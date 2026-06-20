Ecuador vs Curazao EN VIVO HOY: partido por la fecha 2 del Grupo E en el Mundial 2026

Horarios del partido: 21:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 20:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 19:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 18:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 00:00 (España).
Canal TV: DSports y Disney + (Sudamérica) / DSports, Telefé, TyC Sports y Paramount+ (Argentina) / DAZN (España) / ViX (México) / DSports y Canal 5 (Uruguay) / DSports y Teleamazonas (Ecuador) / DSports, Caracol y RCN Televisión (Colombia) / DSports y América Televisión (Perú) / Dsports (Venezuela) / FOX, Telemundo y Peacock (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica).
Emotivo video de la selección ecuatoriana
‘La Tri’, la cuenta oficial de la selección ecuatoriana de fútbol en X, publicó un video con mensajes de hinchas ecuatorianos sobre lo que significa que su equipo compita en el Mundial. “Hoy, a dejar la vida”, dice el mensaje que acompaña el video.
Ecuador afronta el cruce obligado a sumar tras perder 0-1 con Costa de Marfil en el debut, mientras Curazao busca recuperarse luego del 7-1 ante Alemania. Será el primer enfrentamiento entre ambas selecciones y el partido se jugará en Kansas City.
Ecuador llega sin margen a la fecha dos del Grupo E del Mundial 2026: hoy, sábado enfrenta a Curazao en el estadio de Kansas City (19:00, hora de Ecuador, Perú y Colombia) con la obligación de ganar y sumar la mayor diferencia de goles posible, tras la derrota 1-0 ante Costa de Marfil en el debut.
La ilusión con la que la tricolor llegó al torneo se agrietó en Filadelfia. Ecuador dominó durante 89 minutos, estrelló balones en el travesaño con John Yeboah y Alan Minda, y llegó a la recta final con la sensación de que el empate, al menos, estaba asegurado. Entonces Wilfried Singo desbordó por la derecha, encontró el desmarque de Amad Diallo en el área y el delantero del Manchester United definió con un zurdazo para abrir el marcador. La defensa que menos goles recibió en las eliminatorias sudamericanas no pudo con un contragolpe en el último suspiro.
Arrancar el torneo sin puntos no entraba en los planes de nadie, y el seleccionador Sebastián Beccacece lo reconoció sin rodeos en la conferencia de prensa del viernes. “Fuimos muy superiores, sobre todo en el primer tiempo, pero en estos torneos hay que marcar esa diferencia en el marcador”, dijo el técnico argentino. Desde el domingo, su principal tarea fue recuperar anímicamente al grupo antes de que la presión de la tabla se volviera insoportable.
Ecuador necesita ganar y golear
Tres puntos son obligatorios, pero el panorama exige más. Si Ecuador termina tercero en el Grupo E —escenario probable dado que Alemania y Costa de Marfil ya suman tres unidades cada uno—, la diferencia de goles determinará si avanza como uno de los ocho mejores terceros del torneo. Curazao, la nación más pequeña en disputar una Copa del Mundo, llegó al partido sin puntos y con una diferencia de -6 tras la paliza 7-1 que le propinó Alemania en Houston.
Beccacece, sin embargo, frenó cualquier especulación sobre una goleada garantizada. “No somos Alemania (...) Lo primero es el respeto por el adversario”, subrayó. “Tenemos claro como equipo que lo importante es la victoria. Vamos a trabajar duro por conseguirla y regalarle una alegría a la gente y a nosotros mismos, porque merecemos tener estos tres puntos por lo hecho el otro día”.
El técnico confirmó que tiene a todos sus jugadores disponibles y adelantó que modificará el once inicial, aunque no precisó las variantes. La actuación de Piero Hincapié, lateral izquierdo que estuvo por debajo de su nivel ante Costa de Marfil, abre la puerta a cambios en la zaga. La expectativa recae sobre Willian Pacho, central del Paris Saint-Germain, y Moisés Caicedo, mediocampista del Chelsea, para que impongan jerarquía en el mediocampo y en la salida. Gonzalo Plata y el capitán Enner Valencia necesitan aparecer con más peso en ataque.
“Más que el rival, el foco está en cómo respondemos a esta situación que nos dejó el primer juego, con toda la expectativa que se había generado”, agregó Beccacece en referencia a la racha de 19 partidos sin derrotas que llegó a su fin. Alex Franco, mediocampista del Olimpia paraguayo, estuvo a su lado y reconoció lo mismo: “Sabíamos que en algún momento íbamos a perder esa racha invicta de partidos. Obviamente no pensábamos que iba a ser en el primer encuentro” del Mundial.
Curazao apuesta al orgullo y al bloque compacto
Del otro lado, Dick Advocaat —el entrenador más veterano en un Mundial con 78 años— llegó a Kansas City con un mensaje de realismo y gratitud. “Es algo sin precedentes que podamos participar en un torneo tan grande. No lo olvidarán jamás en toda su vida”, dijo el neerlandés en conferencia de prensa. “Probablemente no vuelva a ocurrir nunca. Así que sintámonos orgullosos de haberlo logrado. Y tratemos, como equipo, de mostrarnos un poco mejor de lo que hicimos contra Alemania. Aunque será, otra vez, un partido muy difícil”.
Curazao llegó a colocar el 1-1 ante Alemania en Houston gracias al gol de Livano Comenencia, nacido en Países Bajos, antes de que el tetracampeón mundial se impusiera con autoridad. Ese momento encendió a la isla de 185.000 habitantes y le dio al equipo una dosis de confianza que Advocaat no quiere desperdiciar, aunque sí encuadrar. “Lo deseamos muchísimo, pero vas a jugar contra equipos de mayor calidad que la tuya. Puedes compensar eso un poco trabajando más, jugando más intenso, más compacto. Intentaremos hacerlo mañana”, señaló.
El técnico, que volvió al cargo en 2024 después de haber dimitido en febrero por problemas de salud de su hija, recordó los comienzos del proyecto: “No teníamos dinero para volar, los entrenadores tuvieron que pagar ellos mismos los vuelos y, además, todo eso que normalmente tienes con una selección nacional, las instalaciones que corresponden a un equipo así, aquí no existía”. El contraste con estar en un Mundial lo dice todo.
El partido se disputará sobre el mismo césped del estadio de Kansas City donde Lionel Messi firmó un triplete para Argentina el martes. Ecuador llega con la urgencia de quien no puede permitirse otro error; Curazao, con la libertad de quien ya ganó con solo estar.
Tabla de Posiciones del Grupo E
Dónde ver Ecuador vs. Curazao
- Ecuador: Teleamazonas (señal abierta), DSports y DGO.
- Perú y Colombia: América Televisión / Caracol y Canal RCN (señal abierta), DSports y DGO.
- Argentina: DSports y DGO.
- Chile: Chilevisión (señal abierta), DSports y DGO.
- Uruguay: Canal 5, Canal 10, Canal 12, DSports y DGO.
- Paraguay: Trece (Canal 13), Unicanal, GEN (Canal 12), Popu TV, DSports y DGO.
- Venezuela: DSports y DGO.
- México: TUDN, Canal 5, Azteca 7 y ViX.
- España: La 1 de TVE, Teledeporte y DAZN.
- Estados Unidos: Univision, TUDN USA, Telemundo, FOX Sports, FOX Deportes, ViX, Peacock y Fubo.