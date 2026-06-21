Perú

Daniela Darcourt baila muy cerca de un misterioso joven y Magaly Medina reacciona en vivo: “Besando sapos”

En su programa, Medina presentó imágenes de la salsera con un misterioso hombre en una discoteca y cuestionó quién era el acompañante, al precisar que no se trataba de Waldir Felipa.

Guardar
Google icon
Daniela Darcourt baila muy cerca de un misterioso joven y Magaly Medina reacciona en vivo
Daniela Darcourt baila muy cerca de un misterioso joven y Magaly Medina reacciona en vivo

Daniela Darcourt volvió a convertirse en tema de conversación en el espectáculo local luego de que 'Magaly TV La Firme’ difundiera imágenes en las que se ve a la salsera bailando muy cerca de un misterioso joven en una salida nocturna. El video generó revuelo por dos razones: la evidente confianza entre ambos y el contexto reciente, en el que la cantante volvió a ser vinculada con su expareja Waldir Felipa.

Tras emitir el material, Magaly Medina comentó en vivo y lanzó un dardo que encendió las redes: “Qué bueno que se divierta. Mientras encuentra al adecuado, que vaya besando sapos”.

PUBLICIDAD

Las imágenes: baile, complicidad y un acompañante que no aparece en sus redes

En el reportaje se ve a Daniela Darcourt disfrutando de la noche junto a un joven que no fue identificado en el informe. La cantante aparece bailando salsa “bien agarradita”, según la propia descripción que hizo Medina al presentar el video.

Otro detalle que se subrayó en el programa fue que el acompañante no aparece en las historias de Instagram de la artista, pese a que ella sí compartió momentos de la salida. Eso alimentó la curiosidad: si se trataba de un amigo, un conocido o alguien con quien existe un acercamiento más personal.

El programa destacó que el joven no apareció en las historias de Instagram de la cantante, pese a que ella sí publicó fotos de la noche. Magaly TV La Firme.
El programa destacó que el joven no apareció en las historias de Instagram de la cantante, pese a que ella sí publicó fotos de la noche. Magaly TV La Firme.

El comentario de Magaly Medina: “Mientras encuentra al adecuado…”

Al ver las imágenes, Magaly se mostró intrigada y subrayó la confianza de Darcourt con el joven. “¿Quién será, no? Pero miren, bien agarradita. Mucha confianza, Danielita. ¿Quién es?”, dijo en pantalla.

PUBLICIDAD

Luego, manteniendo el tono de “consejo” que suele usar cuando habla de la vida sentimental de figuras a las que dice apreciar, añadió: “Qué bueno que se divierta”.

Pero el remate fue el que se viralizó: “Mientras encuentra al adecuado, que vaya besando sapos”.

En su programa, Medina presentó imágenes de la salsera con un misterioso hombre en una discoteca y cuestionó quién era el acompañante, al precisar que no se trataba de Waldir Felipa

“¿Y Waldir?”: el contexto que reactivó la conversación

La aparición del misterioso acompañante no se da en un vacío. En las últimas semanas, Darcourt volvió a estar en el radar por videos que circulaban en redes y que la mostraban junto a Waldir Felipa, lo que alimentó rumores de una posible reconciliación.

En una conversación previa en Magaly TV La Firme, la cantante evitó responder con claridad cuando le preguntaron si había retomado la relación. Ante la consulta directa, optó por el silencio y soltó una frase que dejó más preguntas: “En interno te voy a decir”.

Esa escena consolidó la narrativa de que existía una cercanía, aunque sin confirmación pública. Por eso, el nuevo video con otro joven levantó la pregunta inmediata: si Darcourt está cerrando definitivamente esa historia o si se trata solo de una salida sin implicancias sentimentales.

Magaly y su postura sobre Waldir: “Mereces algo mejor”

El comentario de “besando sapos” también se entiende por lo que Magaly ha dicho antes sobre Waldir Felipa. La conductora ha mostrado su desacuerdo ante la idea de que Darcourt retome ese vínculo y ha insistido en que ella merece una pareja que le ofrezca un “amor bonito” y “lealtad”.

“Ayer yo dije una cosa: ‘Él no te merece, tú mereces mucho más’… Yo lo digo porque creo que Daniela merece de cualquier hombre un amor bonito, todo lo mejor”, sostuvo en una edición anterior.

Ese antecedente explica por qué, incluso al ver a Darcourt divirtiéndose, Magaly no dejó pasar el momento para lanzar una frase con doble filo: celebrar la soltería, pero “advirtiendo” que aún falta el “adecuado”.

