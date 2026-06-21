Cómo pagar antecedentes penales, pasaporte o brevete por internet: guía paso a paso para realizar tus trámites en línea

Las multas electorales podrán ser pagadas por la plataforma digital Págalo.pe o mediante agentes del Banco de la Nación. (Andina)

El avance de la digitalización permite hoy a los peruanos gestionar y pagar en línea servicios clave como el certificado de antecedentes penales, la emisión del pasaporte y la renovación o duplicado de licencia de conducir.

La simplificación de estos procesos busca ahorrar tiempo y reducir las filas en oficinas públicas, facilitando la vida de quienes necesitan documentos para viajar, postular a un empleo o conducir.

A través de la plataforma Págalo.pe y otros canales virtuales, los usuarios pueden realizar pagos, enviar solicitudes y descargar certificados oficiales en formato digital.

Las entidades responsables, como el Poder Judicial, la Superintendencia Nacional de Migraciones y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), han implementado sistemas de atención virtual que garantizan la validez legal de los trámites electrónicos.

PUBLICIDAD

Pagar por el trámite de la licencia de conducir en págalo.pe. (Foto: Andina)

Pago de antecedentes penales o policiales

El Certificado de Antecedentes Penales es un documento esencial para acceder a empleos, solicitar visas o cumplir con requisitos legales en instituciones públicas y privadas.

Para obtenerlo por internet, el usuario debe contar con DNI, pasaporte o carnet de extranjería y realizar el pago de S/ 40.40 a través de Págalo.pe. Solo se puede realizar la solicitud desde una computadora, no desde dispositivos móviles.

El proceso consiste en ingresar a la plataforma, seleccionar el trámite y efectuar el pago con tarjeta de débito o crédito Visa, MasterCard o American Express.

Una vez realizado el abono, el usuario completa el formulario digital y, si no registra antecedentes, puede descargar el certificado en PDF firmado digitalmente por el Poder Judicial.

PUBLICIDAD

Este documento tiene una validez de 90 días. Si el sistema detecta coincidencias de nombres, el trámite queda “observado” y el solicitante recibirá una notificación por correo electrónico tras la revisión.

En casos de observación, es posible que se requiera acudir a una sede física para validar la identidad antes de descargar el certificado definitivo.

Abono para la emisión del pasaporte

Para tramitar el pasaporte electrónico, el pago debe realizarse antes de acudir a las oficinas de la Superintendencia Nacional de Migraciones o a los centros MAC distribuidos en diversas regiones.

El costo es de S/ 120.90 y puede abonarse en Págalo.pe con el código 01810, o presencialmente en cualquier agencia del Banco de la Nación o agente Multired.

PUBLICIDAD

Al efectuar el pago, es obligatorio indicar el número de DNI y conservar el comprobante. Tras el abono, el trámite es presencial y por orden de llegada.

El solicitante debe presentar DNI en buen estado, recibo de pago y, en caso de pérdida o robo, una declaración jurada. Durante la atención se toma una foto biométrica de acuerdo con normas internacionales y la entrega del pasaporte se realiza el mismo día. Si no se recoge en un plazo de 60 días, el documento será destruido y el proceso deberá repetirse.

Pago del derecho a trámite de duplicado o renovación de licencia de conducir

La gestión del duplicado o renovación de la licencia de conducir (brevete) también puede realizarse de forma digital. El pago para el duplicado de licencia Clase A en Lima es de S/ 14.70 para la versión física y S/ 6.70 para la electrónica. El costo de la revalidación varía según el tipo de examen médico y la categoría requerida.

PUBLICIDAD

El abono se efectúa en Págalo.pe, el Sistema de Licencias del MTC o presencialmente en el Banco de la Nación, agentes Multired o Centros MAC.

Es fundamental guardar el comprobante de pago, ya que el código será solicitado en la plataforma digital al completar la solicitud. El trámite requiere contar con los documentos vigentes y cumplir los requisitos establecidos por el MTC.