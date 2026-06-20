Gianella Marquina reveló el sexo de su bebé con un tierno video y fotos: “Te esperamos, Tezza”

La revelación del sexo se realizó en una reunión pequeña antes de que Gianella Marquina hiciera público su embarazo. IG

Gianella Marquina, hija mayor de Melisa Klug, compartió con sus seguidores uno de los momentos más esperados de esta nueva etapa: reveló el sexo de su bebé con un tierno video y fotografías, y acompañó la publicación con un mensaje directo a la pequeña que viene en camino: “Te esperamos con muchísimo amor, Tezza”.

La influencer explicó que la revelación se dio primero en un encuentro íntimo con amigos y familiares, antes de hacer público su embarazo. En esa reunión, según contó, pidió a los invitados que no adelantaran la noticia.

Gianella Marquina, hija mayor de Melisa Klug, reveló el sexo de su bebé con un video y fotos compartidos en redes. La influencer anunció que espera una niña y escribió: “Te esperamos con muchísimo amor, Tezza”. El anuncio se dio tras una reunión íntima con familiares y amigos.

Un encuentro íntimo antes del anuncio público: “No cuenten nada”

Según el relato compartido, la revelación del sexo se realizó en una reunión pequeña, organizada con cuidado y con un tono elegante. La intención, de acuerdo con lo que se comentó en su entorno, fue que sus cercanos se enteraran primero y que el anuncio se mantuviera en privado hasta que ella decidiera publicarlo.

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Entre los invitados estuvieron Giacomo Benavides y Canchita Centeno, además de familiares directos. También asistieron sus hermanas, incluyendo Samahara Lobatón, aunque se recordó que por esos días ella atravesaba el encierro de La Granja VIP, y estuvo presente Cayetana Barco.

En el encuentro también se vio a sobrinas de Gianella, hijas de Samahara, un detalle que reforzó el tono familiar del momento.

“Tezza”: el nombre y la confirmación de que será una niña

Luego de la reunión, Gianella compartió el material en sus redes y confirmó que espera una niña. En la descripción del video dejó el mensaje que se convirtió en el centro de las reacciones: “Te esperamos con muchísimo amor Tezza”.

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Con esa frase, la influencer no solo reveló el sexo, sino también el nombre con el que ya se refieren a la bebé en el entorno familiar. El contenido generó una ola de comentarios, felicitaciones y mensajes de cariño por parte de su comunidad digital.

La revelación del sexo se realizó en una reunión pequeña antes de que Gianella Marquina hiciera público su embarazo. IG

El anuncio del embarazo: “Ahora seremos 3”

Días antes, Gianella Marquina ya había sorprendido al anunciar su embarazo en redes sociales con una sesión de fotos junto a su pareja, además de imágenes de la ecografía.

“Después de tantas emociones, nervios y momentos que siempre atesoraré, hoy por fin les comparto nuestro pequeño y más lindo secreto”, escribió en ese primer anuncio.

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En el mismo mensaje, expresó: “Empieza una nueva etapa en nuestra vida, ahora en casita seremos 3, y no podemos estar más felices por la llegada de bebé”.

La publicación también incluyó una reflexión sobre los cambios del embarazo y lo difícil que era para ella poner en palabras lo que estaba sintiendo en esta etapa.

La emotiva reacción de Melissa Klug tras anuncio de embarazo de Gianella Marquina. Captura: Ig @melissaklugoficial.

Un mensaje emocional sobre la maternidad y los cambios del embarazo

En su publicación, Gianella habló de los cambios físicos y emocionales que vive desde que supo que estaba embarazada. “Sinceramente, no sé si algún día voy a poder explicar con palabras todo lo que siento, la felicidad inmensa, los nervios, la ilusión, los miedos bonitos y todos los cambios que mi mente y cuerpo han atravesado estos meses”, escribió.

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También describió el embarazo como un proceso intenso, pero positivo: “Realmente ha sido de locos, pero en el sentido más bonito”.

Esa forma de contarlo generó identificación entre seguidoras y madres que comentaron su post y le enviaron consejos y buenos deseos para lo que viene.

Una nueva etapa en la familia de Melissa Klug

Con el gender reveal y el anuncio del embarazo, la familia de Melissa Klug suma un nuevo motivo de celebración. En el entorno mediático, la noticia se instaló rápidamente por el interés público que despiertan las hijas de la ‘Blanca de Chucuito’ y por el crecimiento de Gianella como influencer.

Por ahora, la protagonista sigue enfocada en compartir los momentos más significativos de este proceso con un tono íntimo y cercano. Y con el nombre “Tezza” ya en el mensaje, sus seguidores esperan más detalles del embarazo en las próximas semanas.

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Melissa Klug comparte un emotivo momento con su hija Gianella Marquina y su pareja, celebrando la noticia de un nuevo nieto mientras miran las ecografías y un atuendo de bebé. (Imagen Ilustrativa Infobae)