“Dad”, “Taita” y “Papito”: Reniec revela los nombres más curiosos inspirados en los padres en Perú

- crédito Agencia Andina

El Día del Padre trajo consigo un singular informe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), que detalla cómo la figura paterna se inmortaliza en los nombres de cientos de peruanos.

El listado, difundido como parte de la celebración, expone cómo la creatividad y el cariño familiar pueden quedar grabados en la identidad legal de las personas, utilizando términos relacionados con “papá” en diferentes idiomas y variantes afectivas.

Según la información oficial de Reniec, el nombre que más destaca en el registro nacional es “Daddy”, con un total de 340 ciudadanos portando este apelativo. Esta elección evidencia el alcance de la cultura popular y la influencia de tendencias extranjeras.

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El segundo nombre más frecuente es “Papi”, que aparece en 37 documentos de identidad en todo el país, seguido por “Paterno”, con 30 inscripciones. Esta última opción marca una referencia más formal y tradicional hacia la paternidad.

No faltan los diminutivos cariñosos. El nombre “Papito” figura con 15 casos en los registros, reflejando el valor del afecto familiar en la construcción de la identidad. “Siempre quise que mi hijo lleve un nombre que simbolice el cariño de toda la familia”, compartió un ciudadano a través de las redes sociales del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

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La fecha adquiere nuevos sentidos al poner el foco en la presencia emocional de los padres frente a las exigencias y ritmos de la vida moderna. (Freepik)

Diversidad lingüística y cultural en los nombres peruanos

La lista divulgada por Reniec también incluye nombres en otros idiomas y variantes menos usuales, que muestran cómo la multiculturalidad peruana se manifiesta hasta en los documentos oficiales.

Los nombres “Dad” y “Padre” cuentan con 5 registros cada uno, mientras que la forma abreviada “Pa” aparece en 2 ocasiones. Estas versiones demuestran la tendencia a adaptar términos de cariño en formatos más breves o influenciados por el inglés.

De especial interés es la aparición de nombres con profundas raíces culturales. Solo una persona en Perú está inscrita como “Father”, la traducción directa de “padre” en inglés.

En el mismo nivel de rareza y valor simbólico se encuentra “Tayta”, término que proviene del quechua y representa el respeto y la importancia del padre en las comunidades andinas. “Tayta” tiene un significado muy especial para quienes crecieron en la sierra”, explicó un especialista en cultura andina consultado por la entidad registral.

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El informe de Reniec destaca que la creatividad de los padres y madres al elegir nombres para sus hijos sigue sorprendiendo año tras año. La variedad de apelativos relacionados con la figura paterna deja ver la importancia de los lazos familiares y la diversidad lingüística en el país.

La institución subraya que estos datos forman parte de una campaña de sensibilización por el Día del Padre y buscan resaltar cómo la identidad nacional también se construye a partir del homenaje cotidiano a la familia. Así, peruanos de diferentes regiones y generaciones llevan en su nombre un tributo a quienes han sido ejemplos y guías en sus vidas.

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