durante el programa Esta Noche con Milagros Leiva, en una videollamada emitida el viernes 19 de junio por Panamericana. “Borrón y cuenta nueva. Que Dios lo bendiga”, dijo, a través de Juan Sheput, y aseguró que no guarda rencor.

Laura Bozzo dio un giro público y dijo que perdona al expresidente Alejandro Toledo. El mensaje lo envió durante el programa 'Esta Noche’ con Milagros Leiva, el viernes 19 de junio a las 11:00 p. m. por Panamericana, a través de un enlace que terminó con una frase que descolocó a la audiencia: “Borrón y cuenta nueva. Qué Dios lo bendiga”.

El momento fue especialmente llamativo porque ocurrió horas después de que Bozzo publicara mensajes duros en redes sociales contra Eliane Karp, esposa del exmandatario, luego de un pedido de clemencia.

Al inicio del programa también recordó la difícil etapa que le tocó vivir en el gobierno de Toledo, donde su vida y la de sus hijas quedó marcada por la depresión, pero la polémica abogada aseguró que ahora no habla “desde el rencor” y que su postura se vincula con la necesidad de unión.

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El mensaje en vivo: “Borrón y cuenta nueva. Que Dios lo bendiga”

Bozzo envió su mensaje a Toledo a través de Juan Sheput, exministro de Trabajo y consejero presidencial durante el gobierno de Toledo (2001–2006), quien se encontraba en el set del programa.

“Quisiera darle un mensaje al señor Juan Sheput. Que le diga al señor Toledo de parte mía que BORRÓN Y CUENTA NUEVA. Que Dios lo bendiga y que no tengo ningún rencor, que eso ya se terminó”, expresó la conductora.

Luego remarcó el motivo de ese giro: “Creo que si tenemos que pedir que todos nos unamos en Perú, tenemos que dar el ejemplo”.

Y cerró con un deseo personal: “Yo le mando a decir al señor Alejandro Toledo que ojalá pueda ir a su casa, que Dios lo bendiga y que no le guardo ningún tipo de rencor, ni a él ni a nadie”.

El mensaje fue dirigido a Toledo a través de Juan Sheput, invitado en el set del programa. Captura: Panamericana TV.

Tras escuchar el mensaje, Milagros Leiva le pidió precisión. “O sea, Laura, tú estás diciendo que lo estás perdonando?”, preguntó en vivo.

La respuesta de Bozzo fue breve y contundente: “Sí, que Dios lo bendiga”.

Ese intercambio dejó sellada la postura: no se trataba de una frase diplomática, sino de un perdón explícito, en un contexto marcado por años de confrontación mediática y declaraciones cruzadas.

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La reacción de Juan Sheput: “Una demostración de grandeza”

Sheput agradeció el gesto de Bozzo y lo interpretó como un mensaje que debería replicarse en el país.

“Muchísimas gracias a la señora Laura Bozzo, una demostración de grandeza. Y eso es lo que necesitamos los peruanos”, dijo en el programa.

Su comentario apuntó a reforzar el eje que Bozzo había planteado: la necesidad de un clima de unidad y de bajar el tono de la confrontación, al menos desde el plano discursivo.

“Creo que el Perú necesita unión”: la explicación de Bozzo

Durante la entrevista, Bozzo rechazó que su postura esté motivada por resentimiento. “Jamás desde el rencor, porque odio el rencor. Creo que el Perú necesita unión”, sostuvo.

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No obstante, recordó que vivió momentos difíciles y que eso cambió su vida. El punto clave fue cómo reencuadró el tema: en lugar de sostener una línea de ataque, optó por un mensaje de cierre y por pedir que Toledo reciba una bendición.

Ese cambio de tono contrasta con lo que había dicho horas antes en redes, cuando respondió al pedido de clemencia de Karp con un mensaje emocional y acusaciones personales vinculadas a consecuencias familiares.

Laura Bozzo sorprende y perdona a Alejandro Toledo: “Borrón y cuenta nueva. Qué Dios lo bendiga”

Un giro en horas: del enfrentamiento público al perdón en TV

El episodio dejó una imagen clara: Laura Bozzo pasó, en pocas horas, de una respuesta pública cargada de indignación a un perdón explícito en televisión. Como se recuerda, primero, Laura respondió públicamente al pedido de clemencia realizado por Eliane Karp para Alejandro Toledo, expresidente de Perú.

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Bozzo rechazó la solicitud de compasión de Karp, quien pidió reconsiderar la situación judicial de su esposo por motivos de salud. La conductora recordó su propia experiencia durante el gobierno de Perú Posible, señalando que fue víctima de persecución política y judicial impulsada desde el entorno presidencial tras criticar a Toledo en la campaña del año 2000.

“La abogada de los pobres” relató que las consecuencias de esa persecución afectaron gravemente a su familia, responsabilizando a Karp por la depresión que, según su testimonio, llevó a la muerte a su madre y dejó secuelas en sus hijas. También afirmó que, por influencia de Karp, fue vetada de ingresar a Estados Unidos, lo que la mantuvo alejada de sus nietos y parte de su familia.

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La conductora cuestionó que Karp reclame ahora misericordia, recordando que ella no recibió el mismo trato cuando enfrentó procesos judiciales y restricciones laborales.

Bozzo calificó a Karp como “la reina de las venganzas” y rechazó cualquier intento de modificar el relato histórico mediante argumentos humanitarios. Finalizó su mensaje preguntando por qué Karp no regresa a Perú y sugiriendo que se intercambie con Toledo.

Laura Bozzo estalla contra Eliane Karp y la culpa por la muerte de su madre.