ATU ofrece descuentos de hasta 95 % en multas a transportistas formales: quiénes pueden acceder y cómo hacerlo

Los transportistas formales de Lima y Callao podrán regularizar sus deudas con rebajas en las multas impuestas por la Autoridad de Transporte Urbano (ATU). A través del Programa de Regularización de Sanciones (PRS), los beneficiarios podrán acceder a descuentos de hasta 95 % del monto total de determinadas infracciones.

El programa apunta a incentivar el cumplimiento de las obligaciones administrativas de los operadores del transporte público y especial, con la posibilidad de ponerse al día con sanciones acumuladas y mejorar su situación ante entidades financieras y registros oficiales. El beneficio estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2026.

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Según informó Luis Rivera Hidalgo, subdirector de Fiscalización de la ATU, el programa está dirigido exclusivamente a conductores y propietarios de vehículos formales que hayan recibido sanciones administrativas vinculadas con la prestación del servicio de transporte. Hasta junio, la entidad ya había atendido 687 solicitudes de acogimiento al programa.

ATU permitirá regularizar sanciones con descuentos de hasta 95 % incluso en casos de cobranza coactiva

¿Qué infracciones califican para descuentos de hasta el 95 %?

El Programa de Regularización de Sanciones contempla porcentajes de descuento según la gravedad de la infracción cometida. De acuerdo con la ATU, las infracciones leves reciben una reducción de 90 % sobre el monto de la multa. En el caso de las sanciones graves, el descuento asciende a 92 %, mientras que las muy graves pueden obtener una rebaja de hasta 95 %.

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Rivera Hidalgo explicó, en diálogo con Exitosa Noticias, que el beneficio se aplica de acuerdo con el código de infracción registrado en cada expediente. Por ello, un mismo conductor puede acceder a descuentos distintos en función del tipo de faltas acumuladas.

También precisó que el programa permite regularizar sanciones en diferentes etapas del procedimiento, incluso cuando existe una resolución firme o cuando el caso se encuentra en cobranza coactiva. Además, se incluyen descuentos vinculados con costas y gastos procesales derivados de estos procedimientos.

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Qué deben hacer los transportistas para obtener el beneficio

Los interesados podrán iniciar el trámite de manera virtual mediante la plataforma de la ATU. El procedimiento comienza con el registro en la pasarela digital de la entidad, donde el usuario revisa las multas pendientes y selecciona aquellas que desea regularizar.

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Tras completar la solicitud, la ATU realiza una evaluación del caso y emite una respuesta en un plazo de 72 horas. Una vez aprobado el beneficio, el usuario podrá efectuar el pago correspondiente con el descuento aplicado.

La entidad también habilitó otros canales de atención. Los transportistas podrán realizar consultas y trámites a través de la aplicación vinculada al sistema de pagos de Scotiabank o acudir presencialmente a las oficinas de atención al ciudadano ubicadas en Ate, Callao y Miraflores. La ATU recordó que el trámite no requiere de intermediarios ni de tramitadores.

El principal requisito es contar con un título habilitante vigente y pertenecer al transporte formal. La ATU precisó que las multas impuestas cuando un vehículo operaba de manera informal no podrán acogerse al programa.

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Por esa razón, cada solicitud se revisa de forma individual para verificar que las sanciones correspondan a periodos en los que el conductor o propietario ya se encontraba autorizado para prestar el servicio.

ATU impuso multas. (Foto: ATU)

Las categorías de transporte que podrán acceder al beneficio

El PRS está dirigido a una variedad de operadores del transporte formal. Entre ellos figuran los conductores del transporte público urbano, los servicios convencionales y los prestadores de servicios especiales.

La medida también incluye a taxistas independientes y ejecutivos, unidades de transporte escolar, vehículos turísticos y servicios de traslado de personal. En todos los casos, los solicitantes deberán contar con la autorización correspondiente emitida por la autoridad competente.

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La ATU sostuvo que el programa busca apoyar a los transportistas para regularizar su situación administrativa y facilitar el acceso a créditos o financiamientos orientados a la renovación de unidades.

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Las multas que sí aplican al beneficio y las que quedan excluidas

Uno de los puntos que genera dudas entre conductores es la diferencia entre las sanciones administrativas de la ATU y las infracciones de tránsito.

La entidad precisó que el Programa de Regularización de Sanciones se aplica únicamente a multas administrativas vinculadas con la prestación del servicio de transporte. Estas no se relacionan con el sistema de puntos de la licencia de conducir ni generan descuentos de puntaje.

Por esa razón, acogerse al programa y cancelar multas pendientes no elimina puntos acumulados en el récord del conductor por infracciones de tránsito. Sin embargo, una vez concluido el procedimiento y efectuado el pago correspondiente, la ATU emite una resolución que da por finalizada la sanción administrativa y permite regularizar la situación ante la entidad.

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