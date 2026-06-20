José Domingo Pérez seguirá en política si gana Keiko Fujimori: “Vamos a tener que hacerlo los que queremos democracia”

Keiko Fujimori afirma que José Domingo Pérez “tiene un sesgo político” por aceptar ser abogado de Pedro Castillo. (Foto: Composición - Infobae)

El exfiscal y miembro del equipo técnico de Juntos por el Perú, José Domingo Pérez, adelantó que seguiría activo en la política en un posible gobierno de la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Como se recuerda, Pérez investigó a Fujimori por más de una década por el denominado caso Cócteles, proceso que terminó siendo archivado por una sentencia del Tribunal Constitucional.

“Lo que pasa es que de darse un posible triunfo de la señora Fujimori, vamos a tener que hacer política todos los que queremos una democracia, un estado de derecho y vivir en libertades. Entonces creo que eso es lo que nos demanda ahora, una oposición unida y responsable, no oportunista”, declaró el exfiscal en entrevista con Beo Noticias de La Roro Network.

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No obstante, José Domingo Pérez precisó que su principal prioridad es la defensa del expresidente Pedro Castillo, quien fue condenado a más de 11 años de prisión por conspiración a la rebelión.

“Segundo es la defensa de la democracia y obviamente la defensa de mi vida y todo lo que significan mis derechos y garantías con un posible gobierno de la señora Fujimori”, apuntó.

La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori reacciona al salir de su casa mientras la junta electoral peruana revisa las papeletas impugnadas de la segunda vuelta electoral del 7 de junio entre ella y el candidato Roberto Sánchez, en Lima, Perú.18 de junio de 2026. REUTERS/Stifs Paucca

Descarta postular

José Domingo Pérez rechazó las invitaciones de varias agrupaciones políticas para participar en los comicios regionales y municipales. Su prioridad, dijo, es otra: conseguir la libertad del expresidente Pedro Castillo en el proceso que se ventilará en segunda instancia durante el segundo semestre del año.

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“Me preguntaron va a participar usted en el siguiente proceso electoral en el país, que son las elecciones municipales y regionales. En honor a la verdad dije me han invitado algunas agrupaciones políticas. Por respeto a ellas no voy a indicar cuáles son. He señalado que no porque mi principal obligación es lograr la libertad del presidente Pedro Castillo“, declaró.

Su rol en la defensa de Pedro Castillo tiene un alcance preciso: El exfiscal lleva el proceso por rebelión y golpe de Estado, mientras que los casos de presunta corrupción están en manos de otro abogado.

El exfiscal del Equipo Especial Lava Jato trae abajo los rumores de una supuesta candidatura. También menciona que su principal prioridad es lograr la libertad de Pedro Castillo. Video: La Roro Network

José Domingo Pérez también salió al paso de los rumores sobre un supuesto alejamiento de Juntos por el Perú. Aclaró que su vínculo con la agrupación del candidato presidencial Roberto Sánchez se mantiene vigente, aunque con un perfil específico: el de vocero en la etapa poselectoral.

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“Estoy siendo convocado para aportar y también ser vocero”, señaló, y añadió que no le parece correcto dejar esa función mientras persiste la disputa por los votos de peruanos en el exterior, donde Keiko Fujimori obtuvo mayor respaldo que Sánchez.

Por otro lado, el exfiscal respaldó las impugnaciones presentadas por Juntos por el Perú sobre el escrutinio en el extranjero. Apuntó directamente al jefe de la ONPE, Piero Pachas, a quien acusó de haber modificado los lineamientos para el tratamiento de las actas del exterior durante el proceso.

“Pachas decide modificar las reglas de juego para el segundo tiempo y modifica precisamente ese punto, no señalando que las actas tienen que ser digitalizadas”, sostuvo. También cuestionó el traslado de actas desde Argentina, que llegaron “como bulto, parecido a una encomienda”, según sus palabras.

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