Golazo de Carlos A. Mannucci para ponerse en ventaja ante Alianza Lima por Copa de la Liga 2026.

El sábado 20 de junio, Alianza Lima y Carlos A. Mannucci se enfrentaron por la fecha 2 de la Copa de la Liga. En el estadio Mansiche, el equipo trujillano se adelantó en el marcador con un gol de cabeza de Alejandro Montalva poco antes del descanso.
El gol llegó a los 46 minutos. Alianza había controlado el primer tiempo, con mayor posesión y las ocasiones más claras, pero no logró concretar. Una falta cometida lejos del área propia permitió a Mannucci abrir el marcador.
José Muñoz ejecutó el tiro libre, enviando el balón al segundo palo. El centro superó a toda la defensa aliancista y encontró a Alejandro Montalva, que definió de cabeza y venció al arquero Ángel de la Cruz.
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El tanto generó la celebración de la hinchada trujillana en el estadio Mansiche. Montalva fue felicitado por sus compañeros tras romper el dominio de Alianza y adelantar a Mannucci en el cierre del primer tiempo.
¿Por qué Alianza Lima no juega con su equipo profesional?
El gol de Mannucci reflejó la falta de experiencia en el plantel de Alianza Lima, conformado en su mayoría por jugadores de la Liga 3, debido a la decisión del club de no utilizar a su equipo profesional en el inicio del torneo.
Pablo Guede, respaldado recientemente como entrenador por la nueva directiva, otorgó una licencia prolongada al plantel principal tras la obtención del Torneo Apertura, que aseguró su presencia en los playoffs de la Liga 1.
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El regreso a los entrenamientos del primer equipo está previsto para el lunes 22 de junio. Por ahora, no está confirmado si los profesionales participarán en la tercera fecha de esta competencia, organizada para mantener la actividad de los clubes de Primera y Segunda División durante el Mundial.
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