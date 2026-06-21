Daniela Darcourt baila muy cerca de un misterioso joven y Magaly Medina reacciona en vivo: “Besando sapos”

Daniela Darcourt volvió a convertirse en tema de conversación en el espectáculo local luego de que 'Magaly TV La Firme’ difundiera imágenes en las que se ve a la salsera bailando muy cerca de un misterioso joven en una salida nocturna. El video generó revuelo por dos razones: la evidente confianza entre ambos y el contexto reciente, en el que la cantante volvió a ser vinculada con su expareja Waldir Felipa.
Tras emitir el material, Magaly Medina comentó en vivo y lanzó un dardo que encendió las redes: “Qué bueno que se divierta. Mientras encuentra al adecuado, que vaya besando sapos”.
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Las imágenes: baile, complicidad y un acompañante que no aparece en sus redes
En el reportaje se ve a Daniela Darcourt disfrutando de la noche junto a un joven que no fue identificado en el informe. La cantante aparece bailando salsa “bien agarradita”, según la propia descripción que hizo Medina al presentar el video.
Otro detalle que se subrayó en el programa fue que el acompañante no aparece en las historias de Instagram de la artista, pese a que ella sí compartió momentos de la salida. Eso alimentó la curiosidad: si se trataba de un amigo, un conocido o alguien con quien existe un acercamiento más personal.
El comentario de Magaly Medina: “Mientras encuentra al adecuado…”
Al ver las imágenes, Magaly se mostró intrigada y subrayó la confianza de Darcourt con el joven. “¿Quién será, no? Pero miren, bien agarradita. Mucha confianza, Danielita. ¿Quién es?”, dijo en pantalla.
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Luego, manteniendo el tono de “consejo” que suele usar cuando habla de la vida sentimental de figuras a las que dice apreciar, añadió: “Qué bueno que se divierta”.
Pero el remate fue el que se viralizó: “Mientras encuentra al adecuado, que vaya besando sapos”.
En su programa, Medina presentó imágenes de la salsera con un misterioso hombre en una discoteca y cuestionó quién era el acompañante, al precisar que no se trataba de Waldir Felipa
“¿Y Waldir?”: el contexto que reactivó la conversación
La aparición del misterioso acompañante no se da en un vacío. En las últimas semanas, Darcourt volvió a estar en el radar por videos que circulaban en redes y que la mostraban junto a Waldir Felipa, lo que alimentó rumores de una posible reconciliación.
En una conversación previa en Magaly TV La Firme, la cantante evitó responder con claridad cuando le preguntaron si había retomado la relación. Ante la consulta directa, optó por el silencio y soltó una frase que dejó más preguntas: “En interno te voy a decir”.
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Esa escena consolidó la narrativa de que existía una cercanía, aunque sin confirmación pública. Por eso, el nuevo video con otro joven levantó la pregunta inmediata: si Darcourt está cerrando definitivamente esa historia o si se trata solo de una salida sin implicancias sentimentales.
Magaly y su postura sobre Waldir: “Mereces algo mejor”
El comentario de “besando sapos” también se entiende por lo que Magaly ha dicho antes sobre Waldir Felipa. La conductora ha mostrado su desacuerdo ante la idea de que Darcourt retome ese vínculo y ha insistido en que ella merece una pareja que le ofrezca un “amor bonito” y “lealtad”.
“Ayer yo dije una cosa: ‘Él no te merece, tú mereces mucho más’… Yo lo digo porque creo que Daniela merece de cualquier hombre un amor bonito, todo lo mejor”, sostuvo en una edición anterior.
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Ese antecedente explica por qué, incluso al ver a Darcourt divirtiéndose, Magaly no dejó pasar el momento para lanzar una frase con doble filo: celebrar la soltería, pero “advirtiendo” que aún falta el “adecuado”.
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