Magaly Medina denuncia amenazas en plena disputa con Jefferson Farfán: “Advierten de un atentado contra mi vida”

Además de rechazar los señalamientos sobre su servicio comunitario, Magaly Medina reveló que ha recibido amenazas de muerte que serán presentadas ante las autoridades correspondientes.

Magaly Medina informó que presentó una denuncia por amenazas en medio de la disputa pública y legal que sostiene con Jefferson Farfán. La conductora de Magaly TV La Firme aseguró que los mensajes intimidatorios advierten de un atentado contra su vida y que también incluyen amenazas contra su abogado y la familia del letrado.

En un comunicado difundido en redes sociales, Medina sostuvo que los autores de los mensajes se identifican como “grupos delincuenciales” y que, además, han expuesto información sensible como datos personales, placas vehiculares y direcciones.

El comunicado de Magaly Medina: “Advierten de un atentado contra mi vida”

En su publicación, Medina afirmó que la gravedad del caso la llevó a formalizar la denuncia ante distintas entidades del Estado.

“Ante las violentas amenazas que venimos recibiendo por parte de grupos delincuenciales que advierten de un atentado contra mi vida, la de mi abogado y su familia por orden, aseguran, de Jefferson Farfán (exponiendo además información sensible como datos personales, placas y direcciones) he tomado la iniciativa de denunciar ante la División de Extorsión de la Policía Nacional, Fiscal de la Nación e INPE con el fin de dejar constancia (acreditando todas las amenazas) de lo que viene ocurriendo”, escribió.

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Medina remarcó que su objetivo es dejar constancia formal del contenido de los mensajes y acreditar el material recibido.

Magaly Medina indicó que la denuncia se presentó ante la Policía, la Fiscalía de la Nación y el INPE. IG

A qué entidades acudió: División de Extorsión, Fiscalía de la Nación e INPE

Según el comunicado, la denuncia fue presentada ante la División de Extorsión de la Policía Nacional, la Fiscalía de la Nación y el INPE. La conductora señaló que tomó esta decisión luego de recibir mensajes que, según su versión, exponen información privada y plantean un riesgo directo para su integridad.

En su relato, el elemento más delicado no fue solo la amenaza verbal, sino la difusión de datos personales como placas y direcciones, lo que incrementa el nivel de vulnerabilidad.

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Magaly Medina denuncia amenazas en plena disputa con Jefferson Farfán

El antecedente en televisión: “Voy a notariar los mensajes”

Medina ya había advertido que formalizaría el caso. En una edición previa de su programa, aseguró que notariaría los mensajes recibidos en su celular para presentarlos ante las autoridades.

“Mañana voy a notariar los mensajes en mis celulares, donde en nombre de él me amenazan con plomo, me amenazan de muerte. Lo voy a notariar mañana para presentarlo al Juzgado”, dijo en televisión.

Ese anuncio funcionó como antesala del comunicado posterior, en el que confirmó que ya inició acciones ante instancias oficiales.

Magaly Medina no ocultó su indignación frente a esas versiones y consideró especialmente grave que se difundan acusaciones sin ningún sustento. Captura: Magaly TV La Firme.

El contexto: la disputa con Farfán y el debate por el servicio comunitario

La denuncia por amenazas se produce mientras el enfrentamiento entre Magaly Medina y Jefferson Farfán sigue escalando. El exfutbolista ha cuestionado públicamente el cumplimiento del servicio comunitario que Medina debe realizar por una sentencia, y ha asegurado en redes que difundirá “pruebas”.

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Medina, por su parte, ha sostenido que cumple con lo dispuesto por las autoridades y que, hasta ese momento, no había recibido notificación oficial del juzgado sobre las afirmaciones de Farfán. Su abogado también ha negado la versión del exjugador y ha señalado que se trataría de una presión mediática sin sustento formal.

En paralelo, Farfán ha continuado publicando mensajes en Instagram con tono desafiante, alimentando la confrontación en redes.

Con la denuncia, la controversia dejó de ser únicamente un intercambio mediático. Medina sostiene que el caso ya está en manos de las autoridades y que cuenta con respaldos de los mensajes recibidos.

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A partir de ahora, el foco estará en la investigación: el origen de las amenazas, la autenticidad de los mensajes, el uso de información sensible y la responsabilidad de quienes los emitieron. Mientras tanto, la disputa Farfán–Medina continúa abierta, pero con un componente más delicado: la denuncia de un posible atentado.

En una emisión televisiva, Magaly Medina y Jefferson Farfán son mostrados en una pantalla dividida, discutiendo el sustento del cobro de S/350.000 en el juicio.