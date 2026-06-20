“De 5 a 15 años de cárcel”: lo que arriesga Antauro Humala tras la denuncia de la Procuraduría, según excomandante de la PNP

El excomandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Eduardo Pérez Rocha, cuestionó las movilizaciones convocadas por el candidato de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, tras la segunda vuelta electoral, y consideró que los anuncios de nuevas jornadas de protesta responden a una “pataleta de un mal perdedor”. No obstante, señaló que la denuncia presentada por la Procuraduría contra dirigentes y personajes vinculados a estas convocatorias, entre ellos Antauro Humala, debe continuar su curso.
En entrevista con Canal N, Pérez Rocha se refirió a la denuncia penal presentada por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos contra el Orden Público contra nueve personas, entre ellas Antauro Humala, Claudia Cisneros y Hernando Cevallos, por la presunta comisión del delito de grave perturbación de la tranquilidad pública.
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El exjefe policial afirmó que existen declaraciones de este grupo que, según señaló, podrían justificar la intervención de las autoridades. “Esto debe de llevarse a cabo y lamentablemente sancionar penalmente o por lo menos amonestar”, sostuvo al referirse a los denunciados.
Pérez Rocha indicó que la denuncia se basa en el artículo 315 del Código Penal, relacionado con disturbios, y mencionó que contempla escenarios como desórdenes públicos, enfrentamientos o ataques contra la Policía. Según explicó, las sanciones pueden llegar hasta penas de entre 5 y 15 años, dependiendo de la conducta investigada.
El excomandante también cuestionó algunos hechos registrados durante la movilización en Lima y mencionó el caso de un periodista que, según afirmó, fue empujado durante la cobertura de la marcha por personas que cumplían funciones de seguridad. Al respecto, señaló que se debe verificar si estos grupos contaban con autorización para realizar dichas labores.
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La denuncia presentada por la Procuraduría fue remitida al Ministerio Público, entidad que deberá evaluar si corresponde iniciar diligencias preliminares y determinar si existen elementos que sustenten una responsabilidad penal. Mientras tanto, Roberto Sánchez rechazó la medida y afirmó que se trata de una “judicialización de la política”, defendiendo las movilizaciones como parte del derecho a la protesta.
El discurso de Antauro Humala
Días antes de la movilización en Lima, el etnocacerista Antauro Humala, quien fue aliado de Juntos por el Perú durante la campaña electoral y cuya cercanía luego fue matizada por el candidato presidencial Roberto Sánchez en la segunda vuelta, respaldó la marcha convocada en el Centro Histórico para el 19 de junio.
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Humala, autor del denominado 'Andahuaylazo‘, ha sostenido diversos discursos que han sido calificados como incendiarios y que se han sumado a la narrativa de un presunto fraude electoral, la cual fue desestimada en primera instancia por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En ese contexto, fue consultado sobre escenarios de conflictividad tras las elecciones y una eventual respuesta ante un resultado favorable para la candidata de derecha Keiko Fujimori, ante lo cual respondió aludiendo a su pasado militar y a la sublevación etnocacerista del año 2000.
“Por cuestiones históricas, usted está hablando con un peruano que en el año 2000, en octubre, con reservistas etnocaceristas, se sublevó contra el padre de Keiko. Los únicos que nos sublevamos en ese momento fuimos nosotros, los etnocaceristas. Eh, después nos sublevamos contra otro presidelincuente que seguía la Constitución del japonés, Alejandro Toledo, bien preso en la Diroes. Y sufrimos por eso 18 años de cautiverio. Desde el origen en que nos despojaron”, señaló aludiendo a una posible reacción ante un gobierno fujimorista que se niegue a un cambio de Constitución.
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