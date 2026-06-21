Eloy Room, el guardameta estrella de Curazao que dejó a Ecuador en cuidados intensivos en el Mundial 2026 al atajar 15 disparos de gol

Eloy Room, de 37 años, sostuvo a Curazao del asedio de Ecuador con 15 intervenciones. - Crédito: AFP

La Copa del Mundo 2026, en su nueva modalidad con una extensión de 48 participantes, está ofreciendo un espectáculo sin igual, sobre todo en las apariciones de aquellos seleccionados que sobre el papel son inferiores. El último caso de éxito, que ha dejado anonadados a todos, ha sido representado por Curazao, que sobrevivió al asedio de Ecuador por la seguridad de su veterano portero Eloy Room.

A priori, la ‘tri’ llevaba la etiqueta de favorita por varios argumentos: su loable segundo lugar en la clasificación de las Eliminatorias 2026, el altísimo nivel de su configuración con futbolistas de élite y jerarquía como Piero Hincapié, Willian Pacho y Moisés Caicedo, y la sapiencia de un entrenador con perfil ofensivo como Sebastián Beccacece.

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Eloy Room se llevó el galardón MVP por su exhibición ante Ecuador. - Crédito: FIFA

¿Qué podía salir mal frente a un rival que no supera los 150.000 habitantes de una remota isla del Caribe? Simple: La efectividad histórica y máxima de un Eloy Room luminoso. En cada incursión en el área o lanzamiento de media distancia, el nacido en Nimega, Países Bajos, siempre contó con recursos solventes para sostener el cero.

Fue tan colosal su exhibición que totalizó 15 paradas, las cuales arrancaron alaridos de los simpatizantes ecuatorianos y elogios por parte de los hinchas curazoleños, que a partir de ahora cuentan con un invaluable héroe nacional que se hizo grande en la gran cita.

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El show de Room

Eloy Room se transformó en el factor diferencial de un partido desequilibrado. Arrancando el juego, Ecuador pudo romper el cero de no ser por un clamoroso desacierto en ataque de Enner Valencia. Aquella acción dio pie al recital de quien acabó levantando el galardón en MVP.

Durante el primer acto, los sudamericanos demostraron su superioridad en ritmo y juego hasta el punto de llevar peligro con tiros a portería de Curazao, los cuales fueron desactivados a tiempo por un Room que apenas calentaba motores para lo que venía.

Eloy Room frustró a Ecuador con paradas de toda clase. - Crédito: Difusión

La tendencia de Ecuador en cuanto a control y asedio creció en el complemento. Aumentaron las intenciones en ataque con disparos francos al arco de Curazao. Sin embargo, en cada lanzamiento, Eloy tenía un recurso inédito para salvar a los suyos. No había forma de superar su resistencia.

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Ya sea por arriba, por abajo o por los lados, Eloy Room conjuraba los tiros, alcanzando un estado de gracia sin igual. Fueron 15 intervenciones las que registró —estadística única de un guardameta en el Mundial 2026— y se quedó a una parada de igualar el récord que patentó Tim Howard (16) ante Bélgica en la cita planetaria de Brasil 2014.

Eloy vive efecto Vozinha

La isla de Curazao nunca olvidará la noche en que enfrentó a Ecuador y consiguió su primera unidad en una Copa del Mundo. Ese partido se ha convertido en un hito para el fútbol local y en una fecha grabada en la memoria colectiva de la nación. La figura de Eloy Room quedó asociada de manera indeleble a ese logro, siendo reconocido como uno de los protagonistas de la jornada.

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Tras el empate, la conexión entre Curazao y el resto del planeta se fortaleció, especialmente en torno a la figura de Room. El guardameta experimentó un crecimiento exponencial de seguidores en su cuenta de Instagram, fenómeno que evidencia el alcance global de su actuación y la admiración conseguida más allá de las fronteras de la isla.

Vozinha y Eloy Room, los porteros revelación del Mundial 2026. - Crédito: REUTERS

La situación de Eloy recuerda el caso de Vozinha, el portero que alcanzó notoriedad internacional tras detener a España en el debut del Mundial 2026. De manera similar, el arquero curazoleño está viviendo un aumento considerable de su imagen pública y presencia en redes sociales, impulsado por su desempeño en el campo de juego.

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De acuerdo con las cifras observadas, Eloy Room, portero titular de Curazao, suma alrededor de 10.000 nuevos seguidores por segundo en su perfil de Instagram. Se proyecta que, antes de concluir la jornada del 20 de junio, supere el millón de seguidores, con una tendencia de crecimiento que continúa al alza.