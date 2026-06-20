Alianza Lima vs Mannucci EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Trujillo por Grupo A de Copa de la Liga 2026

El estadio Mansiche se prepara para recibir a los aficionados de ambos equipos en un ambiente de expectativa. El club trujillano anunció que la venta de entradas se gestionará exclusivamente mediante la plataforma Passline , lo que permite a los hinchas asegurar sus boletos de manera virtual y sencilla.

El enfrentamiento está programado para hoy, sábado 20 de junio, a las 20:00 (hora de Perú) en el estadio Mansiche , situado en la ciudad de Trujillo . Los horarios de transmisión varían según la región: en México , el partido comenzará a las 19:00; en Colombia y Ecuador , a las 20:00. Los aficionados en Bolivia , Venezuela , Estados Unidos y Chile podrán seguir el encuentro desde las 21:00, mientras que en Argentina , Brasil , Uruguay y Paraguay el inicio está previsto para las 22:00.

Mientras tanto, Infobae Perú llevará a cabo una cobertura completa del certamen. Los seguidores dispondrán de información previa al partido, relato minuto a minuto, las mejores jugadas, resultados al instante y la actualización de la tabla de posiciones. De esta manera, los hinchas tendrán a su alcance todos los detalles del torneo a través de las plataformas digitales, asegurando un seguimiento permanente y actualizado del desarrollo de la Copa de la Liga.

El partido entre Alianza Lima y Carlos A. Mannucci por la Copa de la Liga será transmitido en todo el país mediante Bicolor + , el canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol en YouTube. Esta alternativa en streaming ofrece la posibilidad de seguir el encuentro desde dispositivos móviles y computadoras, facilitando el acceso para todos los aficionados y extendiendo la cobertura más allá de la televisión convencional.

Con este resultado, ambos equipos suman un punto y se ubican por debajo de Alianza Atlético , que superó 1-0 a Carlos A. Mannucci en el estadio Mansiche de Trujillo. El único tanto de ese encuentro fue obra de Mariano Barreda a los 80 minutos, estableciendo así la primera victoria del Grupo A en la jornada inaugural del certamen.

En el complemento, los ‘íntimos’ intentaron reorganizarse y adelantó sus líneas en busca del triunfo. A pesar de los ajustes tácticos implementados por el técnico trujillano José ‘Chemo’ Del Solar , los locales no lograron concretar sus llegadas y el marcador no se movió.

Desde el inicio, los ‘poetas’ impusieron su experiencia y actitud ofensiva ante su público, creando varias situaciones de peligro. Sin embargo, la actuación destacada del arquero Ángel de la Cruz resultó decisiva, ya que realizó intervenciones clave para mantener su arco en cero.

Alianza Lima inició su participación en la Copa de la Liga 2026 con un empate sin goles frente a César Vallejo en condición de visitante, durante la primera jornada del Grupo A. El duelo, disputado en el estadio César Acuña Peralta, fue marcado por la intensidad y las oportunidades generadas, especialmente por el conjunto local.

¡Ganar o ganar! Alianza Lima se medirá con Carlos A. Mannucci hoy, sábado 20 de junio, en el estadio Mansiche de Trujillo, por la fecha 2 del Grupo A por la Copa de la Liga 2026 . Los ‘blanquiazules’ saldrán por su primer triunfo en su condición de visita.

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