Perú

¿Por qué falla la inteligencia artificial en las empresas? Las claves detrás de la frustración corporativa

Especialistas advierten que muchas organizaciones implementan esta tecnología sin objetivos claros, métricas de impacto ni procesos preparados para aprovechar su potencial

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Ilustración de un asistente digital con cabeza de chip y múltiples brazos, rodeado de papeles y pantallas flotantes con gráficos y datos financieros.
Una ilustración de un asistente digital con múltiples brazos intenta organizar una avalancha de datos financieros y tecnológicos, representando la complejidad creciente de la gestión de información en la era digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La adopción de la inteligencia artificial (IA) en el sector empresarial se ha acelerado de forma significativa en América Latina durante los últimos años. Según datos recogidos por Andina Noticias, el 67% de grandes empresas en países como Perú, Brasil, México, Chile y Argentina ha incrementado el uso de estas tecnologías, impulsadas por la promesa de mejorar la eficiencia y automatizar procesos.

Sin embargo, este crecimiento no siempre se traduce en resultados concretos. Aunque la implementación de IA empresarial se ha expandido rápidamente, diversas organizaciones aún enfrentan dificultades para obtener beneficios medibles en productividad y rentabilidad. Según Andina Noticias, existe una brecha persistente entre la adopción tecnológica y la generación de valor real.

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De acuerdo con especialistas citados por Andina Noticias, el problema no radica únicamente en la tecnología, sino en la ausencia de una estrategia clara que conecte la transformación digital con objetivos de negocio definidos.

Un robot humanoide con cerebro brillante, una llave de casa, una billetera, un teléfono celular y una llave de automóvil conectados por una red de luz.
La ilustración presenta un robot humanoide de cuyo cerebro emerge una red luminosa que vincula diversos objetos personales como una llave de casa, una billetera, un teléfono celular y una llave de auto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expectativas altas, resultados limitados

Uno de los principales factores detrás de la frustración corporativa es la expectativa de que la automatización con IA genere mejoras inmediatas. En la práctica, muchas organizaciones descubren que la tecnología no corrige procesos ineficientes ni reemplaza deficiencias de gestión.

“Existe una frustración real en la alta dirección. Se pensó que la IA traería mejoras automáticas en eficiencia y rentabilidad, pero cuando eso no ocurre, aparece el desgaste”, señaló un especialista en operaciones y tecnología citado por Andina Noticias. En ese sentido, la implementación de IA requiere una base organizacional sólida para generar impacto real.

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Imagen de archivo de un logo de AI en una feria tecnológica. EFE/EPA/HANNIBAL HANSCHKE
Imagen de archivo de un logo de AI en una feria tecnológica. EFE/EPA/HANNIBAL HANSCHKE

Falta de estrategia y medición

Otro problema recurrente es la incorporación de herramientas de IA sin objetivos definidos. Muchas empresas adoptan soluciones de inteligencia artificial sin identificar previamente qué problema buscan resolver ni cómo medirán su impacto.

Entre los errores más comunes destacan la falta de indicadores de desempeño, la mala calidad de los datos y la escasa preparación de los equipos. Esto provoca que los proyectos pierdan dirección y no logren consolidarse dentro de la organización.

- crédito TrendAI
- crédito TrendAI

IA sin procesos claros

Los especialistas coinciden en que uno de los principales errores es implementar IA en empresas sin revisar previamente los procesos internos. En muchos casos, se aplican soluciones en áreas donde no existe un flujo de trabajo estructurado o donde el problema no está bien definido.

La recomendación es priorizar procesos repetitivos y de alta carga cognitiva, como análisis de datos, generación de reportes o atención de consultas, donde la IA puede aportar mayor valor y eficiencia.

El acrónimo de inteligencia artificial (IA) en la décima edición de la feria de innovación y empresas emergentes tecnológicas VivaTech en París, Francia. 18 de junio de 2026. REUTERS/Gonzalo Fuentes
El acrónimo de inteligencia artificial (IA) en la décima edición de la feria de innovación y empresas emergentes tecnológicas VivaTech en París, Francia. 18 de junio de 2026. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Claves para una adopción efectiva

Para mejorar los resultados, los expertos sugieren pasos previos clave: definir un problema específico, evaluar la calidad de los datos, establecer métricas claras y preparar a los equipos de trabajo.

Además, recomiendan entender la transformación digital empresarial como una estrategia integral y no como la simple incorporación de herramientas tecnológicas. Las organizaciones que logran mejores resultados son aquellas que alinean la IA con objetivos concretos de negocio.

Una oficina moderna con grandes pantallas mostrando gráficos y códigos azules. Un panel digital en primer plano muestra alertas de ciberseguridad en rojo. Figuras humanas translúcidas azules interactúan con las pantallas.
Ilustración conceptual de una oficina moderna donde sistemas de inteligencia artificial automatizan la seguridad, el desarrollo de software y la toma de decisiones empresariales, con un panel digital en primer plano mostrando alertas de ciberseguridad detectadas por IA y agentes virtuales analizando datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factor decisivo no es la tecnología

En este contexto, el principal desafío no es la tecnología, sino la gestión interna. El éxito o fracaso de la inteligencia artificial depende de la capacidad de cada empresa para ordenar procesos, definir metas y alinear la innovación con su estrategia corporativa.

De acuerdo con Andina Noticias, la experiencia en la región demuestra que la IA puede ser una herramienta poderosa de transformación, pero solo cuando se implementa con planificación, datos adecuados y una visión clara del valor que se busca generar.

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