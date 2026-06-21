¿Qué vacunas deberías tener según tu edad? Una guía para proteger tu salud en cada etapa

La imagen ilustra la campaña de vacunación del Ministerio de Salud en Perú, mostrando a su personal administrando dosis a personas de diferentes edades en un centro médico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vacunación en el Perú es una de las principales estrategias de salud pública para prevenir enfermedades infecciosas en todas las etapas de la vida. El Ministerio de Salud (MINSA) establece un Esquema Nacional de Vacunación gratuito y universal que busca proteger a la población desde el nacimiento hasta la adulto mayor, reduciendo el riesgo de complicaciones graves, hospitalizaciones y muertes evitables.

Este esquema contempla la aplicación de vacunas en momentos específicos del desarrollo humano, considerando la vulnerabilidad del sistema inmunológico en la infancia, la exposición a riesgos en la edad adulta y el debilitamiento de las defensas en la vejez. De esta manera, el país organiza una estrategia continua de inmunización a lo largo de toda la vida.

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Según el MINSA y EsSalud, mantener al día el calendario de vacunación infantil, adolescente y adulta no solo protege de forma individual, sino que también contribuye a la inmunidad colectiva, disminuyendo la circulación de enfermedades prevenibles en la comunidad.

Ministerio de Salud - MINSA

Inmunizaciones vitales del primer año

Durante el primer año de vida, el sistema inmunológico del niño es aún inmaduro, por lo que el esquema de vacunación infantil se inicia desde el nacimiento. Según el MINSA, al nacer se aplican las vacunas BCG, que protege contra las formas graves de tuberculosis, y hepatitis B.

A los dos, cuatro y seis meses se administra la vacuna pentavalente, que protege contra difteria, tétanos, tos ferina, hepatitis B y enfermedades por Haemophilus influenzae tipo b. También se incluye la vacuna contra el rotavirus, que previene diarreas severas, y la vacuna contra el neumococo, que evita infecciones respiratorias graves.

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BCG (tuberculosis)

Hepatitis B

Pentavalente

Rotavirus

Neumococo

Polio (IPV)

Estas inmunizaciones son esenciales para la protección temprana frente a enfermedades potencialmente mortales.

Una enfermera en un centro de salud pediátrico en Perú administra una vacuna a un bebé que se encuentra en los brazos de su madre, en un ambiente limpio y luminoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vacunas prioritarias para escolares y preadolescentes

En la etapa escolar, el esquema de inmunización escolar se enfoca en reforzar la protección adquirida en la infancia y prevenir enfermedades de impacto a largo plazo. Una de las vacunas más importantes es la del virus del papiloma humano (VPH), aplicada a niños y niñas entre los 9 y 18 años.

El MINSA señala que esta vacuna reduce el riesgo de cáncer de cuello uterino y otras enfermedades asociadas al virus. Además, se aplican refuerzos de la triple viral (sarampión, paperas y rubéola) y de la vacuna contra el tétanos y la difteria.

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VPH

Triple viral (SRP)

DPT (difteria, tétanos y tos ferina)

Estas dosis ayudan a mantener la inmunidad en la población infantil y adolescente.

Personal de salud del Ministerio de Salud aplica vacunas contra el VPH a estudiantes adolescentes en un colegio moderno de Perú, quienes hacen fila y completan formularios en un ambiente organizado y seguro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Refuerzos de salud ocupacional

En la etapa adulta, la vacunación en adultos depende del riesgo ocupacional, la exposición a enfermedades y el estado de salud. El MINSA recomienda refuerzos contra el tétanos y la hepatitis B, especialmente en personas con mayor exposición laboral o condiciones médicas específicas.

Asimismo, la vacuna contra la fiebre amarilla se aplica a quienes viven o viajan a zonas de selva del país, donde existe mayor riesgo de transmisión. También se incluyen esquemas de protección frente a enfermedades respiratorias como la influenza estacional en grupos priorizados.

Refuerzo de tétanos y difteria

Hepatitis B

Fiebre amarilla

Influenza estacional

Estas vacunas forman parte de la estrategia de prevención en salud laboral y comunitaria.

Un trabajador peruano recibe una vacuna preventiva administrada por personal del Ministerio de Salud durante una campaña de salud ocupacional en un entorno laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Protección para adultos mayores

En los adultos mayores, el sistema inmunológico se debilita con la edad, lo que incrementa el riesgo de infecciones respiratorias. Por ello, el MINSA prioriza la aplicación de la vacuna contra la influenza estacional y el neumococo.

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Estas inmunizaciones reducen complicaciones como neumonía, hospitalizaciones y cuadros graves durante las temporadas de frío. EsSalud también recomienda su aplicación en personas mayores de 60 años como parte de la prevención de enfermedades respiratorias.

Influenza anual

Neumococo

Refuerzos médicos según evaluación

Estas vacunas son clave para proteger la salud en la vejez.

Una mujer adulta mayor sonríe mientras recibe la vacuna contra la influenza de un profesional de enfermería en un centro de salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo obtener un carnet digital de vacunación?

El carnet de vacunación digital del Perú permite a los ciudadanos consultar su historial de inmunizaciones de forma rápida y gratuita. A través del portal oficial del Estado y del MINSA, cualquier persona puede ingresar su número de DNI para verificar las vacunas registradas en el sistema nacional.

Este registro digital centraliza la información de las dosis aplicadas a lo largo de la vida, permitiendo un control más ordenado del esquema de inmunización. Además, facilita la verificación en establecimientos de salud, centros laborales o trámites donde se requiera acreditar la vacunación.

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Plataforma digital de Carnet de vacunación. Foto: Minsa

El acceso es gratuito y está disponible para toda la población, lo que contribuye a fortalecer el seguimiento del Esquema Nacional de Vacunación y mejorar la cobertura en el país.