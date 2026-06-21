Padre de Mario Irivarren revela qué le escribió al exchico reality tras el ampay del yate en Argentina: “Bienvenido al club”. YouTube: La Manada.

La Manada Galáctica’, su padre, Moisés Irivarren, contó qué le dijo al exchico reality cuando se difundió el comentado Mario Irivarren volvió a estar en el centro de la conversación, pero esta vez por una revelación familiar. Durante una reciente transmisión de ', su padre,, contó qué le dijo al exchico reality cuando se difundió el comentado ampay del yate en Argentina.

La confesión se dio en un ambiente distendido, entre bromas y preguntas del programa, con Laura Spoya como parte de la conversación. Lo que parecía una charla ligera terminó dejando una frase que se viralizó de inmediato.

El mensaje tras el ampay: “Bienvenido al club”

Cuando le preguntaron por el episodio, Moisés Irivarren respondió sin rodeos y con tono bromista. “Le mandé un mensaje y le dije ‘Bienvenido al club’”, contó, provocando carcajadas en el set y una reacción inmediata de sorpresa.

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La frase llamó la atención porque, lejos de un regaño o un “jalón de orejas”, el padre de Mario optó por una respuesta irónica, como si la situación fuera parte de una experiencia común. Ese detalle fue lo que más se compartió en redes: el contraste entre lo que muchos esperaban y lo que realmente dijo.

Tras la broma, el padre del influencer explicó que lo ocurrido le llamó la atención por un motivo específico: aseguró que había visto a su hijo rechazar insinuaciones en otras oportunidades.

“Me llamó la atención porque yo he estado presente varias veces que unas chicas bonitas que han querido asediar a Mario… y él siempre toreaba la situación”, afirmó.

Ese comentario aportó otro ángulo al tema: no solo se trató de un ampay viral, sino de un episodio que, según su padre, no encajaba con la conducta que él había observado antes.

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El padre de Mario Irivarren contó en una transmisión de La Manada Galáctica qué le dijo a su hijo tras el ampay del yate en Argentina. Lejos de un “jalón de orejas”, reveló que le escribió: “Bienvenido al club”. Además, aseguró que le sorprendió porque había visto a Mario rechazar a chicas que lo asediaban.

La respuesta de Mario Irivarren: “Soy una víctima de las circunstancias”

Mario Irivarren, fiel al tono de la transmisión, respondió con humor al comentario de su padre. “Soy una víctima de las circunstancias”, dijo, tratando de bajarle el peso al tema y mantener el ritmo ligero del programa.

La frase generó risas, pero también dejó clara una idea: en ese espacio, el exchico reality prefirió manejar el asunto con ironía y no con una explicación extensa.

El momento que sorprendió a Mario: el comentario sobre Onelia Molina

La conversación luego pasó al plano sentimental. Laura Spoya preguntó cuál de las exparejas de Mario le había agradado más, y el padre del influencer respondió con una mención directa que no pasó desapercibida.

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“No, de verdad, hablando en serio, la que me cae muy muy bien es Onelia. No lo puedo negar. Siempre que he estado con ella, que he conversado con ella, me ha demostrado mucho respeto y mucho cariño. Me caía muy bien”, expresó.

Esa respuesta puso el foco en una figura clave dentro de la historia mediática de Mario en los últimos meses, y elevó la tensión del momento por la naturalidad con la que su padre se explayó

YouTube: La Manada.

“Suficiente ahí”: el freno de Mario y su consejo final

Cuando su padre intentó profundizar, Mario decidió frenarlo antes de que la conversación se extendiera. “Ya, no te vayas a inflar. Ya respondiste bien, suficiente ahí”, lanzó entre sonrisas.

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El intercambio cerró con una frase que Mario remarcó como regla de supervivencia digital: “En internet, mientras menos digas, mejor”. Con eso, dejó claro que el terreno de las declaraciones públicas puede ser delicado y que, muchas veces, una frase de más se convierte en un titular.

Onelia Molina se muestra indiferente ante Mario Irivarren: “No me importa”. Captura: Magaly TV La Firme.