¿Volvió el amor? Daniela Darcourt evita responder si regresó con Waldir Felipa y Magaly la confronta. Captura: Magaly TV La Firme.
¿Volvió el amor? Daniela Darcourt evita responder si regresó con Waldir Felipa y Magaly la confronta. Captura: Magaly TV La Firme.

Temas Relacionados

Daniela DarcourtMagaly Medinaperu-entretenimiento

Más Noticias

Alianza Lima vs Mannucci EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Trujillo por Grupo A de Copa de la Liga 2026

Los ‘blanquiazules’ visitarán a los ‘carlistas’ en Trujillo y saldrán por su primer triunfo en el torneo nacional. Sigue las incidencias del vibrante choque

Alianza Lima vs Mannucci EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Trujillo por Grupo A de Copa de la Liga 2026

Ecuador empató 0-0 ante Curazao y se jugará la vida en el Mundial 2026 ante Alemania

El arquero Eloy Room fue figura y anuló 15 remates al arco en una noche en que la tricolor generó 27 intentos sin poder convertir. Ecuador suma apenas un punto en dos fechas y necesita un milagro ante Alemania para no quedar eliminada del Mundial 2026

Ecuador empató 0-0 ante Curazao y se jugará la vida en el Mundial 2026 ante Alemania

Golazo de Carlos A. Mannucci para ponerse en ventaja ante Alianza Lima por Copa de la Liga 2026

Alejandro Montalva puso en ventaja a los trujillanos con un remate de cabeza cerca del final de la primera parte

Golazo de Carlos A. Mannucci para ponerse en ventaja ante Alianza Lima por Copa de la Liga 2026

ATU ofrece descuentos de hasta 95 % en multas a transportistas formales: quiénes pueden acceder y cómo hacerlo

La medida permitirá a transportistas formales regularizar multas, incluso en procesos de cobranza coactiva, hasta diciembre de 2026

ATU ofrece descuentos de hasta 95 % en multas a transportistas formales: quiénes pueden acceder y cómo hacerlo

Diego Elías hace historia en París: conquista el PSA Squash Tour Finals y se convierte en el primer sudamericano en lograrlo

El squashista nacional venció al neozelandés Paul Coll por 3-1 y se erigió como el mejor del torneo en la capital francesa. “Fue una temporada muy dura para mí por la cirugía en la rodilla”, consignó

Diego Elías hace historia en París: conquista el PSA Squash Tour Finals y se convierte en el primer sudamericano en lograrlo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

“Sí se pudo, se vienen cinco años de grandes retos”, Keiko Fujimori ya celebra con padres de FP antes del 100% del conteo de la ONPE

“Sí se pudo, se vienen cinco años de grandes retos”, Keiko Fujimori ya celebra con padres de FP antes del 100% del conteo de la ONPE

Resultados ONPE más del 99% EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú

“De 5 a 15 años de cárcel”: lo que arriesga Antauro Humala tras la denuncia de la Procuraduría, según excomandante de la PNP

Roberto Sánchez anuncia nuevo recurso para anular votos del extranjero y amenaza con movilizaciones “históricas”

José Domingo Pérez seguirá en política si gana Keiko Fujimori: “Vamos a tener que hacerlo los que queremos democracia”

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina denuncia amenazas en plena disputa con Jefferson Farfán: “Advierten de un atentado contra mi vida”

Magaly Medina denuncia amenazas en plena disputa con Jefferson Farfán: “Advierten de un atentado contra mi vida”

Padre de Mario Irivarren revela qué le escribió al exchico reality tras el ampay del yate en Argentina: “Bienvenido al club”

Laura Bozzo sorprende y perdona a Alejandro Toledo: “Borrón y cuenta nueva. Qué Dios lo bendiga”

Gianella Marquina reveló el sexo de su bebé con un tierno video y fotos: “Te esperamos, Tezza”

Gian Piero Díaz recuerda a Magaly Medina el ‘ampay’ que hizo pública su relación con su ahora esposa: “Su familia se enteró”

DEPORTES

Ecuador empata 0-0 ante Curazao y se jugará la vida en el Mundial 2026 ante Alemania

Ecuador empata 0-0 ante Curazao y se jugará la vida en el Mundial 2026 ante Alemania

Golazo de Carlos A. Mannucci para ponerse en ventaja ante Alianza Lima por Copa de la Liga 2026

Alianza Lima vs Mannucci EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Trujillo por Grupo A de Copa de la Liga 2026

Diego Elías hace historia en París: conquista el PSA Squash Tour Finals y se convierte en el primer sudamericano en lograrlo

Gabriel Costa provoca ilusión en un River Plate en reconstrucción: “Estamos expectantes, porque es un jugador de renombre y reconocido”